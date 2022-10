Mortal Kombat + créé par des fans corrige des bugs et ajoute de nouvelles fonctionnalités à la trilogie d’arcade originale

Facepalm : L’équipe derrière Mortal Kombat a raté une occasion en or de célébrer le 30e anniversaire de la franchise plus tôt ce mois-ci. Une fuite d’août a suggéré qu’un paquet d’anniversaire ho-hum était en préparation, mais le 8 octobre, tout ce que nous avons obtenu était une vidéo d’anniversaire de 90 secondes publiée sur YouTube.

Heureusement, la communauté des joueurs a pris les choses en main.

Mortal Kombat + est un projet qui consiste à prendre les trois premiers jeux de la série – Mortal Kombat, Mortal Kombat II et Ultimate Mortal Kombat 3 – et à désassembler leur code pour résoudre des problèmes connus que Midway n’a jamais pris la peine de corriger.

Chaque jeu a son propre ensemble de problèmes, mais tous reçoivent des paramètres utilisateur d’usine améliorés, une meilleure IA CPU, un son mis à jour et de nouveaux personnages. MK1 et MKII obtiennent également des compteurs combo, un mode 2v2 plus un mode tag-team et auront tous les niveaux déverrouillés.

MK1 + est actuellement en développement avec une version bêta prévue d’ici la fin de 2022. Une version bêta (version 2.8.50) est déjà disponible pour MKII + et Ultimate MK3 + (version 2.0.0) pour ceux qui souhaitent tenter le coup. Les fichiers sont disponibles au téléchargement pour MAME et Fightcade sur le site Web du projet.

Ed Boon, l’un des créateurs originaux de la franchise, a récemment été interviewé par PlayStation Blog avant le 30e anniversaire. Dans ce document, il a déclaré que l’un des secrets du succès durable de Mortal Kombat était que chaque jeu apportait quelque chose de nouveau à la table. Des choses en dehors des jeux, comme les films, l’animation et le merchandising, ont également contribué à garder la série aux yeux du public.

Boon a également évoqué le célèbre Mortal Monday d’Acclaim, la campagne publicitaire de 10 millions de dollars qui a coïncidé avec la sortie de Mortal Kombat sur Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy et Game Gear.

En ce qui concerne la suite, Boon a déclaré qu’ils n’avaient pas encore créé le dernier jeu MK mais qu’ils ne pouvaient en révéler plus. Une suite au redémarrage du film Mortal Kombat est également en préparation, et Boon a confirmé que le projet progressait bien.