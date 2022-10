Beaucoup de gens pensent que les fonctions d’assistance à la conduite rendent une voiture entièrement autonome

Facepalm : Bien que les constructeurs automobiles rappellent à plusieurs reprises aux clients qu’un « système d’assistance à la conduite » n’indique pas qu’un véhicule est capable de conduire entièrement de manière autonome, de nombreux propriétaires les traitent de cette façon. Faire trop confiance au driver automatique de Tesla peut être dangereux, d’autant plus que les utilisateurs effectuent souvent des actions comme manger ou envoyer des SMs lorsqu’ils sont activés.

Les résultats proviennent d’une étude de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), une organisation à but non lucratif financée par des compagnies d’assurance automobile qui vise à réduire les décès et les blessures liés aux véhicules.

L’étude IIHS, qui a porté sur 600 utilisateurs actifs, a révélé que 53 % des propriétaires de Super Cruise (General Motors), 42 % d’Autopilot (Tesla) et 12 % des propriétaires de ProPILOT Assist (Nissan) ont déclaré qu’ils étaient à l’aise de traiter leurs véhicules aussi pleinement. auto-conduite. Certains ont ajouté qu’ils étaient heureux de laisser les voitures se conduire par mauvais temps et dans les parkings.

Tesla a toujours dit que les utilisateurs de sa fonction Autopilot doivent être attentifs et garder les deux mains sur le volant lorsqu’il est activé. Comme Super Cruise, il peut verrouiller les propriétaires qui ne font pas attention. Environ 40% des participants à l’étude ont admis que les systèmes les avaient éteints à un moment donné pendant la conduite et ne se réactiveraient pas.

« Le message général ici est que les premiers utilisateurs de ces systèmes ont encore une mauvaise compréhension des limites de la technologie », a déclaré le président de l’IIHS, David Harkey. « Mais nous voyons également des différences claires entre les trois populations de propriétaires. Il est possible que la conception et le marketing du système ajoutent à ces idées fausses. »

L’IIHS note que la plupart des systèmes d’aide à la conduite sont composés de deux éléments : le régulateur de vitesse adaptatif qui maintient les véhicules en mouvement à une certaine vitesse tout en maintenant une distance définie par rapport à la voiture qui précède, et le centrage de la voie pour maintenir les véhicules au milieu d’une route. Certains systèmes sont également capables d’effectuer des changements de voie et d’autres manœuvres avancées.

L’homme plaide coupable de conduite dangereuse après avoir allumé le driver automatique de sa voiture et s’être déplacé vers le siège passager alors qu’il voyageait le long de la M1 près de #HemelHempstead: https://t.co/GrKppSLVZT pic.twitter.com/JPYgk9eyDM — Herts Police (@HertsPolice) 27 avril 2018

Le Super Cruise de GM peut être utilisé sur 400 000 milles de routes nord-américaines. À la suite d’un accident à San Francisco, la société a publié le mois dernier un rapport de rappel de sécurité pour un logiciel qui régit la façon dont ses véhicules agissent lorsqu’ils effectuent un virage à gauche non protégé.

L’étude a révélé que les utilisateurs de Super Cruise étaient plus susceptibles de déclarer regarder loin de la route pendant de longues périodes que ceux qui utilisent les systèmes d’autres fabricants. Ils sont également les plus susceptibles de considérer les activités de conduite dangereuses comme sûres lorsque la fonction d’assistance est activée.

Tesla a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir appelé son système Autopilot, ce qui suggère qu’il est plus capable de conduire lui-même qu’il ne l’est. ProPILOT Assist, en revanche, suggère qu’il s’agit davantage d’une aide à la conduite.

Comme l’a noté Reuters, la NHTSA a ouvert 37 enquêtes spéciales impliquant 18 décès dans des accidents impliquant des véhicules Tesla dans lesquels des systèmes comme Autopilot étaient soupçonnés d’être utilisés.

Certaines des activités non liées à la conduite effectuées par les utilisateurs pendant l’activation des systèmes comprenaient manger, boire, envoyer des SMs, utiliser un téléphone et lire des livres, des magazines ou des journaux.

L’IIHS a déclaré que la plupart des propriétaires de Super Cruise et de driver automatique étaient des hommes, tandis que les deux sexes étaient plus ou moins également représentés parmi les propriétaires de ProPILOT. De plus, la plupart des propriétaires de Super Cruise avaient plus de 50 ans, tandis que les propriétaires de drivers automatiques avaient tendance à être plus jeunes, avec un quart de moins de 35 ans. L’âge des propriétaires de ProPILOT était également réparti.