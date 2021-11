Poppy Playtime : comment jouer, où le télécharger sur PC et prix du jeu d’horreur tendance

Poppy Playtime, la nouvelle sensation virale parmi les jeux d’horreur, est devenu un phénomène parmi les fans du genre et les streamers pratiquement par surprise. Oeuvre du petit studio indépendant MOB Games, il a été mis en vente il y a moins d’un mois, recevant de nombreux commentaires positifs de la part des joueurs. Et c’est que grâce à sa proposition d’aventure et de puzzle, un cadre oppressant et la touche décontractée mais en même temps terrifiante de ses protagonistes, il a réussi à captiver la communauté. Mais comment jouez-vous Poppy Playtime ? Où peut-on le télécharger ? Combien ça coûte? Nous répondons ici à toutes ces questions sur le nouveau jeu vidéo de mode.

Poppy Playtime maintenant disponible sur Steam

Ce nouveau titre parie sur un mélange d’aventure d’horreur et d’énigmes qui nous permettent d’avancer et ainsi de ne pas être victimes des jouets sanglants d’une usine désaffectée dont nous devons nous échapper. Notre mission? Découvrez ce qui est arrivé aux employés des installations Playtime ; Pour cela, nous aurons à notre disposition deux mains jouets déployables avec lesquelles interagir avec les différents éléments de la scène et qui, en plus, sont capables de conduire l’électricité.

Poppy Playtime est désormais disponible via Steam avec son premier chapitre, une première aventure en guise d’introduction qui sera bientôt complétée avec les épisodes suivants. D’une durée d’environ une heure, il a un prix de 3,99 euros, avec les chapitres suivants qui seront publiés au même prix sous forme de DLC de ce premier opus.

« Playtime Co. était autrefois le roi de l’industrie du jouet… jusqu’à ce que tout le monde à l’intérieur de l’usine disparaisse. Maintenant, des années plus tard, vous devez explorer l’usine désaffectée et découvrir la vérité », peut-on lire dans son synopsis officiel.

