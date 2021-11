5 jeux similaires à Poppy Playtime pour passer la vraie terreur

Le genre d’horreur dans les jeux vidéo effraie les joueurs les plus audacieux (ou les plus fous) depuis des décennies qui recherchent des expériences terrifiantes qui provoquent toutes sortes d’émotions, de l’impact des sauts à la tension des environnements claustrophobes. Nombreuses sont les sagas qui se sont maintenues au fil des ans et qui ont été consolidées avec des livraisons à retenir, bien que ces derniers temps, une manière très particulière de comprendre la peur ait gagné en popularité, avec des jeux comme Five Nights at Freddy’s devenant d’authentiques hits viraux qui parient sur des ambiances oppressantes, s’éloignant de l’action. Maintenant, un nouveau prétendant arrive avec Poppy Playtime, le jeu d’horreur tendance dont tout le monde parle et dans lequel il faut user d’ingéniosité et d’exploration pour sortir d’une usine de jouets avec de très mauvais locataires. Pour cette raison, nous souhaitons vous proposer une sélection de titres qui s’éloignent de l’affrontement direct et misent sur la furtivité, les énigmes et autres mécaniques pour affronter la terreur de manière moins conventionnelle.

Cinq nuits chez Freddy

Nous avons commencé avec le jeu qui a déclenché l’engouement pour l’horreur virale avec Five Nights at Freddy’s, un jeu indépendant qui à l’époque est devenu le titre que tout fan du genre devrait essayer. La proposition, sans aucun doute, était unique. Nous sommes un agent de sécurité qui doit prendre en charge le restaurant Freddy Fazbear’s Pizza tout au long de la nuit. Ce qui semble être des rondes nocturnes ennuyeuses et solitaires se transforment rapidement en cauchemars homicides. Et c’est que depuis la « sécurité » du bureau nous devons empêcher les animatroniques des locaux, qui prennent une vie propre la nuit, de venir dans notre chambre pour nous assassiner. Avec l’aide de caméras de sécurité et le peu d’énergie qui maintient les portes fermées, notre objectif sera de faire vivre l’aube à l’aube.

Bendy et la machine à encre

La proposition particulière de Joey Drew Studios Inc. nous plonge dans un cauchemar d’exploration et d’énigmes marqués par la nostalgie du cinéma d’animation classique des années 30. Avec un cadre oppressant et claustrophobe, nous devrons utiliser la furtivité et la confrontation occasionnelle pour survivre la menace d’êtres faits d’encre. Tout cela dans le cadre d’une allégorie qui vise à critiquer la dépendance au travail et l’ambition déchaînée pouvant conduire à des situations extrêmes. Avec un développement divisé en chapitres, le récit tente de surprendre le joueur à travers une tension et un intérêt toujours croissants.

Parmi le sommeil

Dans Among the Sleep, une aventure d’horreur à la première personne, nous incarnons un petit garçon d’à peine deux ans qui cherche désespérément sa mère après s’être réveillé au milieu de la nuit avec des sons lugubres. Tout cela à travers un développement marqué par l’exploration et un environnement vraiment oppressant, se sentant complètement sans défense à travers les yeux et les jambes tremblantes d’un bébé. De plus, le jeu traite de thèmes sérieux et adultes qui nous passionneront, le tout dans le but d’offrir au joueur de nouvelles façons d’aborder l’horreur.

Amnésie : Renaissance

Amnesia tourmente des amis et des étrangers avec ses différents épisodes depuis plus d’une décennie; Frictional Games a lancé Amnesia: The Dark Descent en 2010 après avoir remporté le succès avec la saga d’horreur de survie Penumbra, lançant plusieurs suites jusqu’à atteindre la plus récente, Amnesia: Rebirth. Une nouvelle descente dans la folie à travers une proposition narrative qui offre deux aspects au niveau du gameplay : un plus axé sur la terreur et un autre axé sur l’histoire. Quoi qu’il en soit, nous sommes cette fois Tasi Trianon, qui se réveille subitement dans le désert d’Algérie sans savoir comment elle est arrivée là. Nous n’aurons pas d’autre choix que d’essayer de récupérer les fragments de notre passé tout en évitant l’horreur qui tente de nous dévorer.

Couches de peur

Nous clôturons notre compilation d’un jeu d’horreur avec un cadre oppressant et qui parie sur des mécanismes originaux avec l’une des œuvres les plus célèbres de Bloober Team, l’équipe responsable d’autres titres sur le thème du thriller tels que Observer ou The Medium, entre autres. C’est une aventure d’horreur à la première personne qui nous plonge dans la folie d’un peintre tourmenté par un drame familial. Nous parcourrons ses souvenirs de manière onirique avec le tableau et son manoir comme décors les plus bizarres et surprenants, avec des environnements qui se transformeront littéralement au fil de notre passage, donnant lieu à des situations uniques.