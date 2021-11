Le nouveau maire de New York veut que ses trois premiers chèques de paie soient payés en Bitcoin

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Eric Adams, maire élu de New York, veut faire de la ville le « centre de l’industrie de la crypto-monnaie ». Pour montrer qu’il est sérieux au sujet de ces plans, Adams a déclaré qu’il voulait que ses trois premiers chèques de paie soient payés en Bitcoin.

Adams a annoncé son amour de la crypto sur Twitter en réponse au maire de Miami, Francis Suarez, affirmant qu’il prendrait son prochain chèque de paie en BTC. « A New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en bitcoins quand je serai maire », a répondu Adams. « NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attendez ! »

L’interaction ressemble à un concours de crypto-mesure de l’amour entre les deux hommes. Suarez a également déclaré qu’il visait à faire de Miami une plaque tournante pour l’innovation en matière de crypto-monnaie, et en août, il a aidé à établir le projet MiamiCoin, qui permet aux gens d’investir des crypto-monnaies dans la ville – il a déjà levé 7 millions de dollars pour Miami.

Suarez a annoncé que Miami prévoyait d’accepter les paiements d’impôts en bitcoin et de laisser les employés prélever leur salaire dans la crypto-monnaie. La ville a également accueilli l’événement Bitcoin 2021 plus tôt cette année et a attiré plusieurs autres grandes conférences crypto.

Adams a déclaré dans une interview à Bloomberg Radio qu’il s’agissait d’une « concurrence amicale » avec Suarez. « Il a un MiamiCoin qui se porte très bien – nous allons chercher dans la direction pour le réaliser », a déclaré le maire entrant, qui a ajouté qu’il prévoyait d’enquêter sur ce qui bloque la croissance du Bitcoin et de la crypto-monnaie à New York.

Il reste à voir si Adams obtient vraiment ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin, étant donné les problèmes potentiels de paie et de fiscalité que cela pourrait soulever. Et même s’il le fait, il est peu probable que cet acte unique fasse de New York un bien meilleur endroit pour investir dans la cryptomonnaie que Miami.

h/t : CNBC