Qu’est-ce que Huggy Wuggy, le personnage terrifiant qui fait peur à TikTok et YouTube

Le nouveau phénomène du web, Huggy Wuggy, semble plus effrayer les parents que les enfants. Il n’est pas un nouveau Jonathan Galindo, mais une renaissance de l’idée derrière Five Night at Freddy’s et Slender Man.

Au cours de la dernière période, un personnage étrange est revenu effrayer les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux tels que YouTube et TikTok. Il ne s’agit pas d’un phénomène comme celui de Jonathan Galindo, mais simplement d’une figure qui, issue du monde du jeu vidéo, a également débarqué sur d’autres supports, notamment les plateformes vidéo. Huggy Wuggy est une sorte de grosse peluche bleue avec des dents pointues et de longs bras, un look qui le rend certainement assez effrayant, surtout pour les très jeunes utilisateurs. Il est né de Poppy Playtime, un jeu vidéo d’horreur lancé en octobre 2021.

Semblable à de nombreux jeux d’horreur de ces derniers temps, Poppy Playtime voit également les joueurs engagés dans la résolution d’énigmes et l’exploration d’espaces dans un lieu abandonné où, cependant, des personnages étranges errent. Dans ce cas, c’est Huggy Wuggy qui peut apparaître de manière inattendue devant le joueur, le terrifier et provoquer la fin de la partie. Bref, une approche similaire à celle de Five Night at Freddy’s, un titre d’horreur très populaire qui au lieu de l’énorme peluche voit des robots prêts à terroriser les joueurs.

Mais l’histoire de Huggy Wuggy rappelle également un autre personnage d’horreur : le Slender Man, une figure sans visage aux membres allongés qui a explosé d’un jeu vidéo pour devenir un phénomène culturel et un protagoniste d’innombrables histoires et vidéos. Une parabole similaire à celle de Huggy Wuggy, qui est en fait en train de devenir une sorte de « homme noir » lorgnant dans des histoires et des vidéos sur le Web. Même Moi contre toi a fait une vidéo sur lui. Cependant, tout le monde n’a pas aimé la diffusion des vidéos le représentant, certains parents critiquant l’exposition de leurs plus jeunes enfants à Huggy Wuggy, allant même jusqu’à signaler la tendance à la police. Certes, le personnage peut faire peur, surtout pour les plus petits, mais en fait ce n’est pas un nouveau Jonathan Galindo et il ne les invite pas non plus à reproduire ses kills : en fait, dans le jeu on ne voit jamais le moment où le joueur est tué .