Une Xbox moins chère en vaut la peine : une meilleure série S au lieu de X.

La Xbox Series X est la console de jeu la plus puissante d’aujourd’hui – mais malheureusement pas ou à peine disponible dans de nombreux endroits. Les goulots d’étranglement devraient se poursuivre jusqu’en 2022, comme l’a confirmé Phil Spencer, le patron de Microsoft Xbox. Les choses s’annoncent bien mieux avec la Xbox Series S, qui est désormais devenue une véritable alternative. Et il y a aussi de bonnes raisons en faveur de la console blanche, presque discrète.

Pourquoi la série S est-elle disponible mais pas la série X ?

Bien que la Xbox Series X soit officiellement sur le marché depuis un an, la demande pour la Xbox Series X reste élevée. Et cela bien qu’il coûte environ 500 euros, inchangé. Mais les passionnés de technologie et les joueurs passionnés en particulier ne veulent pas faire de compromis, ils veulent la meilleure Xbox disponible. L’intérêt pour la plus petite série S est d’autant plus faible.

La Xbox Series S peut être une très bonne alternative à la Series X. (Photo : Microsoft)

Une partie de la série S est disponible immédiatement. Et sinon, il revient très vite dans les rayons (virtuels) des magasins. La demande est tout simplement inférieure à celle de la série X, donc dans le meilleur des cas, vous pouvez la commander immédiatement ou l’emporter chez vous. De longs temps d’attente ne sont pas nécessaires. Pour cela, vous obtenez la soi-disant « pire » Xbox. Mais est-ce si important ?

Beaucoup de performances à petit prix

Nous avons déjà présenté une comparaison entre la PlayStation 5, la Xbox Series X et la série S. Et un regard sur les données techniques le montre également clairement : le X est bien sûr plus fort que le S.

Xbox série X Xbox série S processeur Processeur Zen 2 personnalisé (8 cœurs avec 3,8 GHz ou 3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé (8 cœurs avec 3,6 GHz ou 3,4 GHz avec SMT) GPU 1,825 GHz avec 12,15 TFLOPS 1,565 GHz avec 4 TFLOPS mémoire vive 16 Go DDR6 (10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s) 10 Go DDR6 (8 Go à 224 Go/s, 2 Go à 56 Go/s) Mémoire interne SSD NVME PCIe Gen 4 de 1 To SSD NVME PCIe Gen 4 de 512 To Stockage extensible Cartes d’extension avec 1 To Cartes d’extension avec 1 To Stockage externe Disque dur USB 3.2 Disque dur USB 3.2 lecteur optique lecteur de disque UHD rien Taille 301x151x151mm 275 x 151 x 63,5 mm Prix ​​(PVC) 499,99 euros 299,99 euros

Il faut le souligner : la Xbox Series S est conçue pour 120 images par seconde – avec une résolution maximale de 1440p. La série X crée du 4K et des fréquences d’images comprises entre 60 et 120 ips. Si vous n’avez pas besoin de 4K natif, mais qu’une résolution upscale de 1440p est suffisante, vous ne devriez percevoir que peu ou pas de différences entre les deux consoles. Cela est particulièrement vrai si vous avez des téléviseurs intelligents 4K plus petits, inférieurs à 55 pouces.

Des fonctionnalités que vous ne manquerez pas sur la Xbox Series S.

Le ray tracing accéléré par le matériel est également disponible sur la Xbox Series S si les développeurs de jeux l’intègrent. Mais ne nous leurrons pas : même un an après la sortie de la dernière génération Xbox, il n’y a pratiquement aucun jeu qui utilise vraiment les énormes gadgets visuels énergivores. Avec le ray tracing activé, de nombreux jeux ne gèrent que 30 (jusqu’à un maximum de 60) ips sur la série X. Si des fréquences d’images élevées sont plus importantes pour une image plus fluide, le ray tracing est de toute façon tabou. Ensuite, il peut s’agir de la Série S.

Autre élément important : la série S propose la même manette que la série X. (Photo : Microsoft)

La Xbox Series S n’a pas le lecteur Blu-ray UHD, ce qui peut être l’argument pour beaucoup contre être la boîte blanche à 300 euros. Personnellement, je peux vous le dire d’après ma propre expérience : j’ai utilisé le lecteur de ma série X au maximum 2 à 3 fois par an – pour d’anciens jeux Xbox / Xbox360 que je souhaitais réinsérer. Si vous voulez un lecteur Blu-ray UHD à part entière, vous pouvez obtenir de bonnes solutions autonomes pour moins de 150 euros.

Où les séries S et X sont à égalité

Vous n’en êtes peut-être pas tout à fait conscient, mais les points forts de la Xbox Series X sont également proposés par la S. Et ces fonctions sont vraiment « NextGen » et une valeur ajoutée dans le jeu de tous les jours.

Reprise rapide : grâce au SSD rapide de 512 Go mais certes compact, vous pouvez basculer en toute transparence entre plusieurs jeux et reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Cela paraît banal, mais c’est un élément formidable que l’on aime vite et dont on ne veut plus se passer.

Les fonctionnalités NextGen de la série X sont également disponibles sur la série S. (Photo : Microsoft)

Compatibilité descendante : Bien que vous ne puissiez pas insérer vos anciens disques, vous trouverez d’innombrables classiques de la Xbox, Xbox 360 et Xbox One d’origine dans le magasin, certains à des prix avantageux. Ici aussi, vous bénéficiez de temps de chargement plus courts, de fréquences d’images plus stables, de résolutions plus élevées et d’une meilleure latence pour les entrées du contrôleur.

Temps de chargement courts : il suffit de quelques secondes entre la mise en marche et le démarrage d’un jeu. C’est un bond en avant, surtout par rapport aux précédentes consoles Xbox.

Silencieux : la série S vous montre à quel point une console de jeu peut être silencieuse. Vous ne devriez même pas les remarquer en jouant. Et comme il se passe également du lecteur UHD BD, il ne génère aucun bruit supplémentaire qui se produirait autrement lors de la rotation des disques d’argent. En tant que propriétaire d’une série X, j’ai été surpris par la maison d’un ami avec son S qui peut être encore plus silencieux – incroyable.

Dolby Atmos & Dolby Vision Gaming : vous pouvez transmettre Dolby Atmos à votre système surround via passthrough, et la série S prend également en charge le nouveau Dolby Vision Gaming. La norme promet une expérience de jeu optimale si votre téléviseur en est capable. En général, vous n’avez pas à rogner sur l’audio et la vidéo. Ici aussi, le HDR, le son surround et une variété de connexions pour des accessoires supplémentaires (HDMI, 3x USB, extension de stockage, Ethernet) vont de soi.

Quoi de mieux dans la série S que dans la X

Surtout quand vous ne jouez pas plusieurs heures par jour sur des téléviseurs 4K monstrueux, mais que vous vous considérez plutôt comme des joueurs occasionnels et récréatifs, vous bénéficiez d’un véritable avantage de la Série S : le prix. Vous obtenez une vraie console NextGen solide pour environ 300 euros. Même un an après sa sortie, c’est toujours un centime sensationnel attrayant. Incidemment, la PlayStation 5 Digital Edition est 100 euros plus chère.

La série S contient une technologie moderne. (Photo : Microsoft)

Alors que la Série X est une vraie brique qu’il faut même tenir debout, la Série S est extrêmement compacte et peut disparaître derrière un téléviseur. Des supports muraux discrets sont également disponibles en tant qu’accessoires auprès de fabricants tiers.

En parlant de disponibilité : vous pouvez acheter la série S régulièrement, vous n’avez pas à attendre « un jour » et vous pouvez commencer tout de suite. Si ce n’est pas un avantage !

Cloud gaming : paré pour l’avenir

Un aspect important à connaître : les séries S et X sont tout aussi importantes pour Microsoft. Pour le groupe, les deux sont de véritables consoles NextGen qui continueront à bénéficier d’un support complet dans les années à venir. Mises à jour, nouveaux jeux, support – tout cela est garanti pour les deux modèles. Ainsi, avec l’achat de la Xbox Series S, vous ne faites pas un pire choix ou ne pariez pas sur le « mauvais cheval ». Au lieu de cela, vous choisissez une console différente avec ses avantages et propriétés individuels.

Bien entendu, Flight Simulator fonctionne également sur la série S. (Photo : Microsoft)

La série S est de toute façon préparée pour l’avenir – pour une autre raison. Microsoft activera le cloud gaming sur la S, la X et la Xbox One « classique » à partir de l’automne 2021. Au lieu d’avoir à télécharger des jeux, vous les diffusez sur Internet. Bien que cela commence avec 1080p et 60fps, la 4K et le ray tracing devraient également être possibles sur la série S. Bande passante appropriée requise. Cela signifie également que vous n’aurez peut-être pas du tout besoin de la puissance de calcul supplémentaire de la série X.

Et n’oubliez pas : Gamepass. Plus de 100 jeux de haute qualité dans un abonnement mensuel, toujours les derniers blockbusters de Microsoft (et des studios associés) sur le disque dur et dans le flux – tout simplement idéal pour lesdits joueurs occasionnels (comme moi).

Xbox Series S au lieu de X : tout est question de plaisir

Pour être honnête, je me demande souvent si j’avais un besoin urgent de précommander une Xbox Series X à l’époque. Parce que je n’utilise pratiquement pas le lecteur UHD BD et joue principalement à des jeux de la gamme Gamepass. Ce sont, pour la plupart, des titres qui se ressembleraient sur les séries X et S. Avec la prochaine fonctionnalité de jeu en nuage et la perspective de simplement diffuser du contenu de ray tracing, la question se pose de savoir pourquoi j’ai dû dépenser autant d’argent pour un X en premier lieu. Quoi qu’il en soit: j’aime toujours beaucoup mon X.

Si vous devez encore choisir si vous souhaitez attendre la série X ou acheter la série S tout de suite, je vous recommande le modèle plus petit. En fin de compte, tout tourne autour des jeux, du plaisir et des fonctionnalités NextGen comme Dolby Vision Gaming, Quick Resume, la rétrocompatibilité et des performances adéquates – et ici, le S offre vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vous divertir.