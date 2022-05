Elon Musk affirme que sa vision de Twitter s’aligne sur les prochaines règles de l’UE en matière de médias sociaux

Pourquoi c’est important : malgré toutes ses remarques farfelues, il serait facile de rejeter la prise de contrôle de Twitter par Musk comme un moyen d’obtenir un mégaphone pour exprimer ses opinions à un large public. Cependant, le PDG de Tesla et SpaceX peut avoir de bonnes intentions après tout, ne serait-ce que pour apaiser les régulateurs qui envisagent l’acquisition de Twitter.

Elon Musk est connu pour ses prises controversées publiées sur Twitter, mais le milliardaire Tesla a récemment fait une déclaration qui clarifie ses intentions avec la plate-forme de médias sociaux qu’il tente d’acquérir pour la modique somme de 44 milliards de dollars.

Cette semaine, Musk est apparu dans un vidéo aux côtés du commissaire européen Thierry Breton, où il a exprimé son soutien à des choses telles que la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE. Avec le DSA, les régulateurs européens obligeront bientôt les géants de la technologie à modérer plus agressivement le contenu publié sur leurs plateformes pour lutter contre la désinformation et éviter de nuire aux utilisateurs individuels.

Dans la vidéo, Musk a déclaré qu’il pensait que le DSA était « exactement aligné » sur les objectifs futurs de Twitter en tant que plate-forme sociale. Cela suggère ses précédentes remarques farfelues sur le fait d’être un « absolutiste de la liberté d’expression » ou l’assouplissement des politiques de modération déjà laxistes de Twitter n’a peut-être rien à voir avec les plans réels qu’il a pour en faire un meilleur espace de conversation publique.

Aujourd’hui @Elon Musk et je voulais partager un petit message avec vous sur la réglementation des plateformes 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY —Thierry Breton (@ThierryBreton) 9 mai 2022

La dernière déclaration confirme que l’idée de liberté d’expression de Musk sur Twitter correspond simplement à la législation des pays dans lesquels il opère, quelle que soit la permissivité de cette législation. Il a récemment noté que si les habitants d’un pays donné souhaitent avoir moins de liberté d’expression, ils peuvent demander à leur gouvernement d’adopter des lois à cet effet.

Ce qui devient de plus en plus clair au fil du temps, c’est que certaines des améliorations suggérées par Musk pour Twitter présentent des similitudes avec le DSA. Par exemple, l’avant-projet de DSA suggère que les géants de la technologie opérant dans l’UE devront faire preuve de plus de transparence sur la manière dont leurs algorithmes servent le contenu aux utilisateurs. Cela correspond au plan de Musk d’ouvrir l’algorithme de Twitter, mais nous devrons attendre et voir si cela se matérialisera ou non dans un proche avenir.

Un autre domaine d’intérêt pour la DSA et le Twitter propulsé par Musk est « d’authentifier tous les humains » sur la plate-forme. Cela présente le risque de laisser certains utilisateurs qui souhaitent rester anonymes pour des raisons évidentes exposés à des menaces de violence et à la peine de mort dans plusieurs pays. Cependant, cela peut également réduire le nombre de robots et de faux comptes, ce qui est depuis un certain temps le talon d’Achille des médias sociaux.

Autant dire que si Musk semble vouloir plaire aux gouvernements du monde entier, on ne sait pas encore comment il compte y parvenir avec un réseau social mondial. Le contenu publié par les utilisateurs d’un pays est généralement accessible aux personnes du monde entier. À l’inverse, si un élément de contenu est soumis à des politiques de modération spécifiques dans un pays, cela peut affecter ce que voient les internautes dans d’autres pays, déformant potentiellement l’image qu’ils voient.

Aujourd’hui, Twitter annoncé le premier changement dans la façon dont il fonctionne avec quelque chose qu’il appelle la « politique de copie et de contenu dupliqué ». Cela favorisera soi-disant une conversation saine et empêchera le spam et le contenu dupliqué d’inonder la plate-forme. Les comptes automatisés publiant du spam feront l’objet d’une suppression, tandis que le contenu en double sera déclassé dans les réponses et même supprimé des recommandations par e-mail.