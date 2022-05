Apple iPod : Achetez-en un maintenant ?

Seuls quelques gadgets techniques se sont solidement ancrés dans la mémoire culturelle de l’humanité : le sèche-cheveux, le Walkman, le Gameboy – ou l’iPod. Maintenant, Apple casse et met fin à la production de l’iPod touch, le dernier iPod encore en production. Vous pouvez toujours acheter les restes d’Apple et d’Netcost-security.fr. Devriez-vous profiter de l’occasion?

Un iPod en vaut toujours la peine

Apple et Netcost-security.fr vendront les derniers stocks d’iPod dans les prochaines semaines, après quoi ce chapitre sera clos. Un achat vaut toujours la peine pour vous si vous recherchez un lecteur multimédia polyvalent qui vous protège des appels gênants et des services de messagerie en déplacement. La durée de vie de la batterie, la sélection d’applications, la taille de la mémoire et le format pratique sont d’autres raisons de sécuriser l’un des iPods.

Surtout l’iPod Touch 7e génération est un investissement rentable. Il fonctionne sur le système d’exploitation iOS 15 à partir de septembre 2021 et prend en charge presque toutes les applications iPhone actuelles. Une mise à niveau vers iOS 16 est probable – et cela rend l’appareil à l’épreuve du temps en termes de logiciel. Malgré ses faibles spécifications, la technologie informatique intégrée prend en charge non seulement toutes sortes de formats audio, mais également des vidéos haute résolution et des jeux exigeants sur le plan graphique tels que Asphalt ou Call of Duty : Mobile.

Vous connectez un casque via la prise jack 3,5 mm ou via Bluetooth. Ce dernier a le charme d’emporter l’iPod Touch et des écouteurs de sport avec soi pour s’entraîner physiquement et écouter en même temps de la musique entraînante ou des podcasts éclairants. Bien que l’iPod touch d’Apple ne puisse pas lire les formats audio haute résolution, la sortie audio est très bonne. Vous le remarquerez surtout lorsque vous intégrez l’iPod Touch dans votre ensemble multimédia domestique et que vous le couplez avec l’Appe HomePod ou un système surround approprié.

En bref : L’iPod Touch 7ème génération est et reste une technologie séduisante pour les audiophiles, les sportifs et tous ceux qui recherchent une entrée pas chère dans le cosmos Apple. Bien que l’iPod Touch sera bientôt une rareté, le prix est relativement bas, à partir d’environ 300 euros.

Du point de vue d’Apple, les iPods sont peut-être hors du temps – mais pour nous, le moment est venu de sécuriser un autre magnifique morceau d’histoire technologique comme compagnon pour les années à venir.

L’iPod était le salut d’Apple

Dans l’ensemble, l’histoire de l’iPod est une réussite. En 2001, le premier iPod a vu le jour – et un certain nombre ont exprimé leur scepticisme. Le magazine d’information Spiegel a réagi avec prudence à la nouvelle annonce. L’iPod « ne changera probablement pas le monde, et un ‘appareil numérique révolutionnaire’ est peut-être un peu exagéré pour la petite cornemuse ».

450 millions de « cornemuses » vendues et 20 bonnes années plus tard, ces déclarations sont amusantes. Mais à l’époque, Apple était une entreprise technologique de niche dont les jours les plus cool étaient révolus depuis longtemps. Et de toute façon : un lecteur MP3 avec une connexion à une boutique en ligne ? Pourquoi quelqu’un devrait-il dépenser de l’argent pour de la musique alors que Napster and Co. la rend disponible gratuitement (bien qu’illégalement) ?

L’iPod touch était autrefois… … et aujourd’hui

La réponse simple serait : parce qu’il était beaucoup plus pratique de transférer jusqu’à 1 000 chansons de votre propre bibliothèque via iTunes, de numériser des CD ou d’acheter de la nouvelle musique et de la télécharger à la volée. Dans les années qui ont suivi, Apple s’est un peu refroidi à chaque nouvelle génération d’iPod. Quel adolescent coquin ou dans la vingtaine ne se souvient pas de silhouettes sombres dansant au rythme d’écouteurs d’iPod blancs étincelants ?

L’iPod était le Walkman des années 2000. Peu importe que vous utilisiez une molette cliquable ou tactile.

L’iPhone a remplacé l’iPod

Le gadget a progressivement perdu de son importance lorsqu’Apple a présenté l’iPhone en 2007. Le smartphone à écran tactile n’était en aucun cas le premier appareil de ce type, mais, comme l’iPod, il était si intuitif et si cool que les gens voulaient l’avoir !

Dans de nombreuses couleurs vives et avec des disques durs de plus en plus grands, les iPod sont devenus la quintessence des lecteurs multimédias portables. (Photo / s: Apple)

La gamme de fonctions comprenait toutes les options de lecture de musique que l’iPod apportait avec lui. En général, Apple s’est de plus en plus concentré sur la success story de l’iPhone. Apple utilise la gestion de la musique iTunes comme magasin d’applications pour tous les autres appareils depuis plusieurs années. Ils veulent laisser vivre l’esprit de l’iPod – dans le logiciel des autres appareils Apple.

Ce n’est donc pas un hasard si les designs des modèles d’iPod ressemblent de plus en plus aux iPhones. Le dernier modèle d’iPod est indiscernable d’un iPhone 7.