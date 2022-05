Cette image étonnante montre ce que le télescope spatial révolutionnaire James Webb peut faire

La NASA a comparé une image capturée par le télescope spatial James Webb avec celle du Spitzer. La différence est sensationnelle et montre ce qui nous attend.

La même image capturée par Spitzer (à gauche) et James Webb (à droite). Crédit : NASA/JPL – Caltech (à gauche), NASA/ESA/CSA/STScI (à droite)

Le 28 avril, la NASA a annoncé que le télescope spatial James Webb (JWST) avait été entièrement aligné et était donc capable de capturer des images nettes et parfaitement focalisées. L’alignement des 18 panneaux hexagonaux du spectaculaire miroir primaire (en béryllium plaqué or) a pris des mois, mais le résultat final a été bien au-delà des attentes des ingénieurs. Pour « célébrer » la fin de cette opération complexe et laborieuse, l’agence aérospatiale américaine avait publié les images capturées par les quatre principaux outils d’imagerie : à savoir NIRCam, NIRISS, MIRI et NIRSpec, ce dernier techniquement un spectrographe, mais toujours capable de capturer des images. . Quelques semaines après ces photos, la NASA est revenue pour montrer ce que le MIRI (Mid-Infrared Instrument) peut faire, comparant le résultat du James Webb avec celui capturé par « l’œil » du télescope Spitzer (aujourd’hui à la retraite). La différence entre les deux images est tout simplement sensationnelle.

Le Spitzer était l’un des grands observatoires américains et « le premier à fournir des images haute résolution de l’univers infrarouge proche et moyen », a expliqué la NASA dans son portail, mais le résultat final est à des années-lumière (dans tous les sens) par rapport à celui de le James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars. Le miroir du télescope envoyé dans l’espace à Noël 2021 a un diamètre de 6,4 mètres (celui du célèbre Hubble est de 2,4 mètres), il est également équipé de capteurs dernier cri de dernière génération, qui en font le plus instrument infrarouge avancé et sophistiqué jamais envoyé dans l’espace. Il est si puissant qu’il peut regarder beaucoup plus loin et dans le temps que n’importe quel autre outil ; il suffit de penser qu’il peut capter la très faible lumière datant d’il y a 13,8 milliards d’années, quelques millions d’années après le Big Bang, l’événement qui a déclenché l’expansion de l’Univers.

Dans les images des deux instruments comparés, il est possible d’admirer le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, à environ 157 000 années-lumière de la Terre. Le détail et la netteté des étoiles, des galaxies et des nuages ​​​​de gaz interstellaires vus dans l’image capturée par le MIRI de Webb sont tout simplement hors d’échelle par rapport à ce qui est vu dans le tir de Spitzer. « L’image MIRI de Webb montre le gaz interstellaire avec des détails sans précédent. Ici, vous pouvez voir l’émission d ‘«hydrocarbures aromatiques polycycliques», ou de molécules de carbone et d’hydrogène qui jouent un rôle important dans le bilan thermique et la chimie du gaz interstellaire », écrit la NASA. « Lorsque Webb sera prêt à commencer les observations scientifiques, des études comme celles-ci avec MIRI aideront à fournir aux astronomes de nouvelles informations sur la naissance des étoiles et des systèmes protoplanétaires », a ajouté l’agence aérospatiale.

« C’est seulement quand vous voyez le genre d’image qu’il peut livrer que vous comprenez vraiment où vous allez, wow ! Pensez à ce que nous allons apprendre ! Spitzer nous a beaucoup appris, mais c’est comme un tout nouveau monde. Tout simplement incroyablement beau », a déclaré à CBSNews le Dr Marcia Rieke, chercheuse principale de l’outil NIRCAM. Il ne reste plus qu’à attendre l’achèvement de toutes les procédures de configuration de James Webb pour commencer à étudier l’Univers comme nous n’avons jamais pu le faire auparavant.