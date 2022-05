Le prochain disque dur UltraSMR de 26 To de Western Digital pour les centres de données peut stocker un énorme 2,6 To par plateau

Conclusion : WD a récemment annoncé une multitude de produits de stockage, et les 26 To DC HC670 et 22 To DC HC570 de marque Ultrastar prennent la tête en matière de stockage de données sur disque dur et de densité surfacique. Le prochain SSD Ultrastar 15,36 To DC SN650 NVMe se rapproche de l’avantage de capacité du support plus lent. Ces disques sont actuellement testés auprès de certains clients WD et seront expédiés dans les mois à venir.

WD a inclus une foule de technologies de stockage dans ce qu’il dit être les premiers disques durs au monde basés sur CMR de 22 To et basés sur SMR de 26 To. Ce dernier modèle, plus dense, est capable de stocker 2,6 téraoctets de données par plateau, tandis que l’ancienne version CMR peut stocker 2,2 téraoctets sur chacun de ses 10 plateaux empilés.

En plus de la capacité absolue, ces disques à l’hélium utilisent également la technologie ArmorCache de WD qui vise à combiner les avantages de performances de l’activation du cache en écriture avec la protection des données de l’état de désactivation du cache en écriture. Ils réalisent cet exploit avec la technologie OptiNAND, vue précédemment dans le lecteur ePMR de 20 To de WD.

Le stockage UFS plus rapide et de grande capacité à bord du disque permet d’écrire toutes les données du cache DRAM sur la mémoire non volatile en cas de panne de courant, permettant des performances IOPS jusqu’à 40 % plus rapides par rapport aux disques non OptiNAND avec 256 Ko et des fichiers plus volumineux et une amélioration maximale de 80 % avec des tailles de transfert de 1 Mo lors d’écritures aléatoires.

De plus, ArmorCache est censé améliorer les performances globales car le disque ne nécessite pas de vérifications fastidieuses de l’intégrité des données au redémarrage et peut reprendre rapidement les opérations d’écriture normales. WD affirme que la technologie peut également aider les entreprises à réduire les coûts des onduleurs/batteries, car elle est destinée à garantir que les données du cache sont écrites avec succès en cas de panne de courant.

Le troisième disque de marque Ultrastar est le DC SN650 basé sur TLC, un SSD NVMe PCIe 4.0 de grande capacité de 15,36 To pour les clients d’entreprise à la recherche d’un stockage plus premium à faible latence avec un débit beaucoup plus rapide que les disques durs.

WD n’a pas partagé les performances des disques, mais a noté que le SSD, actuellement en cours d’échantillonnage, sera disponible au deuxième trimestre 2022 dans la taille E1.L plus fine pour les serveurs ainsi que dans le facteur de forme standard de 2,5 pouces. Les disques durs susmentionnés sont également échantillonnés auprès de certains clients et devraient arriver au cours des étés.

Pendant ce temps, les petites entreprises et les utilisateurs de NAS à domicile pourront également acheter des disques de 22 To bientôt avec le lancement des disques durs WD Purple Pro (vidéo/surveillance), Red Pro (NAS) et Gold (niveau entreprise).

Le prix de ces disques CMR n’a pas encore été révélé, cependant, les acheteurs potentiels peuvent s’attendre à ce que le coût global par gigaoctet poursuive sa tendance à la baisse. Comme les SSD Black SN850X et P40 axés sur le jeu récemment annoncés par WD, ces disques commenceront à être expédiés cet été.