Samsung dévoile l’Odyssey Neo G7 de 43 pouces, son premier moniteur de jeu plat Mini-LED

Qu’est-ce qui vient de se passer? Samsung a dévoilé le prochain produit de sa gamme en expansion Odyssey Neo, qui chevauche la frontière entre le moniteur et la télévision intelligente. L’Odyssey Neo G7 (G70NC) de 43 pouces offre une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et est le premier modèle Mini-LED plat de l’entreprise.

Étonnamment, l’Odyssey Neo G7 n’était pas l’un des moniteurs que Samsung a dévoilé au CES plus tôt cette année ; la société a présenté plusieurs écrans lors du salon, notamment un modèle Mini-LED « 8K » de 57 pouces et un OLED de 49 pouces.

Samsung affirme que le nouveau moniteur est son premier modèle Quantum Mini-LED plat. Selon la société, la technologie permet un contrôle ultra-fin et précis de la LED densément emballée, ce qui se traduit par des noirs plus riches, une expression des couleurs plus étendue et plus de détails, même dans des environnements de jeu sombres. Samsung utilise également une finition mate sur le panneau pour minimiser les reflets de la lumière pendant le jeu.

En plus de la résolution de 3840 x 2160 et du taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’Odyssey Neo G7 dispose d’un MPRT de 1 ms, du support AMD FreeSync Premium Pro, de deux ports USB 3.0 et de deux haut-parleurs de 20 watts. Samsung affirme que le panneau a une luminosité typique de 400 nits et une certification VESA HDR 600.

Côté port, le moniteur dispose de deux entrées HDMI 2.1, ce qui devrait en faire une option idéale pour connecter une PS5/XBSX et DisplayPort 1.4.

La taille de 43 pouces de l’Odyssey Neo G7 indique que Samsung pousse ses utilisations au-delà d’un simple moniteur PC/console. Grâce à une combinaison de Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 et d’un port Ethernet, il peut être utilisé pour diffuser du contenu à partir de services tels que Netflix, Prime Video et YouTube via le Samsung Smart Hub.

Les utilisateurs peuvent également profiter du streaming de jeux sans avoir besoin d’un PC, grâce au Samsung Gaming Hub, qui offre GeForce Now et Xbox Cloud Gaming, il suffit de connecter une manette sans fil ou via l’un des ports USB.

L’Odyssey Neo G7 devrait être lancé en Amérique du Nord au cours du trimestre en cours. Aucun mot pour le moment sur le prix, mais ne soyez pas surpris si celui-ci se situe autour de la barre des 1 500 $. Espérons que ses performances correspondront au Samsung Odyssey Neo G7 32″, que nous avons nommé l’un des meilleurs moniteurs de jeu que vous puissiez acheter.