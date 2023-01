Comment installer des applications sur votre Android TV [three methods]

Si vous possédez une Smart TV avec Android TV, vous avez la possibilité de télécharger un grand nombre d’applications depuis Google Play, et vous pouvez le faire de différentes manières. Dans cet article, nous allons vous montrer comment installer manuellement des applications pour tester celles qui ne sont pas compatibles par défaut ou installer à distance des applications via votre appareil mobile sur votre Android TV. Choisissez la méthode que vous préférez. C’est un processus facile qui ne prendra pas longtemps. Bien sûr, vous aurez peut-être besoin d’une clé USB si vous souhaitez installer manuellement le fichier APK. Mais nous vous montrerons également une méthode alternative.

Installer des applications Android TV à l’aide de votre smartphone

L’installation d’applications sur votre téléviseur via votre smartphone, qui sera celui qui demandera à Google Play de commencer à télécharger l’application sur votre Android TV, est sans doute la méthode la plus simple et la plus confortable. Pour ce faire, ouvrez Google Play sur votre smartphone et recherchez une application. Il peut s’agir de n’importe quoi, d’un jeu à une application de streaming compatible avec Android TV.

Vous remarquerez une flèche sur le bouton d’installation lorsque vous ouvrez cet onglet. Vous pouvez choisir d’installer l’application sur votre téléphone ou votre téléviseur en cliquant sur cette flèche. Lorsque vous choisissez ce que vous voulez et cliquez sur Installer, votre Android TV commencera à le télécharger depuis Google Play dès qu’il sera allumé et connecté à Internet.

Installation manuelle

L’exécution du fichier APK offre la possibilité d’installer manuellement des applications sur votre Smart TV. Comme vous le feriez sur votre smartphone. Cette méthode peut être très intéressante pour tester des applications qui, par défaut, sont incompatibles avec votre télévision.

Le fichier APK du téléviseur doit être téléchargé à partir d’un site Web sûr, comme APK Mirror. Placez-le ensuite sur une clé USB que vous connecterez au port USB de votre téléviseur.

L’étape suivante consiste à lancer l’explorateur de fichiers, sélectionner la clé USB, puis cliquer sur le fichier requis. S’il est compatible, son installation démarrera ensuite. Et vous n’aurez qu’à attendre qu’il se termine.

Vous devez savoir que de nombreuses applications ne fonctionneront pas avec la Smart TV en raison de son format et de son interface.

Cependant, si vous n’avez pas de clé USB ou si vous souhaitez une solution alternative pour installer manuellement les fichiers APK sur votre smart TV Android, il existe une application appelée Envoyer des fichiers à la télévision que vous pouvez installer sur votre téléviseur en utilisant la méthode ci-dessus. Il est disponible gratuitement et compatible avec tous les téléviseurs Android.

Vous pouvez télécharger le fichier APK sur votre smartphone, puis utiliser cette application pour le transférer sur votre Smart TV. Vous pouvez également utiliser cette application pour transférer facilement et rapidement des fichiers et du contenu autres que les fichiers APK.

Installation à l’aide d’un ordinateur

De plus, Google vous offre la possibilité de télécharger des jeux et des applications à partir de la boutique d’applications en ligne. Et installez-les sur votre Smart TV. Vous devez d’abord effectuer une recherche de l’application que vous souhaitez télécharger sur le site Google Play. Avant de pouvoir accéder à sa page de téléchargement.

Vous pouvez démarrer l’installation sur les appareils compatibles que vous avez enregistrés dans votre compte en cliquant sur le bouton d’installation. Si vous cliquez sur ce bouton et que l’application que vous souhaitez installer est prise en charge par votre Smart TV, elle s’affichera à côté de votre smartphone, tablette ou autres appareils.

Le téléchargement de l’application commencera dès que vous allumerez votre Smart TV et que vous la connecterez à Internet. Tout comme dans les méthodes précédentes. De cette façon, vous pouvez même profiter de la même technique pour télécharger des applications pour votre tablette ou votre smartphone.

De plus, il existe des filtres sur la page d’accueil qui vous permettent de restreindre les applications qui apparaissent à celles qui sont compatibles avec Smart TV.