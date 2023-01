Découvertes archéologiques extraordinaires en Égypte : la plus ancienne momie et toute une ville romaine ont émergé

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé deux découvertes archéologiques majeures, la momie la plus ancienne et la mieux conservée (4 300 ans) trouvée près de la pyramide de Saqqarah et une ville romaine entière de 1 800 ans trouvée à côté du temple de Louxor.

La momie probablement la plus ancienne et la mieux conservée jamais découverte en Égypte a été trouvée dans un grand cimetière à Gisr el-Mudir, près de la grande pyramide à degrés de Saqqarah. Toute une ville résidentielle de l’époque romaine (datant d’il y a 1 800 ans) a également été identifiée de nos jours lors de fouilles menées à Beit Yassi Andraos, non loin du temple de Louxor. Ce sont deux des découvertes archéologiques les plus importantes et les plus significatives de ces derniers temps, parmi les nombreuses que le Conseil suprême des antiquités continue de présenter.

Quant à la momie, elle a été retrouvée dans un sarcophage en calcaire scellé au mortier dans un puits de 15 m de profondeur. Il appartient à un homme dont le nom était Hekashepes ; selon les calculs des érudits, il a environ 4 300 ans. « Cette momie est peut-être la plus ancienne et la plus complète trouvée en Égypte à ce jour », a déclaré au Guardian le Dr Zahi Hawass, chef de l’expédition archéologique sur le site de Saqqarah et l’un des anciens ministres égyptiens des Antiquités. Des feuilles d’or ont également été trouvées sur le corps de la momie, un élément également retrouvé sur d’autres corps. Ce n’est pas un hasard s’il fait partie d’un ensemble de tombes pharaoniques datant des Ve et VIe dynasties, dont certaines appartenaient à des personnalités de la haute société égyptienne antique.

Parmi eux, le plus important appartient au surveillant et prêtre Khnumdjedef, actif sous le règne d’Ounas (le dernier pharaon de la Ve dynastie). D’autres tombes trouvées d’importance archéologique sont celle d’un homme appelé Meri, « gardien des secrets » et assistant « du chef du palais », et celle d’un autre prêtre – peut-être appelé Messi – trouvé dans le complexe pyramidal du roi Pepi I. À son intérieur se trouvaient neuf magnifiques statues, présentées par le Dr Hawass lors d’une conférence de presse. Dans un autre puits de 10 mètres de profondeur, d’autres statues (en bois et en pierre) ont été retrouvées dédiées à un homme appelé Fetek, dont la momie se trouvait dans un sarcophage à proximité. Un tableau d’offrande a également été trouvé. Parmi les autres objets trouvés issus des fouilles près de la pyramide de Saqqarah figurent « des amulettes, des vases en pierre, des outils de la vie quotidienne, des statues de divinités et des céramiques », comme l’explique le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités dans un post sur Facebook. .

Quant à la colonie de l’époque romaine, trouvée dans son intégralité, c’est la « ville la plus ancienne et la plus importante trouvée sur la rive orientale de Louxor », comme l’a déclaré le Dr Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités d’Égypte. À l’intérieur des ruines, divers objets d’usage courant tels que des pots et des ustensiles de cuisine ont été trouvés, ainsi que de nombreuses pièces de monnaie romaines en bronze et en cuivre. C’est l’une des rares découvertes intéressantes de ces dernières années. Les équipes archéologiques égyptiennes travaillent dur sur de nombreux sites pour enrichir la merveilleuse collection du pays ; l’objectif est d’amener 30 millions de visiteurs par an en Égypte d’ici cinq ans, grâce à une multiplication des œuvres exposées et à l’ouverture très attendue du Grand Musée égyptien près des Pyramides de Gizeh.

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :