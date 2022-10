Windows 11 (mise à jour KB5018427) : toutes les actualités

Quoi de neuf dans la mise à jour KB5018427

Résout les problèmes qui entraînent l’échec des mises à jour du Microsoft Store.

News la date de début de l’heure d’été au Chili. Il débutera le 11 septembre 2022 au lieu du 4 septembre 2022.

Correction d’un problème affectant la police de trois caractères chinois. Lors du formatage de ces caractères en gras, la largeur est incorrecte.

Résout un problème qui force les onglets du mode IE dans une session à se recharger lors de l’utilisation de Microsoft Edge.

Correction d’un problème qui ouvrait correctement une fenêtre de navigateur Microsoft Edge en mode IE pour afficher un fichier PDF. Plus tard, la navigation vers un autre site en mode IE dans la même fenêtre échoue.

Ajoutez plus de contenu de widget dynamique à la barre des tâches avec de mauvaises notifications. Si vous ouvrez le panneau Widgets alors qu’un badge est affiché dans la barre des tâches, une bannière apparaît en haut du panneau. Fournit plus d’informations sur ce qui a déclenché l’indicateur de notification.

Correction d’un problème affectant les appels Dual SIM. Si vous ne sélectionnez aucune carte SIM sur le téléphone et lancez un appel sur l’appareil, la fonctionnalité Double SIM ne fonctionne pas.

Correction d’un problème affectant certaines applications qui n’étaient pas signées par le Microsoft Store. Vous devez les réinstaller après la mise à niveau du système d’exploitation.

Microsoft vient de publier la première mise à jour de Windows 11 2022 Update (22H2). Cette mise à jour est arrivée fin septembre sous la forme du Patch C (mise à jour optionnelle) et aujourd’hui elle devient enfin définitive. Nous vous recommandons vivement d’installer ce correctif en raison du grand nombre de correctifs qu’il contient. Le numéro de mise à jour est KB5018427 pour 22H2 et KB5018418 pour 22H1.