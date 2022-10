Windows 10 (mise à jour KB5018410) : toutes les actualités

Aujourd’hui, c’est Patch Tuesday, et nous avons reçu de nombreuses mises à jour pour le nouveau système d’exploitation de Microsoft, Windows 11. Mais aussi comme chaque deuxième mardi de chaque mois, Windows 10 reçoit également sa mise à jour mensuelle, avec le numéro de package KB5018410.

Dans cette nouvelle mise à jour, avec les numéros de build 19042.2130, 19043.2130 et 19044.2130, nous trouvons principalement de nombreuses corrections de bugs. On retrouve également quelques nouveautés avec Actualités et centres d’intérêt, la mise en place de Windows 10 pour lire les actualités et la météo depuis la barre des tâches.

Quoi de neuf dans la mise à jour Windows 10 KB5018410 :