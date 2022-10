AMD regroupe la collection Uncharted avec les processeurs Ryzen 5000

Pourquoi c’est important : les utilisateurs à la recherche d’une excuse pour mettre à niveau leurs processeurs AMD qui ne veulent pas abandonner leurs cartes mères socket AM4 viennent de recevoir une bonne incitation. La plupart des processeurs Ryzen 5000 – actuellement moins chers que jamais et parfaits pour les jeux – sont désormais livrés avec un jeu gratuit.

Pendant une durée limitée, AMD offrira des clés Steam gratuites pour la prochaine Uncharted : Legacy of Thieve’s Collection avec neuf processeurs de la série Ryzen 5000. L’ancienne exclusivité PlayStation sera lancée sur Steam et Epic Games Store le 19 octobre pour 49,99 $.

Presque tous les processeurs Zen 3 font partie de la promotion, du Ryzen 5 4500 au Ryzen 9 5950X. Les clients doivent noter que l’offre n’inclut pas le Ryzen 5 5600G ou le Ryzen 7 5700G. Les processeurs Ryzen 5000 sont beaucoup moins chers maintenant qu’ils ne l’étaient au lancement. Leurs prix relativement bas et leurs bonnes performances de jeu font de la promotion une excellente affaire.

Selon les exigences système de Sony, les processeurs participants ne devraient pas avoir de mal à gérer Uncharted, selon la carte graphique de l’utilisateur. Le 5800X3D (400 $) a bénéficié de critiques exceptionnellement positives, en grande partie grâce à son énorme cache L3.

Les clients ne reçoivent pas automatiquement un code de jeu lors de l’achat d’un processeur auprès de l’un des sites de ventes participants, notamment Amazon, Micro Center, iBuypower et autres. Ils doivent d’abord installer le processeur, s’inscrire sur le site Web des récompenses d’AMD et télécharger l’outil de vérification de produit d’AMD pour confirmer leur modèle de processeur. À partir de là, les clients doivent suivre les instructions restantes pour recevoir leurs clés Steam.

Le bundle ne s’applique pas aux nouveaux processeurs de la série Ryzen 7000 d’AMD, ce qui indique probablement que son objectif est d’éliminer le stock Ryzen 5000. Alors que les derniers processeurs AMD affichent des gains de performances par rapport à leurs prédécesseurs, leur barrière à l’entrée est nettement plus élevée.

Non seulement les processeurs de la série 7000 sont plus chers que les 5000, mais en obtenir un indique probablement acheter ou construire un nouveau PC. Ryzen 7000 nécessite le nouveau socket AM5 d’AMD, et les cartes mères AM5 ne sont pas bon marché. De plus, ils doivent disposer de la RAM DDR5, nouvelle mais coûteuse.

Une configuration Ryzen 7000 peut être un choix prudent pour ceux qui ont l’argent et le désir de pérenniser. Cependant, les utilisateurs déjà équipés de cartes mères AM4 avec RAM DDR4 trouveront dans Ryzen 5000 une mise à niveau beaucoup plus abordable qui pourra probablement gérer efficacement les jeux haut de gamme pour les années à venir.