Obligation d’utiliser une webcam pendant les heures de travail ? Maintenant, l’entreprise doit payer 73 000 $ pour une violation de la vie privée

L’entreprise de Chetu, en Floride, a licencié l’un de ses travailleurs à distance parce qu’il refusait de travailler avec la caméra allumée.

Le 23 août, Chetu, une société américaine de logiciels, communique à distance à l’un de ses employés qu’il est tenu de garder la caméra allumée pendant huit heures d’affilée. Il refuse, trois jours plus tard il est viré pour insubordination. Maintenant, la société a été condamnée à payer 73 000 $. Le tribunal néerlandais a rendu la semaine dernière sa sentence : le licenciement « n’était pas juridiquement valable ».

Ainsi l’entreprise, basée en Floride, sera contrainte d’indemniser le salarié. Il doit payer plus de 2 000 $ d’arriérés de salaire, 8 000 $ pour congédiement injustifié et des vacances non payées. Enfin, une amende de 50 000 $. En fait, l’obligation s’opposerait au droit des travailleurs à la vie privée. Dans le verdict, le tribunal suggère également que la surveillance par webcam est une violation des droits de l’homme.

L’explication de l’employé

« Je ne me sens pas à l’aise d’être surveillé 9 heures par jour par une caméra. C’est une atteinte à ma vie privée et je me sens vraiment mal à l’aise. Pour cette raison, ma caméra n’était pas allumée », le document judiciaire cite la communication de l’employé anonyme à Chetu. Une invasion, entre autres, non motivée, étant donné que l’entreprise pouvait déjà surveiller toutes les activités sur son ordinateur portable en partageant son écran.

La décision de justice

« La surveillance par caméra pendant huit heures par jour est disproportionnée et interdite aux Pays-Bas », a déclaré le tribunal dans son verdict. Non seulement cela, la Cour souligne que la surveillance est contraire aux droits de l’homme du salarié et viole également la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « la surveillance vidéo d’un salarié sur le lieu de travail, qu’elle soit cachée ou non, doit être considérée comme une ingérence significative dans la vie privée du salarié, et dès lors le juge considère qu’elle constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention ». Enfin, il réitère que, d’une part « l’employeur n’a pas suffisamment clarifié les motifs du licenciement », d’autre part « il n’y avait aucune preuve d’un refus de travailler, ni aucune éducation raisonnable ».

Le problème de la Floride

L’entreprise doit payer l’amende pour une raison simple. La cour était hollandaise. Si, en revanche, l’employé avait poursuivi Chetu en Floride, la peine aurait probablement été différente. Il s’agit en fait d’un état « à volonté », c’est-à-dire que l’employé et l’employeur travaillent ensemble sans aucune obligation contractuelle à long terme. Cela indique que si le propriétaire d’une entreprise veut licencier quelqu’un, il peut le faire sans être pris dans des obstacles juridiques et bureaucratiques. Cependant, une clause demeure, l’employeur peut licencier un employé pour n’importe quelle raison à moins qu’il ne viole la loi. À ce moment-là, il est possible d’intenter une action en justice.