Acepc WizBox G en TEST: Le Mini PC Gaming équipé d’un AMD R7, Radeon 680 et 32Go DDR5

Après avoir testé un Mini PC Beelink équipé d’un processeur Intel Core i7-12650H parfaitement adapté pour la bureautique, nous passons aujourd’hui en revue un autre modèle compact mais orienté Gaming cette fois-ci. Le Acepc WizBox G est équipé d’une solution AMD avec un CPU Ryzen 7735HS et une partie graphique R680M, ce qui devrait lui permettre de faire tourner quelques jeux bien optimisés. Ce nouveau modèle possède d’autres avantages, comme 32 Go de RAM DDR5 et la possibilité de switcher rapidement entre 3 modes de performance. C’est parti pour le test !

WizBox G: Déballage

Le WizBox G de Acepc arrive avec un packaging résolument orienté vers le jeu, avec l’inscription « GAMING » inscrite deux fois et des couleurs cyberpunk.

L’arrière de la boite met en avant, via trois photos, le caractère adaptatif du WizBox G, qui peut être utilisé pour jouer mais aussi pour travailler. En dessous, un tableau nous indique la couleur et la quantité de RAM et taille du SSD choisi. Ce modèle peut en effet être acheté avec différentes combinaisons de capacité de RAM et SSD et même nu de ces deux composants. Cette dernière possibilité permet au futur acquéreur, d’obtenir un tarif plus bas grâce à la réutilisation de ses propres composants compatibles.

Une fois la boîte ouverte, nous observons un packaging très soigné grâce à l’utilisation de couleurs sombres et de mousses bien ajustées. Le WizBox G est également recouvert de films de protection sur ses deux faces, à retirer avant utilisation. Le compartiment de gauche renferme les accessoires fournis avec le Mini PC.

Une fois sortie de la boîte, le WizBox G inspire déjà un look résolument gaming. Nous reviendrons en détail sur son design dans la section réservée plus loin dans le test.

L’adaptateur secteur fourni arbore un design ultra plat, ce qui peut être très pratique sur certaines installations. Sa puissance est de 19.0V 6.3A soit une capacité de 119,7 Watts.

Un seul câble HDMI est inclus, mais sa longueur est limitée. Bien que les Mini PC soient généralement positionnés à proximité de l’écran, il peut être nécessaire d’opter pour un câble plus long si votre configuration place le WizBox G à une distance supérieure à 50 centimètres de l’écran.

Un manuel d’utilisation est également fourni et disponible en français. Celui-ci indique la possibilité de monter le Mini PC en VESA, mais aucun support n’est fourni et le WizBox G n’est de toute façon pas compatible. Ce doit être le même manuel fourni avec la plupart des modèles de la marque.

Dans l’ensemble le packaging du WizBox G est soigné et fournit le strict minimum nécessaire pour faire fonctionner ce Mini PC.

WizBox G: Spécification

SoC : AMD Ryzen™ 7 7735HS 8 cœurs/16 threads avec 16 Mo de cache L3. Fréquence de base 3,2Ghz et jusqu’à 4,75 GHz en mode Turbo.

AMD Ryzen™ 7 7735HS 8 cœurs/16 threads avec 16 Mo de cache L3. Fréquence de base 3,2Ghz et jusqu’à 4,75 GHz en mode Turbo. Graphique : AMD Radeon™ 680M, 12 CU, 2200 Mhz

AMD Radeon™ 680M, 12 CU, 2200 Mhz Mémoire système : 32 Go DDR5-4800 double canal via des ram SODIMM extensible jusqu’à 64 Go

32 Go DDR5-4800 double canal via des ram SODIMM extensible jusqu’à 64 Go Stockage : SSD M.2 NVMe 500 Go, extensible jusqu’à 2 To Emplacement SATA pour disque 2,5 pouces jusqu’à 7 mm d’épaisseur, jusqu’à 5 To

Sortie vidéo : 2x port HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 Prise en charge des configurations à triple affichage jusqu’à 4Kp60

Audio : Prise audio 3,5 mm, sortie audio numérique via HDMI

Prise audio 3,5 mm, sortie audio numérique via HDMI Réseau : Prise Gigabit Ethernet RJ45 2,5 Gbit/s WiFi 6 et Bluetooth 5.2

USB : 4 ports USB 3.2 Gen 2 1x port USB Type-C

Système : Windows 11 préinstallé

Windows 11 préinstallé Divers : Bouton d’alimentation et LED, trou d’épingle CMOS transparent, double ventilateur (CPU et système) pour le refroidissement

Bouton d’alimentation et LED, trou d’épingle CMOS transparent, double ventilateur (CPU et système) pour le refroidissement Alimentation : 19 V/6,3 A (120 W) via prise DC

19 V/6,3 A (120 W) via prise DC Dimensions : 188 x 149 x 77 mm

188 x 149 x 77 mm Poids : 836 grammes

WizBox G: Design

Le WizBox G arbore un design agressif avec une forme de mini-tour triangulaire qui transgresse avec les Mini PC rectangulaires NUC que nous avons l’habitude de voir. Les lignes tranchantes et l’éclairage RGB du boîtier lui confèrent l’apparence d’une véritable machine gamer. Disponible en deux couleurs noir et jaune, cette dernière, met encore plus en valeur ce design unique.

À l’arrière de WizBox G nous retrouvons tout d’abord un bouton « CLR CMOS » qui permet de réinitialiser le BIOS en cas de mauvais réglages de l’utilisateur. Côté connectique, cette partie possède deux ports USB 3.0 Gen2, deux ports HDMI 2.0 ainsi qu’une connexion LAN de 2,5 Gbit. Tout en bas, nous observons un connecteur d’alimentation jack 19V 5.26A. ainsi qu’un verrou Kensington.

En explorant les ports à l’avant, nous découvrons une prise audio jack, deux ports USB 3.0 Gen2, et une interface USB-C, offrant une connectivité étendue.

Grâce à ces ports, le WizBox G assure la prise en charge native de trois écrans 4K simultanés, une caractéristique plutôt impressionnante. Le système devrait offrir sur ce point une bonne expérience pour de l’édition vidéo 4K ou du streaming.

Nous pourrions penser que l’esthétisme du boîtier est uniquement tape-à-l’œil, mais cette construction a également été pensée de manière à offrir un meilleur refroidissement. La surface étant plus large, il est possible, contrairement au NUC classic de disposer deux ventilateurs d’extraction d’air chaud permettant une bien meilleure dissipation thermique.

L’air froid est aspiré par le bas du boîtier et rejeté en air chaud à l’arrière. D’après le constructeur, cette solution double ventilateur améliore la performance de dissipation de 55% par rapport à leur génération précédente.

Un autre atout de ce design est la présence du bouton Power qui sert également de molette de sélection de mode de performance. Il est possible de choisir entre le mode « Silent », davantage dédié à la lecture vidéo, « Auto » pour la bureautique et « Performance » pour une session Gaming et de lourdes tâches.

Bien que les ventilateurs soient déjà gérés intelligemment en fonction de la chaleur générée par le processeur, choisir le mode « Auto » ou « Performance » par rapport au mode « Silent », va modifier leur vitesse à la hausse, permettant ainsi au CPU de monter plus haut en fréquence et ainsi gagner en performance.

Enfin, nous terminons le tour du propriétaire par la présence d’éclairage RGB sur le haut du boîtier.

Ces effets de lumières peuvent être gérés plus finement grâce au logiciel maison de la marque déjà sur la version préinstallée de Windows 11. Il est ainsi possible de mimer un arc en ciel, une respiration, un cycle, ou tout simplement de désactiver l’éclairage RBG pour les allergiques à ce type de dispositif.

En définitive, le design de ce Mini PC, orienté vers le gaming tout en restant fonctionnel, nous a réellement séduits. Sa taille permet d’améliorer le système de refroidissement tout en restant compact. Bien que l’absence de support VESA soit notable, il est évident que ce Mini PC est pensé pour trôner fièrement sur le bureau. Cela permet un accès direct aux différents modes de performances grâce à la molette intégrée au bouton Power.

L’abondance de ports disponibles ajoute à sa polyvalence, et la possibilité de désactiver le RGB permet une personnalisation plus poussée. Si une observation constructive peut être formulée, ce serait l’utilisation de plaques métalliques plutôt que de capots en plastique. Cette modification pourrait favoriser une meilleure dissipation de la chaleur, exploitant ainsi au maximum la surface offerte par ce boîtier.

WizBox G: Démontage

La conception du WizBox G montre également une attention particulière aux détails qui raviront les moins bricoleurs d’entre nous. L’accès aux composants internes est simplifié avec un panneau magnétique.

Plus besoin de vis, une petite pression du doigt sur le capot, et on a accès à la RAM, au SSD. Cette facilité d’accès à certains composants, même lorsque d’autres sont plus intégrés, souligne l’importance pour les amateurs d’upgrade d’avoir la possibilité de modifier facilement leur système.

Nous n’avons jamais vu une telle facilité d’accès aux composants. Les deux slots de RAM SO-DIMM sont clairement accessibles tout comme le SSD NVMe.

En dessous de la RAM et du SSD, un port SATA est disponible. Ce dernier permet de loger un SSD 2,5″ pouvant étendre le stockage de base, au maximum, de 5To supplémentaires.

Pour installer ce SSD 2,5″, il suffit de dévisser la vis de maintien et d’enficher le SSD, puis de réinstaller le support et le tour est joué.

WizBox G: Bios

Le bios du WizBox G, ne permet pas un overclocking millimétré, mais dispose quand même de nombreuses options permettant de modifier des réglages avancés.

Tous les réglages sensibles se trouvent dans le menu « AMD CBS ». Une fois sous ce niveau, il est notamment possible d’accéder à la limitation de consommation du processeur, qui peut être réglée de 15 à 54W.

Il est également possible de modifier le contrôle des ventilateurs, certaines tensions et modifier les timings de RAM.

WizBox G: Tests de performances

Benchmarks CPU

Le WizBox G est équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 7 7735HS sorti au premier trimestre 2023. Plus précisément, il a été annoncé le 23 février 2023 et est disponible à la vente depuis le 2 mars 2023. C’est un CPU mobile de 8 cœurs et 16 threads, basé sur l’architecture Zen 4. Il dispose d’une fréquence de base de 3,2 GHz et d’une fréquence boost maximale de 4,75 GHz ce qui devrait permettre de jolies performances sur les tâches lourdes comme de l’édition vidéo ou des jeux-vidéos, bien optimisés.

Nous commençons notre batterie de benchmarks synthétiques par le traditionnel Geekbench 6.2.2 qui va nous donner un score monocœur et multicœur du processeur. À titre informatif, tous nos tests ont été effectués en utilisant le mode « Performance » du WizBox G.

Avec un score de 2110 en monocœur, ce Ryzen 7 7735HS bat le Ryzen 7 5800H (1798 points) de 17,48%. Il surpasse également l’Intel 9900K de bureau (encore ultra performant aujourd’hui) de 23,98%. Il n’est surpassé que de 13,94% par le Core i7-12650H, le dernier processeur mobile dans un NUC que nous avons testé précédemment.

En revanche, en multicore, le Ryzen 7 7735HS excelle avec un score de 10429 et cette fois bat le Core i7-12650H de 21,92%. Rappelons que le i7-12650H est moins récent mais possède 2 Cores de plus. Les 9900K et Ryzen 7 5800H sont également battus sur ce test. Ce Ryzen 7 7735HS vient jouer du coude avec le Core i9-13900H (dans le même facteur de forme) possédant 4 cores de plus et une fréquence de fonctionnement plus haute qui obtient un score supérieur de seulement 6,73% (11132 points), une belle prouesse. Ces performances sont largement suffisantes pour de nombreuses tâches lourdes en bureautique.

Sur CINEBENCH R23, le score obtenu est de 12278 et reflète encore une fois la très bonne performance multicoeur de ce processeur. À titre de comparaison le Core i7-12650H obtient 9622 soit un résultat 27,65% inférieur. Ce Ryzen 7 7735HS se place également au-dessus des Apple M1 et M2 qui obtiennent respectivement 7799 et 8538 points soit des performances 36,55% et 30,36% supérieures aux SoC pommés.

Pour vérifier si ce SoC est bien capable de supporter la lecture vidéo en haute résolution, nous avons, comme d’habitude, lancé une vidéo 4K en 60 images par secondes HDR et activé les « stats pour les nerds » sur Youtube. Ce procédé nous permet de vérifier si des images sont sautées lors de la lecture et induirait un problème de performance. Après avoir quasiment fini la lecture de cette vidéo exigeante, seulement 2 images ont été sautées au preload, vous pourrez donc consommer des médias haute résolution sans difficulté sur ce Mini PC Acepc.

Benchmarks SSD

Après avoir benché le SSD sous CrystalDiskMark 8.0.4, nous avons obtenu 3410 MB/s en lecture et 1739 MB/s en écriture sur les gros fichiers, soit des performances pratiques proche du protocole PCIe 3.0 alors que le Ryzen 7 7735HS prend en charge la vitesse PCIe 4.0. Ce sont déjà de très bons scores en pratique, mais si vous optez dans le futur pour un SSD PCIe 4.0 vous devriez obtenir des performances supérieures. Cette vitesse reste adaptée pour de la retouche vidéo ou d’images lourdes et assure un très bon équilibre pour ce type de tâche avec les 32 Go de RAM associé.

Malgré la présence d’un dissipateur thermique, la température de fonctionnement du SSD est montée lors de nos tests au maximum à 69°, ses performances seront donc, uniquement sur le transfert de gros fichiers, limitées.

Benchmarks jeux 3D

Avec une partie graphique AMD Radeon™ 680M, nous devrions observer un gap de performances face aux iGPU classiques. Et c’est le cas, le dernier NUC à base d’Intel Core i7-12650H avec iGPU Intel UHD UE obtient un score 12199, soit une différence de 136% en faveur du Radeon 680M.

Sous Time Spy, ce SoC obtient un score de 2737, soit un score 108,33% plus élevé que la solution Intel du précédent NUC Beelink SEi12 que nous avons testé, toujours à base d’Intel Core i7-12650H. Face au Core i9-13900H (2098 points) le score de Ryzen 7 7735HS est 30,50% plus haut. Un score qui se dégage des traditionnels iGPU embarqués dans les Mini PC.

Avec le benchmark Wild Life, le Ryzen 7 7735HS délivre un score de 15926 points, soit une performance 61,63% supérieurs à l’Intel Core i7-12650H (9843 points) et 109% supérieures au Core i3-N305 présent dans le mini PC EQ12 Pro (7623 points).

De son côté, un Core i9-13900H obtient 15163 points, soit un score très proche de 5,04%.

Sur notre dernier scénario de test 3DMark, le Ryzen 7 7735HS obtient 27258 points, soit un score plus élevé de 85,99% face à l’Intel Core i7-12650H (14682) et 478,94% plus élevé que le Core i3-N305 (4700 points) et 24,54% plus élevé que le Core i9-13900H (21878 points).

Après ces tests synthétiques, place aux tests de jeux en pratique. En premier, le traditionnel Fortnite, l’un des jeux les plus joués de la planète et bénéficiant d’un mode graphique « Performance » ultra optimisé.

Avec les réglages ci-dessous, nous oscillons entre 70 et 130 fps. Un très bon résultat qui nécessitera un écran compatible Free Sync 144Hz pour en profiter dans de bonnes conditions tant le framerate varie.

Sur Overwatch, un autre jeu multi-joueur massivement joué et bien optimisé, dans le mode entrainement, nous avons pu obtenir 141 images par seconde. Nous avons obtenu ce résultat en 1080p, résolution native et paramètres graphiques réglés sur bas.

Les MOBA sont également un style de jeu très populaire et nous avons pu faire fonctionner Heroes Of the Storm entre 257 et 127 images par seconde en 1080p et réglages graphiques bas :

Le WizBox G se comporte très bien dans les jeux massivement multi-joueurs et bien optimisés. N’oublions pas que le support de l’AMD FSR améliore encore l’expérience de jeu sur des titres plus exigeants et compatibles, comme Control et Spider-Man remastered, offrant un taux d’image par seconde plus fluide et une meilleure qualité visuelle.

FSR est une technologie d’upscaling d’image qui permet d’augmenter la résolution d’un jeu sans sacrifier les performances. Elle fonctionne en utilisant un algorithme pour reconstruire l’image à une résolution plus élevée, en utilisant les informations de l’image d’origine.

Température de fonctionnement et consommation électrique

Comme nous l’avons vu précédemment, les dimensions supérieures du WizBox G, face aux traditionnels NUC, permettent une plus grande surface de dissipation grâce à l’inclusion de deux ventilateurs conjoints d’extraction d’air chaud.

Nous avons stressé le CPU et GPU dans les 3 modes de performances accessibles directement depuis la molette physique présente sur le WizBox G. Nos tests ont duré 15 min pour chaque mode dans une pièce à 20,5° et voici nos résultats :

Mode Silent : Température maximum 65° , fréquence de fonctionnement 2,2Ghz , consommation 45 Watts

Température maximum , fréquence de fonctionnement , consommation Mode Auto : Température maximum 74° , fréquence de fonctionnement 2,88Ghz , consommation 64 Watts

Température maximum , fréquence de fonctionnement , consommation Mode Performance : Température maximum 76°, fréquence de fonctionnement 3,37Ghz, consommation 72 Watts

Alors que nous obtenions une température de fonctionnement de 87° au maximum sur le Core i7-12650H sur le NUC Beelink SEi12 pour une consommation en PIC à 92 Watts, nous sommes ici à 76° avec une consommation de 72 Watts. Une bien meilleure performance de dissipation thermique et consommation du WizBox G, expliquée par son facteur de forme mais également par la gravure en 5nm du processeur Ryzen 7 7735HS face au 7 nm du Core i7-12650H.

Une finesse de gravure plus fine permet de créer des transistors plus petits et plus efficaces, ce qui se traduit par des performances et une efficacité énergétique améliorées.

Volume sonore de fonctionnement

La plus grande surface et la construction verticale contribuent à un bruit de ventilateur plus silencieux. En mode Silent et Auto le Mini PC est inaudible et commence à se faire entendre seulement si vous exécutez une tâche lourde. Néanmoins, dans ces deux derniers modes, notre sonomètre placé à 50 cm, commençant son relevé à 30 dB, n’a relevé aucun son, affichant « Lo » pour Low sur son écran.

En mode performance et en plein charge, nous avons relevé un niveau sonore de fonctionnement de 34,3 dB. Nous entendons les ventilateurs, mais le bruit sourd émanant de ceux-ci n’est pas désagréable à l’oreille et reste contenu.

WizBox G: Notre avis

L’Acepc WizBox G se distingue comme un PC gaming miniature, offrant des performances très intéressantes et une polyvalence à un prix abordable. Alimenté par le processeur AMD Ryzen 7 7735HS, ce nouveau Mini PC établit une nouvelle norme en termes de performances dans le segment des minis PC. En comparaison avec son prédécesseur, le 5800H, le 7735HS le surpasse régulièrement dans diverses tâches, démontrant sa supériorité en termes de performances CPU et GPU. L’intégration du Radeon 680M marque une amélioration significative de la vitesse de rendu GPU, le rendant adapté aux tâches de montage vidéo et aux charges de travail plus lourdes.

Dans le paysage concurrentiel, le WizBox G se démarque face à des alternatives telles que le Mac Mini de la série M2 et les mini PC basés sur Intel. La flexibilité du WizBox G, avec des options de RAM et de stockage extensibles, offre un choix convaincant par rapport au Mac Mini plus restrictif. De plus, compte tenu de la différence de prix, le WizBox G s’avère être une alternative rentable aux performances supérieures.

Pour

Performances CPU en multicoeurs

Trois modes de performances accessibles physiquement

Ventilateurs bien gérés et bruit sourd

32Go de DDR5 en dual channel

Port LAN 2,5Gbps

Nombreux ports USB 3.2 Gen2

Accès RAM et SSD sans outil

Contre