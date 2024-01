Comment créer des playlists collaboratives sur Apple Music avec des amis [iOS 17.3]

Apple Music s’améliore avec chaque mise à jour d’iOS. En 2022, Apple a introduit la fonctionnalité de chant en duo connue sous le nom d’Apple Music Sing. L’année dernière, l’application de streaming musical a obtenu la fonctionnalité de fondu enchaîné entre les chansons. Désormais, Apple introduit une autre fonctionnalité utile dans l’application, permettant aux utilisateurs de créer des listes de lecture collaboratives.

iOS 17.3 apporte deux nouvelles fonctionnalités à l’application – les réactions Emoji et la collaboration sur les listes de lecture. Si vous souhaitez savoir comment inviter des amis et créer une playlist collaborative, vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour découvrir tous les détails de la nouvelle fonctionnalité.

La fonctionnalité est disponible sur les iPhone fonctionnant sous iOS 17.2 bêta et iOS 17.3 stable ainsi que sur d’autres appareils Apple équipés du logiciel le plus récent. Assurez-vous donc de mettre à jour votre appareil Apple vers la version logicielle la plus récente disponible. Vous pouvez créer ou utiliser des listes de lecture collaboratives sur iPhone, iPad et Mac.

Dans ce tutoriel, j’utilise mon iPhone avec iOS 17.3, mais le processus est similaire sur iPad et Mac. Non seulement cela, mais vous pouvez également créer des listes de lecture collaboratives sur la dernière version d’Apple Music sur Android.

Avant de passer au guide, veuillez noter qu’un abonnement à Apple Music est requis et que la fonctionnalité Bibliothèque de synchronisation est activée (vous pouvez l’activer à partir de Paramètres > Apple Music > Bibliothèque de synchronisation). Si l’iPhone de l’autre personne fonctionne avec un ancien système d’exploitation ou si la fonctionnalité de synchronisation de la bibliothèque est désactivée, elle ne pourra voir que la liste de lecture.

Désormais que vous connaissez les prérequis, explorons les étapes pour créer une liste de lecture collaborative dans Apple Music.

Comment créer des listes de lecture collaboratives sur Apple Music

Dans une liste de lecture collaborative, vous pouvez inviter vos amis à ajouter, réorganiser ou supprimer des chansons. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs d’iOS 17.3 ou d’une version ultérieure sur iPhone. Comme je l’ai dit précédemment, elle est également disponible sur iPad et Mac, il vous suffit de installer la dernière mise à jour.

Examinons les étapes pour créer une nouvelle liste de lecture collaborative.

Étape 1: Ouvrez l’application Apple Music sur votre iPhone ou iPad, appuyez simplement sur la bibliothèque dans la barre de menu du bas, puis appuyez sur Listes de lecture et enfin sur Créer une nouvelle liste de lecture.

Étape 2: Donnez un titre à votre liste de lecture, vous pouvez également définir une image d’album si vous le souhaitez à partir de la pellicule de la caméra. Une fois terminé, appuyez sur Créer en haut à droite.

Étape 3: Avant d’ajouter de la musique à votre liste de lecture, appuyez sur l’icône de collaboration nouvelle (icône plus avec une personne) en haut. Si vous voulez ajouter votre ami à la liste de lecture existante, il vous suffit d’appuyer sur l’icône du menu points suivi de l’option Collaborer.

Étape 4: Sur l’écran Inviter des personnes à rejoindre, vous pouvez activer le curseur pour approuver les collaborateurs et ainsi approuver quiconque souhaite rejoindre la liste de lecture, ou vous pouvez désactiver le curseur pour permettre à quiconque ayant le lien de rejoindre la playlist. Ensuite, sélectionnez le bouton Démarrer la collaboration.

Étape 5: Désormais, partagez le lien d’invitation avec vos amis, vous pouvez le partager via iMessage ou WhatsApp ou copier le lien et le partager où vous voulez. Vous pouvez également partager la playlist via un code QR.

Étape 6: Votre ami peut simplement appuyer sur le lien de la liste de lecture pour rejoindre. Si vous avez activé l’approbation, vous recevrez une notification pour accorder l’accès ou approuver la personne pour rejoindre la liste de lecture.

Étape 7: Désormais, appuyez sur l’option Ajouter de la musique sur l’écran principal de la liste de lecture et commencez à ajouter vos chansons préférées. Inutile de dire que votre ami peut également ajouter des chansons à la liste de lecture.

C’est tout.

Comment réorganiser les chansons dans la liste de lecture collaborative sur Apple Music

Les personnes présentes dans la liste de lecture collaborative peuvent ajouter, supprimer et réorganiser les chansons. Vous savez déjà comment ajouter des chansons à la liste de lecture, mais que faire si vous voulez réorganiser ou supprimer une chanson de la liste de lecture ? Suivez ces étapes.

Étape 1: Ouvrez une liste de lecture collaborative, puis appuyez sur l’icône des trois points en haut à droite, et sélectionnez l’option Modifier.

Étape 2: Vous pouvez supprimer ou réorganiser les chansons. Pour réorganiser les chansons, appuyez simplement et maintenez l’icône des trois lignes qui apparaît à droite du nom de la chanson, puis placez la chanson où vous le souhaitez. Si vous souhaitez supprimer la chanson, appuyez sur l’icône de moins devant l’image d’album.

Étape 3: Vous pouvez également changer l’image de couverture et ajouter une description à votre liste de lecture sur cette page. Appuyez sur Terminé.

Comment réagir aux chansons de la liste de lecture collaborative sur Apple Music

La liste de lecture collaborative n’est pas la seule fonctionnalité arrivant sur Apple Music. L’application de streaming musical obtient également une fonctionnalité qui permet aux personnes présentes dans les listes de lecture collaboratives de réagir à n’importe quelle chanson disponible dans la liste de lecture. Vous pouvez réagir avec n’importe quel emoji que vous souhaitez, voici comment vous pouvez le faire.

Étape 1: Ouvrez la liste de lecture collaborative dans Apple Music et jouez la chanson que vous voulez. Appuyez sur le nom de la chanson pour ouvrir l’écran de lecture en cours, vous verrez ensuite une nouvelle icône d’emoji apparaître à gauche de l’icône des favoris.

Étape 2: Par défaut, il y a six emojis parmi lesquels vous pouvez choisir pour réagir. Vous pouvez appuyer sur l’option (+) pour ouvrir le clavier d’emoji et réagir avec votre emoji préféré.

Lorsque votre ami ou collaborateur joue la chanson, il verra la réaction avec une animation super cool sur l’écran de lecture en cours. Non seulement cela, mais la réaction apparaîtra également sur la liste de lecture.

Comment arrêter les collaborations dans une liste de lecture sur Apple Music

Les listes de lecture collaboratives sont amusantes, mais que faire si vous voulez quitter cette liste et en créer ou rejoindre une nouvelle ? La meilleure solution est de simplement quitter la liste de lecture collaborative, voici comment arrêter les collaborations.

Lorsqu’un collaborateur quitte la liste de lecture, tout le contenu reste visible pour les autres personnes.

Étape 1: Ouvrez une liste de lecture de collaboration dans Apple Music, appuyez sur l’icône des trois points en haut à droite, puis sélectionnez l’option Gérer la collaboration.

Étape 2: Sous la section Collaboration, faites glisser votre doigt vers la droite sur la personne que vous souhaitez retirer de la collaboration, puis sélectionnez l’option Supprimer.

Étape 3: Appuyez sur Terminé.

C’est tout sur la nouvelle fonctionnalité d’Apple Music, si vous avez des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires.

