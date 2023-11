La toute dernière BLUETTI AC70, une évolution de la populaire EB70 que nous avions testée auparavant, représente la dernière génération de batteries milieu de gamme de la marque. Dotée d’un onduleur plus puissant de 1 000 watts en mode normal et de 2 000 watts en pic, cette nouvelle version est également équipée d’une batterie d’une capacité accrue de 768 wattheures. Elle présente diverses améliorations, notamment une meilleure capacité de charge, une connectivité sans fil, le tout à un prix légèrement plus abordable. Dans ce test, nous allons passer en revue l’AC70 ainsi que le panneaux solaire PV350 de la marque, leurs caractéristiques, design et bien sûr, nous passerons aux tests pratiques.

BLUETTI AC70 + PV350: Caractéristiques

SPECIFICATIONS Capacité : 768 Wh Type : LiFePO₄ (Phosphate de fer lithium) Cycles de vie : 3 000+ cycles à 80 % de la capacité initiale Durée de vie : Recharge à 80 % tous les 3-6 mois Système de gestion : Régulateur MPPT, BMS, etc. SORTIES Prise CA : 2 × 120V/8,33A, 1 000W au total Type d’onduleur : Onde sinusoïdale pure Puissance en crête : 2 000W USB-C : 2 × 100W max. USB-A : 2 × 5VDC/2,4A, 12W au total Sortie CC 12V : 1 × 12V/10A (prise de voiture, régulée) ENTRÉES Entrée CA : 850W max. Entrée solaire : 500W max, 12V-58VCC, 10A Entrée voiture : 12/24V via prise allume-cigare Entrée maximale : 850W Temps de charge CA : 1,3-1,6 heures (charge turbo 850W) Temps de charge solaire : 2,8-3,3 heures (500W max.) Application mobile : Oui GÉNÉRAL Recharge Pass-through : Oui Poids : Environ 10,2 kg Dimensions (L x l x H) : 314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm Température de charge : 0°C – 40°C Température de décharge : -20°C – 40°C Température de stockage : -20°C – 40°C Garantie : 5 ans

L’augmentation de la capacité de la batterie de 52 wattheures par rapport à l’EB70 et l’amélioration significative de la puissance de l’onduleur à 1 000 watts, avec une performance de pointe à 2 000 watts, offre des spécifications prometteuses. Une plus grande polyvalence pour alimenter divers appareils ménagers est envisageable, répondant ainsi à davantage de scénarios domestiques d’utilisation.

Notons l’absence de certification IP pour une étanchéité complète, un point qui pourrait être considéré comme une lacune. Cependant, la garantie de 5 ans offre un sentiment de sécurité et de fiabilité pour toute défaillance éventuelle.

Comme la plupart des batteries de ce type, elle fournit une onde sinusoïdale pure pour protéger les appareils électroniques délicats. Vous pouvez ainsi brancher presque n’importe quel appareil sur ce modèle en toute sécurité.

En utilisation pratique

Sur le papier, l’AC70 peut charger un appareil photo de 15 Wh 15 fois et peut maintenir le fonctionnement d’un réfrigérateur de voiture de 120 W pendant près de 5 heures. Elle peut même alimenter une bouilloire électrique pendant plus d’une heure.

Bien qu’elle soit portable, l’AC70 convient également à une utilisation à domicile en cas de panne de courant. Elle peut, d’après sa capacité, maintenir le fonctionnement d’une machine CPAP de 40 W pendant 12 heures, d’un projecteur de 100 W pendant près de 5 heures et d’un mixeur pendant plus d’une heure.

Pour d’avantage de capacité afin d’avoir une alimentation plus constante, il est possible de connecter les batteries d’extension BLUETTI B80, B230 et B300. Ces dernières offriront une utilisation à plus long terme.

En mode de « levage de puissance » (Power Lifting Mode), l’AC70 peut gérer des charges résistives allant jusqu’à 2 000 W pour alimenter des appareils énergivores tels que des sèche-cheveux, des bouilloires électriques, des couvertures électriques, des chauffages, et plus encore.

Cellules LiFePO4

L’AC70 possède des cellules LiFePO4 (LFP) ce qui permet de la charger plus de 3 000 fois tout en conservant 80 % de sa capacité. Sa durée de vie peut-être au maximum six fois plus longue que celle d’une batterie Li-ion standard.

Vitesses et moyens de charge

Cette batterie possède donc une technologie endurante de cellule, mais elle peut également être rechargée rapidement en atteignant, selon le constructeur 80 % de capacité en seulement 45 minutes, tandis qu’une charge complète ne prend normalement que 1,5 heure.

Il existe plusieurs façons de charger cette station d’alimentation pour garantir que la batterie ne se décharge jamais : elle prend en charge la charge AC (850W), solaire (jusqu’à 500W), de voiture et de batterie au plomb. La charge solaire, dans les meilleures conditions, prend deux heures, ce qui est 2,5 fois plus rapide que la station d’alimentation de la génération précédente de BLUETTI.

De plus, elle peut servir de source d’alimentation de secours grâce à sa fonction UPS (onduleur), basculant en 20 ms.

Volume sonore et garantie

La charge AC dispose de trois modes : Silencieux, Standard et Turbo. Chacun offre une puissance d’entrée et une vitesse de charge différentes, tandis que le mode Silencieux ne génère que 45 dB de son, ce que nous vérifierons lors de nos tests pratiques.

Ce modèle dispose également d’un système intelligent de gestion de batterie qui prévient tout dommage potentiel, et l’AC70 est accompagné d’une garantie de 5 ans, ce qui est dans la fourchette haute sur ce marché.

Spécifications panneau solaire PV350

Type de cellule Sunpower monocristallin (efficacité 23,4%) Puissance 350W COV – Tension circuit ouvert 46,5 V Imp – Ampère puissance maximale 9.2 A Vmp – Tension de puissance maximale 37,5 V Isc – Court-circuit en ampère 10,8 A Type de sortie Port MC4 Imperméable Oui, classé IP65 pour la boîte de jonction et IP54 (= résistant aux éclaboussures) pour le panneau solaire, mais ne l’exposez pas constamment à la pluie ou à la neige. Dimensions Plié : 905 x 613 x 65 mm

Déplié : 905 x 2400 x 23 mm Poids 13,9 kg Matériaux utilisés Plastique, toile Garantie 2 ans

Le panneau solaire BLUETTI PV350 de 350W avec des cellules solaires connectées en parallèle. Cette technique offre une efficacité plus élevée, de meilleures performances dans des conditions ombragées et donc une plus grande production.

Ce panneau PV350 se compose de 4 panneaux connectés, répartis sur une surface totale de 240 x 90,5 cm. Une fois plié, il mesure seulement 61 x 90,5 cm et pèse 13,9 kg. Le panneau est équipé de cellules solaires Sunpower avec un rendement élevé de 23,4%.

Par temps ensoleillé, ce panneau solaire peut générer quotidiennement en moyenne entre 1600 et 1700 Wh.

BLUETTI AC70 + PV350: Déballage et accessoires

La batterie BLUETTI accompagnée de son panneau solaire arrivent dans deux cartons séparés. Celui destiné à l’AC70 est relativement compact en comparaison de celui du panneau PV350 qui est bien plus grand en termes de dimension.

Une fois le carton de la batterie ouvert, nous trouvons un second carton à l’intérieur, permettant une double protection. Ce dernier est très sobre avec simplement quelques informations inscrites sur les côtés. Ce qui s’explique par un esprit eco-friendly et le fait que ce produit est davantage destiné à la vente par correspondance que directement sur les étagères d’un magasin.

La batterie est, comme d’habitude, prise en sandwich entre deux mousses très épaisses. Aucun souci à se faire quant à l’intégrité du produit face aux différents aléas des transports. Un épais sachet anti humidité est également de la partie. Cet élément nous a paru important, surtout en hiver ou l’humidité peut être très forte dans les entrepôts. Nous avons en effet reçu par le passé plusieurs colis très humides en cette saison. C’est un petit détail, mais ça reste un moindre mal.

La batterie arrive donc sans défaut et nous reviendrons sur son design dans la partie suivante du test.

Dans le packaging contenant la batterie, se trouve également un petit carton contenant les différents câbles fournis. Nous retrouvons un câble allume-cigare, un câble pour le panneau solaire et un câble pour l’alimentation secteur. Ne voyant pas d’adaptateur secteur, on peut dès maintenant en conclure, qu’il n’y aura pas besoin d’un adaptateur supplémentaire pour recharger la batterie sur une prise murale, un bon point qui n’est pas si rare sur ce gabarit de batterie.

Un manuel est bien évidemment de la partie. Celui-ci est court, simple et efficace. Néanmoins, il n’est pas disponible en français. L’application Google Traduction de votre mobile pourra remédier à ce problème pour les non anglophones.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le carton du panneau solaire relativement large. Si vous avez besoin d’aller chercher le panneau solaire en voiture, pour sa livraison par exemple, veuillez bien avoir 73,5 cm de haut, 98 cm de large pour 11,5 de profondeur disponible.

Pour une puissance de 350W, une fois sortie du carton, nous trouvons le panneau solaire relativement compact. Pour arriver à cette taille, le PV350W est replié 4 fois sur lui-même, mais, encore une fois, nous reviendrons sur son design dans la section suivante du test.

Le câble MC4 du panneau est directement intégré à celui-ci, dans la pochette zippée au centre. À part un manuel d’instruction nous ne trouvons donc pas d’accessoires supplémentaires.

Le guide d’instruction (accompagné d’une carte de garantie) présente différents éléments techniques et propose plusieurs réponses sous forme de FAQ.

BLUETTI AC70 + PV350: Design

Cette nouvelle AC70 présente, comme tous les produits BLUETTI que nous avons testés, un aspect extérieur qui inspire confiance. Constitué d’un plastique solide et texturé de couleur gris foncé, la batterie présente une esthétique solide et bien finie. Le boîtier témoigne de la bonne construction et assemblage du produit, sans le moindre grincement ou cliquetis émanant des composants internes.

Ce que nous apprécions également dès le départ, c’est la poignée intégrée. Elle ne rajoute pas de hauteur supplémentaire à la batterie et offre ainsi un facteur de forme cubique agréable. Facile à transporter, avec un poids raisonnable, elle serait parfaite pour le camping ou les chantiers

Sur la partie gauche de la batterie nous remarquons simplement les sorties d’air pour les ventilateurs. Du côté gauche, une sortie d’air est également présente, en rechange, nous retrouvons une entrée CA, ainsi que la mise à la terre.

Passons maintenant à la face avant qui possède la grande majorité des entrées sorties de la batterie. Sur la partie en haut à gauche, vous avez une entrée CC et une sortie allume-cigare, pour le raccordement d’un panneau solaire et pour la recharge en voiture…

Sur la partie droite opposée, deux sorties CA 230W standards sont présentes.

Au milieu, vous trouverez deux ports USB-C capables de délivrer 100 watts de puissance et deux ports USB-A 12 watts.

L’écran de la BLUETTI AC70 est un autre aspect important du produit. Il offre une bonne lisibilité sous différents angles, ce qui est essentiel pour un usage pratique. Il affiche la puissance en entrée AC, en entrée DC, et en sortie AC, ainsi que la charge totale et le temps estimé pour atteindre la charge complète.

Si vous êtes intéressé, nous avons regroupé pour vous la signification de chaque affichage et logos présents sur cet écran ci-dessous :

① Mode ECO ② Charge turbo ③ Capacité de la batterie (SoC) ④ Charge silencieuse ⑤ Entrée CC ⑥ Connexion Bluetooth ⑦ Ventilateur ⑧ Alimentation d’entrée CA ⑨ Puissance de sortie CA ⑩ Connexion au réseau ⑪ Sortie CC ⑫ Sortie CA ⑬ Mode de levage de puissance ⑭ Temps de charge/décharge restant ⑮ État de charge/décharge ⑯ Alerte de basse température ⑰ Alerte de haute température ⑱ Alerte de surcharge ⑲ Alerte de surintensité ⑳ Alerte de défaut 21. Puissance de sortie CC 22. Alerte basse tension 23. Alimentation d’entrée CC

Une des spécificités que l’on peut noter est l’absence de lumière LED, contrairement à certains modèles précédents. Cependant, la suppression du bloc d’alimentation externe au profit d’un adaptateur CA interne est un changement que nous préférons à l’utilisation quotidienne de ce modèle.

Concernant le panneau solaire BLUETTI PV350 de 350W, c’est un panneau pliable fabriqué à partir d’un matériau laminé et durable en ETFE. Ce matériau rend le panneau robuste, résistant aux rayures et lui confère donc une plus longue durée de vie.

Ce panneau solaire PV350 se présente sous la forme d’une mallette transportable très pratique à transporter et à ranger lors de déplacements.

Le câble MC4 à relier au câble de la batterie est intégré directement dans la poche centrale zippée du panneau solaire. La longueur de câble est assez bonne, 3 mètres, permettant de placer la batterie à bonne distance du PV350 si besoin.

Deux poignées pratiques et agréables sont présentes pour transporter le panneau. Nous retrouvons également deux clips permettant de verrouiller le PV350 une fois replié.

Le panneau se déplie en 2 temps. D’abord en 2 face, puis en 4.

Une fois le panneau déplié complètement il prend une bonne place et mesure 905 x 2400 x 23 mm contrairement aux 905 x 613 x 65 mm une fois replié.

4 pieds sont présents pour maintenir le panneau solaire de manière stable. Malgré un vent plutôt important lors de nos tests, le PV350 est resté en placé. Ces pieds permettent également de régler l’inclinaison du panneau solaire, très pratique pour maximiser son rendement, notamment en hiver où le soleil est très bas.

Dans l’ensemble, après plusieurs manipulations, le panneau solaire s’avère solide et flexible, il sera un bon allié au quotidien pour du camping par exemple.

BLUETTI AC70: Application mobile

L’application mobile BLUETTI, n’est pas indispensable mais essentielle pour interagir avec la batterie sur certaines options. Elle se synchronise avec l’AC70 via Bluetooth, permettant une facilité d’interaction appréciable, notamment lors de vos escapades en camping. Personnellement, je n’ai jamais rencontré de difficultés à établir la connexion avec l’appareil, que ce soit en déplacement sur l’autoroute à 80 km/h ou bien éloigné en pleine nature.

Dès son ouverture, l’application se distingue par l’absence de nécessité de création de compte pour appairer la batterie et l’utiliser. Une caractéristique que de nombreuses autres marques devraient adopter.

L’application offre une vision claire des paramètres en cours. Vous avez un accès au niveau de charge actuel, aux watts d’entrée solaire et/ou d’entrée CA, ainsi qu’à tous les watts de sortie CC et CA. Deux boutons à bascule permettent d’activer ou de désactiver les ports CC et CA.

En quittant l’écran d’accueil pour explorer les paramètres, vous découvrirez qautre fonctions personnalisables. Vous pouvez ajuster le mode de fonctionnement de chargement de l’appareil selon trois options : Standard, Turbo et Silencieux.

Le mode Standard est idéal pour une utilisation normale avec des taux de charge de base. Le mode Silencieux permet de charger l’appareil en limitant les watts de charge, garantissant ainsi une température basse et des ventilateurs au ralenti. Le mode Turbo, quant à lui, charge l’appareil aussi rapidement que possible en intensifiant au passage la puissance des ventilateurs pour maintenir la batterie aux bonnes températures de fonctionnement. Ce mode est parfait pour des situations où une charge rapide est cruciale.

L’application permet également de régler les paramètres ECO sur des plages de 1 à 4 heures ou de désactiver complètement ce mode. Cette option met l’appareil hors tension si la demande de courant est ≤ 10W en alternatif et ≤ 1W en continu. En laissant l’AC70 sous tension avec un appareil connecté mais éteint, de l’énergie est tout de même consommée pour maintenir l’unité active. Activer cette option permet d’économiser l’énergie de la batterie lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

Enfin, l’option Powerlifting est disponible. BLUETTI propose un avertissement clair avant de l’activer. Cette fonction est destinée à alimenter des appareils de chauffage d’une puissance maximale de 2000W (charges résistives pures), tels que les sèche-cheveux, les aspirateurs, les bouilloires, et les chauffages résistifs. Il est conseillé de vérifier les spécifications de démarrage des appareils électriques et de crête de puissance avant toute utilisation. BLUETTI mentionne toutefois que l’utilisation du Powerlifting en tant que mode par défaut est sans risque, comme évoqué dans leur communauté de produits.

En définitive l’application BLUETTI offre un large éventail de fonctionnalités et de réglages, permettant une gestion précise de la batterie l’AC70 selon vos besoins spécifiques.

BLUETTI AC70 + PV350: Tests pratiques

Nous avons mis cette batterie à l’épreuve en utilisant différents appareils. En première salve, une polisseuse électrique, puis un déshumidificateur, et enfin, un pistolet à peinture pour teinter une clôture. L’aAC70 a géré tous ces appareils sans aucun problème, démontrant sa polyvalence pour alimenter divers équipements. De la polisseuse tirant 400 watts au pistolet à peinture consommant 500 watts, la station a répondu présente.

Il est vraiment intéressant que ces stations d’énergie ouvrent de nouvelles possibilités pour les outils filaires. Que ce soit pour une utilisation dans un camping, une situation de panne de courant après une tempête, ou pour alimenter des outils électriques, cette station peut réellement améliorer le quotidien.

En deuxième salve, la batterie a démontré sa capacité à alimenter plusieurs appareils courants, allant d’un mixeur de 1 000 watts à un sèche-cheveux de 1 875 watts, avec des modes adaptés pour optimiser la consommation énergétique selon le dispositif utilisé.

Durant nos essais, nous avons pu alimenter un poste de bureau en utilisant principalement un ordinateur portable et un écran, obtenant jusqu’à deux journées de travail complètes par charge.

Concernant la vitesse de charge, lors des tests, c’est ce qui nous a le plus impressionné. Si vous branchez la batterie sur une prise CA, elle dispose d’une fonction de charge turbo qui permet de la recharger en 45 minutes. C’est de loin la charge la plus rapide que j’ai jamais vue sur ce type de gabarit de batterie.

En passant du mode de charge standard (500 watts) au mode Turbo, la puissance provenant du réseau dépasse les 900 watts, avec moins d’une heure avant une charge complète. Le mode silencieux réduit quant à lui la puissance à 284 watts, prolongeant le temps de charge à environ 2 heures et demie. Pour rappel, la vitesse de charge de la déclinaison précédente, la BLUETTI EB70, ne dépassait pas les 200 watts de puissance de charge.

La BLUETTI AC70 se démarque également par son niveau de bruit en fonctionnement. En mode silencieux, les niveaux de bruit restent près des niveaux de base, à environ 40 dB. Cependant, lors du passage en mode turbo à 450 watts, le ventilateur s’active davantage, entraînant un niveau sonore d’environ 50 dB. Malgré cela, le temps de charge rapide en vaut la peine, surtout lorsque l’on considère l’élimination d’un adaptateur secteur séparé, grâce à un chargeur intégré avec ventilateur incorporé.

Le test de décharge a montré un rendement légèrement inférieur à la capacité annoncée, avec une perte d’efficacité attendue autour de 11.25%. Cette perte peut être attribuée principalement à la conversion d’énergie dans le circuit du port allume-cigare, reflétant ainsi une efficacité légèrement moindre dans certaines conditions d’utilisation.

Nous avons ensuite effectué nos tests avec le panneaux solaire PV350 de la marque. Le branchement est d’une simplicité extrême et la mise en place plug and play.

Il suffit d’exposer le panneau au soleil, brancher le câble MC4 de panneau solaire au câble MC4 de la batterie et ça fonctionne directement. Vous pouvez déjà voir apparaître les premiers watts s’afficher en entrée sur l’écran de la batterie.

Lors de nos tests, nous avons été surpris d’atteindre une capacité de charge à 400W avec ce panneau solaire, sachant qu’il est donné pour 350W. Nous avons repris nos tests plusieurs fois, et, quand le soleil est au maximum, le panneau dépassait sa capacité donnée en puissance de captation solaire.

Normalement, atteindre 100% de la captation donnée d’un panneau solaire n’arrive que très rarement et la dépasser encore moins. Les marques préférant donner la valeur maximum pour le marketing. C’est donc une très bonne surprise. En plus d’être robuste, ce PV350 capte plus d’énergie comparé à sa fiche technique d’origine.

Si l’exposition est optimale, il faut donc compter environ 2 heures pour charger la batterie avec ce panneau solaire.

BLUETTI AC70 + PV350: Notre avis

La BLUETTI AC70 avec son panneau solaire PV350 représente un bon kit dans le domaine des batteries de milieu de gamme. Dotée d’une capacité accrue de 768 wattheures, d’un onduleur puissant de 1 000 watts en mode normal et de 2 000 watts en pic, elle offre une polyvalence remarquable pour alimenter une variété d’appareils ménagers et outils électriques.

Son design solide, sa facilité d’utilisation et ses divers modes de charge en font un choix intéressant pour les utilisateurs à la recherche d’une alimentation portable fiable, que ce soit en camping, en cas de panne de courant ou sur un chantier.

Bien que présentant quelques limites telles que l’absence de certification IP pour une étanchéité complète, la BLUETTI AC70 reste une option solide avec une garantie de 5 ans offrant un sentiment de fiabilité et de sécurité pour une utilisation à long terme.

La combinaison de la batterie AC70 et du panneau solaire PV350 offre une solution complète et polyvalente pour répondre à divers besoins en alimentation électrique, elle représente un bon rapport qualité-prix par rapport à la concurrence sur le marché des batteries de cette catégorie.

➡️ Voir l’offre BLUETTI AC70

BLUETTI propose actuellement une promotion intéressante à l’occasion du Black Friday, offrant une réduction pouvant aller jusqu’à 1800€. Cette offre exclusive est une opportunité incontournable pour ceux qui cherchent à investir dans une solution d’alimentation fiable et polyvalente. Pour profiter de cette promotion limitée dans le temps, rendez-vous sur le lien suivant : Promotion BLUETTI Black Friday.

Pour

Construction solide et finition

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

1000 watts de puissance, 2000 watts en crête

Charge rapide

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

Peut faire office d’onduleur

Écran lisible en plein soleil

Pas d’adaptateur secteur

Bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence

Contre