TEST BLUETTI EB70: La batterie/station d’énergie portable 1000W/716Wh

Avec la montée en flèche des prix du gaz et de l’électricité dans toute l’Europe, il n’y a jamais eu de moment plus propice pour envisager le stockage de l’énergie et, plus important encore peut-être, la production d’énergie solaire. La combinaison de ces deux éléments pourrait s’avérer très utile pour l’alimentation de vos équipements à la maison, ainsi que pour les voyages en camping prolongés lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau.

BLUETTI est une société relativement récente, mais elle a déjà fait ses preuves sur le marché des » batteries domestiques » ces dernières années. Le constructeur vend toute une série de centrales électriques avec différentes puissances et capacités de stockage. La BLUETTI EB70 que nous testons aujourd’hui, est leur offre de milieu de gamme qui est parfaitement adaptée aux aficionados du camping, car elle peut produire suffisamment d’électricité pour faire fonctionner une bouilloire (1000 W) et recharger plusieurs fois des ordinateurs portables, des smartphones, drones et autre gadget à batteries. Cette banque d’alimentation est conçue pour être à la fois petite et puissante, un résultat difficile à atteindre. Alors, est-ce que BLUETTI a réussi avec son nouveau modèle ? Nous allons examiner de près les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de la EB70. Une fois que nous aurons effectué une série de tests pratiques, nous rendrons notre verdict final. C’est parti !

BLUETTI EB70: Les caractéristiques

Capacité : capacité de 716 Wh

Puissance nominale : 1000 W (1400 W en crête/surtension)

Chimie de la batterie : LiFePO4 ultra stable

Cycles de vie : 2500+

Prises 230V AC : 2

Ports USB-C PD 100 W : 2

Ports USB-A 5V/3A : 2

Sorties DC régulées 12V/10A : 2

Entrée allume-cigare 12V/10A : Oui

Chargeur sans fil : 15 W

Entrée max : 200 W

Temps de charge avec panneaux solaires (OCV 12-28V, 200W) : 3-4h

Poids : 9,7 kg

Dimensions : 32 x 21,6 x 22,1 cm

La batterie interne de l’EB70 possède une capacité de 716 Wattheures. Cela représente 142 300 mAh à 5 volts, ou 5 977 mAh à 120 volts. Pour être plus concret, cette « grosse » power bank » entièrement chargée peut recharger un nouvel iPhone jusqu’à 60 fois. Elle peut également alimenter un téléviseur pendant six heures. Vous pouvez également faire fonctionner de petits appareils de cuisine, bien que ceux-ci épuiseront votre batterie un peu plus rapidement. Néanmoins, vous pouvez faire fonctionner un micro-ondes plusieurs fois avant d’être à court de jus.

Point important, tout comme la récente EcoFlow DELTA 2, les cellules de la batterie sont composées de phosphate de fer et de lithium (LiFePO4). Il s’agit de la toute dernière technologie de batterie, plus stable et plus durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié offre jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge que le lithium-ion avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer, ce qui quadruple effectivement la durée de vie du dispositif par rapport aux autres.

Cette EB70 est conçue pour un minimum de 2 700 cycles de charge. Selon les normes industrielles, cela signifie que vous pouvez effectuer 2 700 cycles et ne subir qu’une perte de capacité de 10 %. En théorie, vous pouvez aller encore plus loin, mais les cellules ne fonctionneront plus de manière optimale à partir de ce moment-là. Malgré tout, 2 700 cycles, c’est beaucoup de cycles. Il est difficile d’imaginer utiliser une seule centrale électrique autant de fois. Il est plus que probable que vous n’arriverez jamais à épuiser ce modèle.

En outre, les batteries au phosphate de fer lithium sont beaucoup plus sûres, le risque d’incendie spontané étant pratiquement nul. Ce n’est pas le cas avec le lithium-ion. Le principal inconvénient du phosphate de fer lithié (LFP) est que la densité énergétique du matériau n’est pas aussi bonne que celle du traditionnel lithium-ion. C’est pourquoi la BLUETTI EB70 n’est pas beaucoup plus petite que la Jackery Explorer 1000 Pro que nous avons testé, même si sa capacité est inférieure d’environ 30%.

Un système de gestion de la batterie (BMS) est également intégré et offre un certain nombre de fonctions de sécurité. En cas de court-circuit, de surcharge, de sous-charge ou de surchauffe, le BMS arrête automatiquement la batterie. Ainsi, l’EB70 et vos appareils sont à l’abri de tout dommage.

Comme la plupart des centrales portables actuelles, la EB70 propose trois méthodes de recharge. La plus respectueuse de l’environnement est, bien sûr, le recours aux panneaux solaires de 200 W de BLUETTI, qui constituent le strict minimum pour recharger rapidement la station. Vous pouvez également la charger à partir du port allume-cigare d’une voiture, mais la plupart des gens vont probablement la charger via le bloc d’alimentation de 200 W qui l’accompagne (moins de 4 heures pour une charge complète).

Concernant la recharge solaire, une BLUETTI EB70 presque complètement déchargée peut être rechargée à 100% en six à huit heures, selon la luminosité du soleil. Il était également important de déplacer les panneaux en fonction de la position du soleil dans la journée. Lors d’une ou plusieurs journées nuageuses, il faudra environ un jour et demi à deux jours, soit douze heures à quatorze heures, de lumière solaire pour recharger complètement une batterie épuisée.

BLUETTI EB70: Déballage, accessoires et design

Nous recevons cette BLUETTI EB70 dans un carton sans fioritures ou couleur sur le packaging. Nous sentons que l’essentiel de la vente de ces produits se fait par correspondance et non en magasin. Une fois ouvert, nous découvrons d’abords une petite boite renfermant différents câbles. Sous ce premier étage se cache la batterie solidement empaquetée dans une épaisse mousse, prête à endurer les différents aléas du transport.

La BLUETTI EB70 est suffisamment petite pour être facilement rangée et transportée. Avec une largeur de 32 cm une profondeur de 21,6cm pouces et une hauteur de 22,1cm, il s’agit essentiellement d’un rectangle qui s’adapte à peu près partout. Son poids est de 9,7 kilos. C’est plus lourd que ce à quoi on pourrait s’attendre, compte tenu de sa taille modeste. BLUETTI à toutefois réussi à mettre une bonne capacité de batterie dans un si petit boîtier.

L’enveloppe est fabriquée à partir d’un plastique polycarbonate noir, avec des bords légèrement arrondis et des évents sur les deux côtés. Ces aérations permettent aux ventilateurs d’aspirer l’air à travers l’appareil, ce qui suffit à maintenir les composants internes au frais, même en cas de charge importante.

L’arrière de l’appareil possède simplement une étiquette synthétisant les différentes tensions permissent par la batterie sur chaque port, et, en dessous de celui-ci, vous trouverez quatre pieds antidérapants.

Dans la boite renfermant les câbles vous trouverez les trois éléments suivants :

Prise allume-cigare 12V pour recharger dans une voiture ou similaire – même type de connecteur 8 mm.

Câble de connecteur MC4 avec connecteur de 8 mm à une extrémité – il s’agit de se connecter à un panneau solaire et de se connecter à l’EB70

Le bloc d’alimentation CA 200 W pour la sortie de charge secteur utilise un connecteur standard de 8 mm qui s’insère dans l’entrée EB70. Il s’agit d’un bloc d’alimentation assez volumineux qui pèse environ 1 kg.

Contrairement à la plupart des stations d’alimentation portables que nous avons rencontrées, le bloc d’alimentation de la BLUETTI EB70 possède son propre ventilateur, et il est assez bruyant. Curieusement, ces ventilateurs s’allument même s’ils ne chargent pas l’EB70, tant que le chargeur lui-même est branché. En d’autres termes, vous devrez débrancher le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé et il vous le rappellera au bruit émis.

Le manuel est court et concis mais n’est pas disponible en français. Les différents pictogrammes vous aideront toutefois à comprendre certaines informations.

Pour faciliter le transport de la batterie, une poignée en plastique moulé se replie sur le dessus. Celle-ci n’est pas la plus ergonomique mais en étant rétractable, elle permet à la batterie de se faufiler plus facilement des des endroits exigus.

Sur le dessus un emplacement dédié à la recharge sans fil de 15 W est présent pour recharger votre téléphone portable ou tout autre appareil rechargeable sans fil. À titre d’information, un seul appareil sans fil peut être chargé à la fois. Notons que, comme la BLUETTI EB3A que nous avons testé, ce socle n’étant pas creusé et fait de plastique lisse, votre téléphone peut aisément glisser si vous déplacez la batterie ou si le sol n’est pas parfaitement plat.

À l’avant de l’appareil, du côté gauche de l’écran, vous trouverez une simple entrée d’alimentation limitée à 200 W, où vous pouvez brancher l’adaptateur de charge fourni.

Sous l’entrée d’alimentation, vous trouverez deux paires de ports USB; deux ports USB-A (USB 3.0) classiques qui délivrent 15 W de puissance (non compatible avec la charge rapide Qualcomm 3.0) et deux ports Type-C supplémentaires culminant à une vitesse de 100 W chacun permettant une charge ultra rapide avec les appareils compatibles (MacBook Pro 16″). À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’existe littéralement aucun port USB plus puissant.

Toujours dans cet emplacement, vous trouverez à droite des ports USB, deux ports régulées DC5521 12V/10A prêts pour les drones et autres appareils. Ces ports peuvent également être utilisées pour de nombreux autres appareils à courant continu. Enfin, il y a une prise automobile (allume-cigare) standard de 12 volts et 10 ampères. Elle peut être utilisée pour faire fonctionner les aspirateurs de voiture et autres petits appareils lorsque vous n’êtes pas à proximité de votre voiture.

Sur le devant de l’appareil, à droite cette fois, vous verrez un ensemble de deux prises d’alimentation classiques pouvant délivrer jusqu’à 1000 W chacune (1400 W en crête/surtension).

Point intéressant, les côtés gauche et droit sont réservés respectivement au courant continu et au courant alternatif. Chaque côté dispose de son propre interrupteur individuel, afin de minimiser la perte d’alimentation fantôme. L’ensemble de l’appareil est couvert par une garantie de 24 mois, qui vous protège contre tout défaut de fabrication.

Sur la face avant de l’EB70, vous trouverez un écran LCD lumineux qui vous informe de l’état actuel de la batterie. Cet écran affiche une barre de pourcentage distincte pour chacune des cinq cellules de la batterie. Vous serez également en mesure de visualiser le taux actuel d’entrée d’énergie et le taux de sortie.

Il est dommage que celui-ci n’affiche par le taux de charge exact de la batterie. Imaginez que votre téléphone portable ne puisse afficher sa charge restante que par incréments de 20 % – c’est-à-dire qu’il ne puisse indiquer que 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %, ce serait plutôt ennuyeux, non ? Vous ne sauriez pas exactement quelle est l’autonomie restante de votre batterie, ce qui pourrait facilement vous laisser dans l’embarras. L’écran n’affiche pas non plus le temps restant de charge ainsi que le temps restant d’utilisation de la batterie en fonction de la charge actuelle de fonctionnement.

L’écran s’éteint également trop rapidement (environ 10 secondes) et ne reste pas allumé plus longtemps lorsque l’appareil est en charge. Cela signifie que vous devez toujours appuyer sur un bouton et espérer que la torche ne s’allume pas. C’est un problème majeur lorsque vous essayez d’orienter au mieux un panneau solaire comme le BLUETTI PV200. Vous pouvez être à plusieurs mètres de distance et l’écran se sera éteins avant de pouvoir constater si votre nouveau placement de panneau est plus efficace pour capter davantage de Watts solaire.

À côté de l’écran, vous remarquerez un interrupteur et une grande lumière LED. Cette lumière est exceptionnellement puissante pour sa taille, et l’interrupteur à trois voies qui lui est lié permet de modifier son intensité (de moitié) et également de la régler sur un mode SOS en cas d’urgence. Les LED sont une caractéristique courante des grosses batteries électriques, mais elles sont souvent difficiles à orienter. La EB70 étant petite et son poids proche des 7 kilos, il est beaucoup plus facile de diriger la lumière là où vous le souhaitez.

BLUETTI EB70: Tests pratiques

J’ai vraiment apprécié la BLUETTI EB70 parce qu’elle est très simple à utiliser, il n’y a rien de compliqué, c’est essentiellement comme se brancher sur le secteur. J’aime le fait que toutes les prises de courant se trouvent à l’avant de la station d’alimentation, ce qui permet de brancher et de débrancher rapidement et facilement les appareils sans avoir à faire le tour de la batterie ou à la repositionner pour accéder aux prises dont vous avez besoin.

En utilisation réels, c’est plutôt bon. Un MacBook Air (2020) et un moniteur LG 32″ n’ont consommé que 140 W, ce qui laisse beaucoup de flexibilité pour brancher d’autres appareils. Cependant, l’effet secondaire évident est que vous épuiserez la station d’alimentation à une plus grande vitesse. Malgré tout, vous obtiendrez environ quatre heures d’utilisation si vous utilisez uniquement ce combo.

La station d’alimentation portable EB70 de BLUETTI a été conçue pour offrir une option bien équilibrée entre puissance et portabilité et nous pouvons certainement en témoigner. Bien que la puissance délivrer sur les prises CA de la batterie à 1000 W (1400 W en surtension) limite ce que vous pouvez y brancher, la plupart des appareils hors réseau et à usage d’urgence s’y adapteront parfaitement.

Comme avec toute banque d’alimentation, il y a deux limites à la quantité d’énergie que vous pouvez utiliser. Tout d’abord, il y a la capacité totale de la batterie, dont nous venons de parler. Deuxièmement, il y a la puissance maximale totale à un moment donné. Dans le cas de l’EB70, ce nombre est de 1000 W. Quel que soit le niveau de charge de la batterie, vous ne pouvez jamais consommer plus de 1000 W à la fois et 1400 W pour les pics de puissance. Si vous dépasser ce seuil, le système de sécurité embarqué coupera automatiquement la centrale électrique pour éviter tout dommage.

La EB70 n’a eu absolument aucun problème à faire fonctionner n’importe quel appareil jusqu’à 1000 W de puissance totale. Nous avons fait bouillir un litre d’eau dans une bouilloire de voyage en 6-7 minutes, ce qui est impressionnant. Faire fonctionner un four à micro-ondes de 900W s’est aussi déroulé sans problème. Nous avons également fait fonctionner un radiateur soufflant de camping à environ 1000 W avec une chaleur appréciable. Lorsque nous avons fait passer le ventilateur à 2000 W, l’EB70 s’est éteint et une alarme s’est déclenchée, comme prévu.

Si vous souhaitez une banque d’alimentation de cette marque avec une puissance maximale plus élevée, pensez à la BLUETTI EP500. Il s’agit d’un modèle de 2 000 W qui peut alimenter même un réfrigérateur de taille normale ou une climatisation de fenêtre, avec une capacité de 5 100 Wattheures. En revanche, elle est à la fois encombrante et cher, et représente donc un engagement plus sérieux.

Hormis l’écran qui aurait pu être plus précis et plus complet, le point qui nous a chagriné est le ventilateur présent dans le bloc d’alimentation. Après avoir testé de nombreuses batteries, c’est la première fois que nous voyons ce type de dissipation dans un bloc secteur dédié. Ce dispositif pourrait ne pas être embêtant si le ventilateur ne tournait pas à plein régime dès qu’il est branché au secteur, sans même être connecté à la batterie. Nous avons relevé 53,2 db de bruit sonore émis par celui-ci à 30 centimètres de distance. Afin de vous situer, le volume moyen d’un chant d’oiseau est d’environ 44 dB, tandis que le bruit de fond dans un restaurant peut atteindre 60 dB.

C’est d’autant plus dommage car lors de l’utilisation de notre combo MacBook Air et écran LG 32″, les ventilateurs de la batterie se mettent en route mais reste quant à eux plus silencieux.

BLUETTI EB70: Notre avis

La BLUETTI EB70 est une station d’énergie portable extrêmement bien conçu. Bien que sa capacité se situe dans la moyenne des centrales de ce type, le peu de puissance supplémentaire que vous obtenez par rapport à l’EcoFlow River est très appréciable. Même face à la Jackery 1000 Pro, plus puissante, j’ai trouvé que le poids plus petit et plus léger de la BLUETTI EB70 la rendait plus facile à transporter.

Il y a d’autres aspects pour lesquels nous apprécions sur la BLUETTI EB70 comme son design, avec ces prises de courant toutes sur le devant, y compris l’entrée d’alimentation. Ce positionnement des entrées/sorties d’alimentation vous permet de brancher facilement les appareils, sans qu’ils se gênent les uns les autres ou qu’ils recouvrent les boutons d’alimentation. Les deux ports USB-C de 100 W sont définitivement indispensables de nos jours, car de plus en plus d’ordinateurs portables sont compatibles avec l’alimentation USB-C rapide pour la recharge.

Les cellules LiFePO4 de la batterie sont beaucoup plus sûre que les autres alternatives. Cette technologie a également l’avantage d’avoir une durée de vie beaucoup plus longue que les autres technologies de batterie, ce qui permet d’atteindre 2700 cycles à 90% de la capacité. En clair, vous pourriez essentiellement utiliser la batterie à 90% de sa capacité tous les jours pendant plus de sept ans.

Bien que BLUETTI ait essayé de privilégier la sécurité, le bruit du ventilateur du chargeur, même lorsqu’il est simplement branché, peut vous importuner. Heureusement, c’est un défaut mineur qui fait de la station d’alimentation portable EB70 de BLUETTI un élément précieux de votre maison ou de vos voyages.

➡️ Voir l’offre BLUETTI EB70

Pour

Compacte

Batterie LiFePO4 (lithium iron phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Puissance maximale 1000 W

Ports USB-C 100 W

Recharge sans fil

Peut faire office d’onduleur

Contre