Steam ajoute le support des manettes PlayStation 4 et 5

Steam propose depuis longtemps une assistance pour les contrôleurs Xbox, cependant, le même support n’a pas été accordé aux joueurs PlayStation. Trouver des jeux avec un support adéquat pour les contrôleurs PlayStation n’a pas été la tâche la plus facile. Cependant, Steam s’attaque enfin à ce problème. La dernière mise à jour ajoute enfin un support officiel pour les contrôleurs PlayStation qui fonctionneront désormais de manière similaire aux contrôleurs Xbox. Associer leurs contrôleurs et trouver des jeux sur la plateforme sera bien plus facile. Si vous avez un PC et une PS5, vous n’aurez pas besoin d’acheter un contrôleur Xbox simplement pour jouer à des jeux Steam avec une expérience de console. (Source).

Le support des contrôleurs PlayStation arrive sur Steam – Il est maintenant facile de trouver des jeux compatibles

Steam a annoncé que la fonction de support des contrôleurs de la bibliothèque Steam a été étendue aux contrôleurs PlayStation. Cela couvrira à la fois les contrôleurs DualShock 4 et DualSense destinés respectivement aux consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.

La mise à jour introduit une nouvelle interface utilisateur adaptée aux contrôleurs. Il est maintenant beaucoup plus facile de trouver des jeux compatibles avec les consoles PlayStation. Vous pouvez facilement filtrer les jeux en fonction des contrôleurs auxquels ils offrent un support.

Il est maintenant plus facile de trouver des jeux compatibles avec des contrôleurs spécifiques

Lors de la visite de la page d’un jeu en particulier, Steam indiquera également les contrôleurs compatibles avec le jeu. Il montrera également si le titre dispose d’un support de contrôleur complet ou partiel. La société indique avoir ajouté une catégorie API Steam Input. Elle répertorie plus de 200 contrôleurs différents qui fonctionnent bien avec le jeu.

De même, vous pourrez vérifier l’état de compatibilité du contrôleur dans la recherche Steam ainsi que dans la section Votre bibliothèque. Si un contrôleur particulier est recommandé, le store rendra ce message clair et compréhensible.

La mise à jour Steam permet également au joueur de vérifier l’état de compatibilité d’un titre avant de décider de l’acheter. Cela empêchera certainement l’utilisateur d’acheter des jeux qui ne prennent pas en charge leurs contrôleurs, les laissant déçus.

Un excellent ajout pour les joueurs Steam

Ce nouvel ajout est certainement une bonne nouvelle pour les propriétaires de consoles PlayStation qui souhaitent avoir une expérience familière lorsqu’ils jouent à des jeux sur Steam. Bien que certains joueurs PC préfèrent l’expérience apportée par le clavier et la souris, d’autres préfèrent toujours les joysticks, et avoir le même contrôleur qu’ils utilisent pour jouer sur les consoles est certainement un excellent ajout à Steam.

