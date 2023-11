Station GPD G1 avec Carte Graphique intégrée: Performance redoutable pour vos consoles, PC portables et Mini PC

Vous cherchez une solution pour augmenter la performance graphique de vos appareils ? Ne cherchez pas plus loin: la station d’accueil et d’extension avec carte graphique GPD G1 est là pour vous. Avec des caractéristiques impressionnantes et une promotion actuellement en cours pour le Cyber Monday, c’est le moment idéal pour la découvrir et en faire l’acquisition.

Une station d’accueil et d’extension performante

À l’intérieur du GPD G1, on retrouve une solution mobile Radeon RX 7600M XT, habituellement intégrée directement dans un ordinateur portable. En l’extrayant dans une station externe, GPD a dû reconstruire tous les éléments dont elle a besoin : une alimentation propre, un dispositif de dissipation à la mesure de la puce et un châssis. Cette puce graphique embarque 2048 unités de stream, 32 Mo de cache Infinity, 32 Compute Units fonctionnant à 2.3 GHz, et 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Elle offre des performances au niveau d’une GeForce RTX 3060 Ti, ce qui est plutôt impressionnant pour un dock de cette taille.

Pour vous donner une idée plus précise, lorsqu’elle est testée avec différents jeux, la station d’extension GPD G1 a montré une performance impressionnante, surpassant souvent la RTX 3070 de bureau en termes de taux d’images par seconde (FPS).

De nombreuses connexions

La station d’extension GPD G1 est équipée d’une interface Oculink unique, vous offrant une bande passante effective de 63 Gbit/s. Cette bande passante élevée permet une extension avec une carte externe pour les produits GPD, notamment le WIN Max 2 2023.

De plus, le GPD G1 prend également en charge la connexion à tout appareil compatible Thunderbolt 3/4 ou USB4 via son interface USB4. En d’autres termes, non seulement vous pouvez connecter le G1 à trois écrans, mais il active également l’USB A et le lecteur de carte SD. Cela élargit la gamme de périphériques utilisables et améliore considérablement votre expérience de jeu.

Une conception intelligente et efficace

Le GPD G1 a été conçu avec soin pour offrir une performance optimale tout en minimisant le bruit et la chaleur. Le ventilateur axial tourne en douceur. De plus, la conception intelligente du contrôle de la température permet d’obtenir des températures et un bruit plus faibles.

La station d’extension GPD G1 est également équipée d’une alimentation ultra-compacte en nitrure de gallium avec une architecture PFC + LLC. Cette alimentation fonctionne sans bruit et offre une conception d’alimentation de 240 W avec une efficacité à pleine charge allant jusqu’à 94 %. Cela répond pleinement aux besoins de la carte graphique et des interfaces de périphériques externes.

