TP-Link Tapo C420S2 en TEST: Le kit caméras de surveillance complet

TP-Link propose un portefeuille assez large de produits réseau, qui comprend entre autres des routeurs et des solutions de maillage, mais aussi des caméras de surveillance. Avec le kit Tapo C420S2, le fabricant propose désormais de nouvelles caméras de surveillance entièrement sans fil.

Ce kit, composé de 2 caméras sans fil, est alimenté par batterie ce qui permet une autonomie allant jusqu’à 180 jours. La vidéo est quant à elle enregistrée avec une résolution 2K QHD (2560 × 1440 px). Dans ce test nous allons découvrir le kit, ses accessoires ainsi que ses spécificités et enfin nous passerons aux tests pratiques.

Scénario d’utilisation d’une caméra de sécurité

Une caméra de sécurité peut être utilisée pour surveiller une habitation de différentes manières. Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles une personne pourrait utiliser un de ces appareils pour surveiller son logement :

Pour augmenter la sécurité : Les caméras de sécurité peuvent aider à prévenir les cambriolages et autres infractions en enregistrant ce qui se passe autour de la maison. Elles peuvent également être utilisées pour surveiller les allées et venues des personnes autour de la maison, ce qui peut être utile pour savoir qui a accès à la propriété. Pour surveiller les enfants ou les personnes âgées : Les caméras de sécurité peuvent être utilisées pour surveiller les enfants ou les personnes âgées qui vivent dans la maison, afin de s’assurer qu’ils sont en sécurité et en bonne santé. Pour surveiller les animaux domestiques : Les caméras de sécurité peuvent être utilisées pour surveiller les animaux domestiques lorsque les propriétaires sont absents, afin de s’assurer qu’ils ne causent pas de dégâts ou ne sont pas en danger. Pour surveiller les biens de la maison : Les caméras de sécurité peuvent être utilisées pour surveiller les biens de la maison, tels que les outils, les équipements de jardinage et les équipements de sport, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas volés ou endommagés.

TP-Link Tapo C420S2: Caractéristiques techniques et packaging et design

Contenu du kit 2 caméras C420 + Hub H200 Caméra Capteur d’image : 1/3 pouce

Résolution : 2K QHD (2 560 x 1 440 pixels)

Objectifs : 3,18 mm – F/1,61

Angle de vue : 113º

Vision nocturne : 859 nm LED IR jusqu’à 15 m

Alarme sonore et lumineuse

Autonomie : jusqu’à 180 jours

IP65 protection Vidéo Codec 2K @ 15/20 FPS

: enregistrement H.264

sur un slot micro-SD jusqu’à 256 Go

de stockage cloud Tapo Care Audio Bidirectionnel Réseau Wi-Fi 4 (2,4 GHz, WPA/WPA2-PSK) Notifications Détection intelligente de l’IA

Mouvement, personnes, animaux domestiques, véhicules Dimensions Caméras : 110,6 x 64,2 x 64,2 mm

Moyeu : 71,45 x 71,45 x 32,25 mm

Nous commençons l’examen du pack Tapo C420S2 en jetant un coup d’œil à son emballage, une boîte en carton blanche avec des détails bleu clair qui montre le design du produit sur le devant, ainsi que ses principales caractéristiques sur ce côté et au dos.

À l’intérieur du packaging, de nombreux accessoires sont protégés et organisés mais nous allons d’abord passer les caméras au crible.

Chaque caméra mesure 110,6 x 64,2 x 64,2 mm et dispose d’une connectivité Wi-Fi 4 de 2,4 GHz avec prise en charge des mots de passe WPA/WPA2-PSK.

Les images sont enregistrées en résolution 2K QHD grâce à un capteur de 1/3 de pouce. Elles sont dotées d’un objectif d’une longueur focale de 3,18 mm, d’un F/1,61 et d’un angle de vue de 113°.

Elles disposent également d’une LED IR de 859 nm pour une vision nocturne jusqu’à 15 mètres de distance, ainsi que d’un microphone et d’un haut-parleur pour un son bidirectionnel et une alarme sonore et lumineuse.

Afin d’accéder au logement de la batterie, un système de coulissement et de verrouillage est présent à l’arrière de la batterie et est très simple à utiliser.

Nous apprécions également le fait que cette fermeture soit dissociée du point d’attache de la caméra ce qui n’est pas le cas sur un bon nombre de caméras Arlo par exemple. Il n’est ainsi pas nécessaire de démonter la caméra se sa fixation pour recharger la batterie et vous conserver exactement l’angle de vue que vous avez réglé de base.

Une fois la caméra ouverte nous découvrons un bouton de synchronisation de l’appareil qui sert aussi de reset.

Les batteries utilisées offrent une protection IP65 contre la poussière et l’eau. Il est ainsi possible de pouvoir les installer sans problème à l’extérieur, par mauvais temps.

Ce kit est composé d’un hub Tapo H200 qui ressemble à s’y méprendre à un carillon. Celui-ci est compact et mesure 71 x 71 x 31 mm. Il permet de synchroniser les caméras avec votre réseau domestique via le réseau Ethernet (RJ-45), ainsi que d’enregistrer des vidéos à partir de celles-ci grâce au slot micro-SD. Notez qu’il autorise les cartes jusqu’à 256 Go et qu’il enregistre des vidéos QHD à 15/20 FPS en utilisant le codec H.264.

Ce hub possède deux boutons distincts l’un servant pour la synchronisation et l’autre pour réinitialiser les paramètres.

Passons au tour des petits accessoires en commençant par les 2 batteries Tapo A100 d’une capacité de 5200mAh qui se rechargent directement à l’aide de leur port Micro USB. Amovible, elles vous donneront de la flexibilité lorsqu’il s’agira de les échanger et de les recharger. Selon le fabricant, après chaque recharge, 180 jours d’enregistrement en continu est possible en considérant une moyenne de 10 à 20 événements quotidiens.

Un adaptateur secteur est fourni pour alimenter le Hub, ainsi qu’un autre en USB-A de couleur blanche destiné à la recharge des batteries.

Pour recharger les batteries, un câble Micro-USB vers USB-A est présent, et, afin de connecter le Hub au réseau domestique, vous trouverez un câble réseau CAT 5E.

Un lot de vis et de cheville est compris afin de fixer les 2 supports muraux fournis, permettant de s’adapter à l’angle désiré du positionnement de la caméra.

Enfin, vous trouverez des guides rapides ainsi que deux patrons de perçage pour fixer les supports muraux.

TP-Link Tapo C420S2: Application et Test pratiques

Pour appairer et initialiser les caméras, il faut passer par l’application mobile maison de TP-Link. Depuis la boutique d’applications de notre smartphone téléchargez « Tapo », soit le Play Store pour Android, soit l’App Store pour iOS.

Tout d’abord, nous devons synchroniser le Hub Tapo H200, car les caméras y sont connectées. Côté physique, il faut relier le Hub avec le câble RJ45 fourni à une prise de votre routeur/box et de l’alimenter électriquement.

Une fois le raccordement fait, il suffit d’ajouter le Hub via l’application. Il s’agit d’un processus simple dans lequel il suffit d’appuyer sur le signe + pour ajouter un appareil et de suivre les étapes. Répétez le processus pour chaque caméra et en 5 minutes environ, tous les appareils sont connectés et prêts à fonctionner. Assurez-vous simplement, avant le couplage, que le concentrateur et les caméras disposent de la dernière version du micrologiciel. La mise à jour du Firmware est normalement proposé directement à la première connexion si une mise à jour est disponible. Passez quelques minutes à mettre à jour le micrologiciel pour que plus tard les appareils soit plus facile à synchroniser et même à utiliser.

Évidemment, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il faut choisir judicieusement où placer les caméras. L’angle d’ouverture étant assez grand, il faut essayer d’éviter les murs, les plafonds ou les grands objets qui bloquent la vue. Dans tous les cas, nous pouvons d’abord tester l’emplacement des caméras avec le smartphone dans en main afin de vérifier la visualisation de chacune, puis les poser ou les fixer au mur.

Une fois les caméras ajoutées nous accédons à un tableau de bord permettant d’accéder à la vue de chacune d’elle ainsi qu’au hub. L’interface comporte de nombreux boutons d’action et nous pensons qu’il est possible de l’améliorer, notamment en utilisant davantage l’espace disponible sur l’écran. L’ensemble reste toutefois agréable à l’utilisation avec un accès aux principales actions possible d’interaction avec la caméra.

Dans l’application, nous pouvons configurer un mode pour les moments où nous sommes à la maison et un autre pour les moments où nous sommes absents. Cette fonctionnalité est très pratique pour ne pas être informé des mouvements lorsque nous sommes à la maison.

Les caméras disposent d’un système audio bidirectionnel qui nous permet de passer un appel entre le smartphone et la caméra. En outre, nous pouvons configurer un mode de confidentialité afin qu’ils cessent temporairement de fonctionner et une alarme sonore lorsqu’il détecte un mouvement.

Les notifications constituent un aspect fondamental de l’application, car elles nous alertent si la caméra détecte une personne ou d’autres mouvements. En outre, nous pouvons configurer si nous voulons que le dispositif enregistre une vidéo lorsqu’il détecte un évènement et où le sauvegarder, que ce soit sur une carte mémoire placée dans le hub et/ou dans le cloud Tapo Care.

Nous pouvons essayer ce dernier pendant 1 mois gratuitement, puis il coûte 7,49 € par mois pour 2 appareils dans le plan Premium, qui stocke les vidéos des événements jusqu’à 30 jours et permet des notifications avec des captures d’écran comme le fait Arlo et des fonctions avancées d’IA dans la détection de mouvement. Ces caméras sont également compatibles avec les assistants connectés Amazon Alexa et Google Assistant et, si vous êtes habitué à mettre en place des routines, IFTTT est également de la partie.

Nous pouvons également utiliser l’application pour créer une zone de confidentialité. En d’autres termes, si dans un certain scénario nous ne voulons pas que la caméra filme, nous pouvons ajouter dans le menu Zones de confidentialité des zones qui seront des « angles morts » pour la caméra. Ainsi, même si l’appareil surveille une zone domestique, il ne capturera jamais rien qui puisse porter atteinte à la vie privée des personnes ou des lieux.

Une autre fonctionnalité très intéressante est l’identification des personnes. Il est ainsi possible de faire la différence lors de la détection entre un humain, un animal. Après différents tests, la caméra et son logiciel fonctionnent avec une IA précise pour identifier les personnes.

Avec une carte mémoire insérée dans le hub, les enregistrements seront effectués par défaut dès qu’un mouvement est détecté, et nous recevons également une notification sur notre téléphone portable si nous les laissons actifs. Ces enregistrements sont accessibles à partir de la section propre à chaque caméra, et peuvent également être sauvegardés sur votre smartphone en quelques clics.

Faites attention à la carte que vous mettez dans le hub, cela vaut la peine d’investir dans une bonne carte, rapide et durable. Cela peut faire toute la différence pour savoir qui s’est introduit dans votre maison ou votre magasin.

La couverture Wi-Fi du Hub est vraiment très bonne et les notifications sont rapides. D’après nos tests il devrait y avoir une latence d’une seconde ou deux maximums. Nous pouvons également faire en sorte que les caméras déclenchent une alarme et allument leurs lumières LED pour « effrayer » les intrus.

Passons maintenant à la qualité d’image. Comme on peut le constater, la qualité est vraiment bonne par rapport aux caméras de sécurité traditionnelles, avec une très bonne définition et la possibilité de zoomer sur l’image. Nous disposons également d’une ouverture de 113º qui nous donne une image très large, ainsi que d’assez bonnes couleurs et une large gamme dynamique, bien qu’un jour nuageux n’en soit pas la meilleure preuve. De plus, les caméras disposent d’un capteur Starlight pour améliorer la vision dans des situations de faible luminosité ou en cas de brouillard et de pluie.

Par défaut, les caméras sont réglées sur une qualité de capture automatique, c’est-à-dire qu’elles passent du 2K QHD au 720p en cas d’instabilité du réseau Wi-Fi. C’est pourquoi il est important d’avoir une bonne couverture Wi-Fi pour les caméras. Dans le cas contraire, les dispositifs perdront en qualité et nous aurons des temps de latence plus importants lorsque nous visualisons en direct les scènes surveillées.

Ces Tapo C420S2 disposent d’un mode infrarouge noir et blanc intégré et d’un mode couleur (utilisant son projecteur intégré) pour la vision nocturne. Avec le jardin complètement dans le noir, il est possible de voir en détails la scène de nuit.

Pour les intéressés, nous avons relevé la consommation du Hub en électricité. Celui-ci consomme en moyenne 1,7w soit 2,59€ à l’année avec un kWh à 0,1740€.

Selon TP-Link, la batterie amovible de la caméra peut durer jusqu’à 180 jours si elle détecte environ 10 à 20 événements par jour. La batterie de notre échantillon a perdu 20 % de sa capacité après cinq jours d’utilisation intensive, avec plus de 130 événements par jour.

TP-Link Tapo C420S2: Notre avis

Au travers de ce test, nous pouvons souligner l’excellente qualité de capture de ces caméras Tapo C420S2 2K QHD. Le temps d’accès aux caméras est également rapide et nous n’avons jamais rencontré de difficulté d’accès. Cette fiabilité est dû au Hub de la marque qui fait extrêmement bien son travail. Celui-ci est compact et permet pourtant de connecter les caméras à une assez bonne distance en comptant un mur extérieur de séparation.

Leur fonctionnement totalement sans fil est également bien pensé. Il n’y a pas besoin de démonter les caméras de leur support pour enlever et recharger la batterie. Il suffit simplement de dévisser l’arrière, permettant de conserver exactement la zone à surveiller réglée en amont. Nous pouvons regretter l’absence de port USB-C… Les ports Micro-USB semblent être encore majoritairement la norme dans ce secteur.

En résumé, ce kit à 236€ actuellement, propose deux caméras WiFi, un Hub avec un enregistrement sur carte SD jusqu’à 256 Go, une résolution 2K, un projecteur intégré, une certification IP65 pour une utilisation en extérieur et une foule de fonctionnalités. Nous pouvons aussi entendre ce qui se passe dans la zone surveillée et réagir, comme si nous passions un coup de fil à la caméra. Nous trouvons le prix très attractif pour ce kit qui constitue un excellent point de départ pour la surveillance à domicile.

Pour

Excellente qualité d’image

Hub compact et efficace

Bonne détection des mouvements ou des personnes

Son bidirectionnel

Stabilité et rapidité du système

Bonne autonomie

Contre