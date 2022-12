Elden Ring est le jeu le plus abouti de l’année… et le plus abandonné

Au cours des derniers mois avec Elden Ring, une chose est devenue claire pour nous : From Software a créé un monstre. Des scores fabuleux sur Metacritic, des records de ventes pour un jeu en studio, GOTY aux Game Awards et Netcost… et aussi, le jeu le plus abouti de l’année, selon le portail HowLongToBeat. Nous le connaissons généralement pour nous donner une approximation du temps qu’il nous faudra pour terminer un jeu, comme son nom l’indique, mais nous pouvons voler beaucoup plus d’informations.

Selon ces données, près de 6 000 utilisateurs enregistrés ont terminé Elden Ring, se classant premier, ce qui est surprenant non seulement compte tenu de la difficulté intrinsèque des jeux de From Software, mais surtout de leur ampleur. Pour se faire une idée, la deuxième place est occupée par Stray, un jeu sensiblement plus court et plus facile, avec près de 4 000 joueurs ayant réussi à le terminer.

Il est également surprenant qu’à la troisième place on retrouve Pokémon Legends Arceus, même s’il faut aussi tenir compte du fait que le jeu est apparu au début de cette même 2022, avec laquelle il a eu beaucoup de temps devant lui.

Cependant, et comme on pouvait également s’y attendre, Elden Ring est le jeu que la plupart des joueurs ont abandonné, bien que l’échantillon soit sensiblement plus petit. Évidemment, les joueurs ont plus de mal à admettre qu’ils ont abandonné un jeu qu’à dire qu’ils l’ont terminé… Tunic, Pokémon Legends : Arceus, Vampire Survivors ou encore Scorn figurent également dans cette liste de 5 jeux abandonnés.

La liste qu’Elden Ring ne commande pas, étonnamment, est celle des jeux les plus appréciés, qui est menée par The Last of Us Part I. En deuxième place, on trouve déjà le jeu de Miyazaki et compagnie, tandis que derrière eux se trouvent God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3 et Uncharted: The Thieves’ Legacy Collection.

Source : HowLongToBeat