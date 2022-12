Un test sanguin révolutionnaire détecte la maladie d’Alzheimer : comment ça marche

Une équipe de recherche internationale a mis au point un test capable d’intercepter les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer avec une simple prise de sang.

Un test sanguin expérimental peut détecter la neurodégénérescence déclenchée par la maladie d’Alzheimer, ce qui représente une révolution potentielle dans le diagnostic de la maladie. La maladie d’Alzheimer est en effet la forme de démence la plus répandue dans le monde et touche environ 50 millions de personnes, mais d’ici 30 ans, du fait du vieillissement de la population, on estime que le nombre de malades va tripler, avec un impact sanitaire, social et économique qui s’annonce dévastatrice.

Le diagnostic précoce de la maladie est essentiel pour mettre en place les meilleurs programmes thérapeutiques, mais il s’agit d’un processus coûteux fondamentalement lié aux scanners cérébraux pour détecter la neurodégénérescence, ainsi qu’aux tests pour évaluer les troubles cognitifs. Tout le monde ne peut pas se permettre ces investigations préventives, surtout là où le système de santé n’est pas public. Pour cette raison, les scientifiques sont à la recherche d’une méthode de diagnostic peu coûteuse pour tous ; le nouveau test sanguin capable de détecter les signes de la maladie d’Alzheimer avec une grande spécificité est né de ces hypothèses.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut de neurosciences et de physiologie – Académie Sahlgrenska de l’Université de Göteborg (Suède), a développé et testé le test sanguin capable de détecter la neurodégénérescence déclenchée par la maladie d’Alzheimer qui a collaboré étroitement avec des collègues de la société britannique Bioventix. Plc, le centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de San Diego et Shiely-Marcos de l’université de Californie, l’IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, l’unité de neurologie de l’université de Brescia et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par le professeur Thomas K. Karikari, soulignent qu’il existe depuis longtemps de bons tests pour détecter la neurodégénérescence dans le sang, capables d’intercepter les biomarqueurs des protéines « collantes » bêta-amyloïde et tau, cependant ils ne sont pas spécifiques de Alzheimer/cerveau, de plus ils sont facilement altérés par d’autres composés présents dans l’organisme. L’équipe a donc développé un nouveau biomarqueur appelé tau dérivé du cerveau (BD-tau), qui est non seulement spécifique pour détecter la forme de démence la plus répandue, mais qui est également en bonne corrélation avec les biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien (LCR) liés à la neurodégénérescence d’Alzheimer.

Pour créer le test, en termes très simples, les scientifiques ont conçu un anticorps unique qui se lie sélectivement au BD-tau produit par le cerveau, et non aux protéines tau « flottantes » dérivées d’autres cellules. De cette façon, le test sanguin est capable de détecter avec précision la neurodégénérescence spécifique et dérivée de la maladie d’Alzheimer. Le test a été validé dans cinq cohortes indépendantes, impliquant un total de plus de 600 participants. La protéine tau plasmatique dérivée du cerveau peut distinguer avec précision la maladie d’Alzheimer (confirmée par autopsie) d’autres maladies et troubles neurodégénératifs, notamment la dégénérescence lobaire frontotemporale et les troubles parkinsoniens atypiques. « Le tau dérivé du cerveau est un nouveau biomarqueur sanguin qui surpasse le tau plasmatique total et, contrairement à la lumière des neurofilaments, présente une spécificité pour la neurodégénérescence liée à la maladie d’Alzheimer », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. D’autres études à grande échelle seront menées pour valider définitivement BD-Tau comme méthode de diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

« Actuellement, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer nécessite la neuroimagerie. Ces tests sont coûteux et longs à programmer, et de nombreux patients, même aux États-Unis, n’ont pas accès aux scanners IRM et TEP. L’accessibilité est un gros problème », a déclaré le professeur Karikari dans un communiqué de presse. Les détails de la recherche « Brain-derived tau: a novel blood-based biomarker for Alzheimer’s disease-type neurodegeneration » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Brain.