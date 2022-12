DOOGEE V30 en TEST: Le téléphone renforcé/incassable ESim ultra équipé

DOOGEE possède une bonne réputation sur le marché de la fabrication des téléphones robustes et la marque a rendu aujourd’hui son tout nouveau modèle, le V30, disponible à la vente. Ce dernier ne se distingue pas uniquement grâce à son étui de protection préinstallé, mais également par une impressionnante fiche technique. Notons d’emblée le support eSIM, la 5G, un grand écran 120hz, un appareil photo de 108MP, une immense batterie de 10800mAh compatible avec la charge rapide et bien sur un bon nombre de certifications (IP68, IP69K…) le rendant apte à affronter un bon nombre de scénarios difficiles d’utilisation.

Avec autant de caractéristiques et à jour technologiquement parlant, on pourrait se demander à quel tarif peut être proposé ce mobile. Le prix officiel est de 399$ et en promotion à 279$ à l’occasion de sa sortie. Un tarif pratiqué bien en dessous d’un smartphone robuste aussi bien équipé.

Dans ce test, nous allons passer en revue ce nouveau DOOGEE V30, son design, ses caractéristiques, ses spécificités et nous passerons aux tests pratiques, c’est parti !

DOOGEE V30: Packaging et design

Le DOOGEE V30 arrive dans une boite à la couleur jaune omniprésente. Cette couleur donne rapidement un indice sur quel type de smartphone est à l’intérieur. Un modèle orienté pour la nature et le monde du travail physique.

Une fois le DOOGEE V30 sorti de la boite nous nous apercevons que celui-ci possède une protection d’écran dédiée pour la livraison qui indique au passage l’utilité de chaque bouton présent sur le tour du téléphone. Le port de chargement est aussi indiqué, ainsi que l’utilisation du tiroir Sim/Micro SD.

Le packaging comprend un petit manuel disponible en Français qui indique quelques informations et les bandes de fréquences compatibles. Vous trouverez également une carte de garantie et de quoi mettre en place une protection d’écran.

Un câble de chargement USB-C est compris dans le packaging ainsi qu’un outil permettant d’ouvrir le cache du port USB ou extraire le tiroir SIM. Celui-ci n’est utile que si vous n’avez pas d’ongle.

Enfin, un chargeur rapide de 66W (au maximum) permet de charger l’immense batterie du V30.

Côté design, le dos du DOOGEE V30 est composé de cuir noir écologique sur sa face arrière qui donne un effet luxueux au produit et est très agréable au touché. À ce propos, un dos de couleur orange est également disponible à la vente.

Sur les côtés gauche et droite du mobile, des touches de grains de bois synthétique agréables sont présentes et ancrent toujours plus le téléphone dans son caractère tout terrain.

Des vis apparentes sont présentes sur les côtés du téléphone ainsi que sous les objectifs photo arrière. Celles-ci, en plus de renforcer le caractère solide du téléphone, permettent de fixer solidement les éléments extérieurs du V30.

Par rapport au DOOGEE S96 GT et S89 Pro, la partie objectifs photos arrière est toujours aussi démarquée mais plus sobre que par le passé, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

La taille du téléphone ne laisse pas indifférent avec une hauteur de 178,4 mm et une largeur de 83.1 mm. C’est toutefois son épaisseur de 18,3 mm qui va faire la plus grande différence face à un smartphone classique. Cette dernière est expliquée par l’imposante batterie de 10 800mAh embarquée au sein de ce modèle. Une grande poche est obligatoire pour accueillir ce téléphone renforcé.

Sur la balance, le V30 accuse 376 grammes, un poids important à prendre en compte lors de son utilisation, mais relativement commun sur le marché des smartphones « incassable ».

Ce smartphone possède 4 grilles de haut-parleurs au total, disposées par 2 en haut et au bas du téléphone. Vous retrouverez un total de 2 haut-parleurs actifs, 1 en haut et 1 en bas installé sur ce V30 pour un son en stéréo.

Le port USB-C de chargement est protégé par un capuchon en plastique qui garantit l’étanchéité IP68 du mobile.

Côté gauche de l’appareil vous retrouvez le tiroir SIM/Micro SD, ainsi qu’un bouton programmable dont nous vous dévoilerons les fonctions possibles plus loin dans ce test.

Sur le côté droit du téléphone 3 boutons sont présents 2 pour monter et descendre le volume, ainsi qu’un troisième qui sert à allumer et éteindre le téléphone, mais aussi de lecteur d’empreinte digital.

Comme la plupart des téléphones Android récents, la caméra à selfie n’occupe que peu de place sur la surface de l’écran avec son format « goutte d’eau ».

Dans l’ensemble, nous n’avons rien à redire sur la finition. On sent que le V30 a été pensé pour la praticité et fait pour endurer un nombre important de scénarios à risque.

DOOGEE V30: Caractéristiques et fonctionnalités

La caractéristiques mise premièrement en avant sur ce DOOGEE V30 est sa fonctionnalité eSIM. C’est en effet le seul téléphone robuste du marché à posséder aujourd’hui cette option.

Pour les personnes dont le métier les amènent à voyager dans le monde entier, acheter physiquement une carte SIM à chaque fois qu’elles se trouvent dans un nouveau pays prend du temps et n’est pas pratique. C’est pourquoi l’eSIM a été développée.

On se rend compte à quelle point l’eSIM est pratique et rapide et à quelle point cette technologie va s’emparer du marché dès la toute fois qu’on l’utilise. Pour les besoins du test nous avons eu un forfait 5G entre les mains. Nous n’avons eu qu’a scanner un QR Code, activer l’itinérance des données et nous étions déjà sur internet avec le mobile.

Le DOOGEE V30 est équipé de deux emplacements physiques pour cartes SIM et vous pouvez utiliser 1 numéro de carte SIM + 4 cartes eSIM (5 numéros au total). Par exemple, vous pouvez utiliser une eSIM à la maison et les trois autres pour les lieux que vous visitez. Vous pouvez également échanger l’une de vos eSIM actives contre une autre que vous avez stockée en modifiant l’eSIM que vous choisissez dans les paramètres.

Passons maintenant à la configuration. Ce V30 est équipé d’un processeur Dimensity 900 Octa Core gravé en 6nm et tourne à une vitesse de 2,4GHz. Nous verrons ses performances lors des tests pratiques, mais, avec ce CPU, MediaTek a bien l’intention de combattre Qualcomm et ses Snapdragon en proposant une puce à la fois performante et accessible.

Les capacités de lecture et d’écriture du smartphone devraient être très rapides grâce à l’utilisation de la mémoire physique en LPDDR5 et la mémoire flash UFS 3.1. Cette dernière permet un traitement des données jusqu’à 60% plus rapide que l’UFS 3.0 avec des vitesses de lecture séquentielles à 2100 MB/s pour 1200 MB/s en écriture séquentielle.

Sur l’exemplaire entre nos mains, la capacité de la ram est de 8 Go pour 256 Go de stockage. Cette configuration est la seule disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes et permet d’affronter la plupart des scénarios d’utilisation.

Par ailleurs, la mémoire système de 8 Go peut être étendue jusqu’à 7 Go supplémentaires grâce à la fonctionnalité « Memory Expansion » qui permet de convertir la mémoire ROM inactive en RAM. Ce procédé permet normalement d’améliorer la fluidité du téléphone. Avec un stockage qui peut monter jusqu’à 2To (via microSD), c’est une option sur laquelle nous pouvons nous pencher.

L’utilisation de ce SoC permet entre autres une connectivité ultra récente. Il offre en effet une compatibilité 5G NR sur les fréquences sub-6GHz (sans les ondes millimétriques), du Wi-Fi 6 MIMO 2×2 (3,6 Gbit/s maximum) et du Bluetooth 5.2. Le GPS est quant à lui double bande (L1+L5).

Pour les intéressés, voici les bandes de réseau prises en charge par le DOOGEE V30 :

5G: N1/3/7/28/38/41/77/78/79

FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

TDD: 34/38/39/40/41

WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

CDMA: BC0/BC1/BC10

GSM: B2/3/5/8

Support EDGE/GPRS

Côté affichage, ce V30 propose un écran 120Hz de 6.58″ avec une résolution de 2408×1080. La dalle IPS utilisée par celui-ci permet de très belles couleurs (16,7 millions de couleurs), mais comme c’est toujours le cas avec cette technologie, les noirs tirs vers les gris et son contraste de 1000:1 ne sera jamais aussi profond que l’OLED qui permet d’éteindre chaque pixel. Nous devons toutefois mettre ce point en perspective. Le but de ce type de téléphone est avant tout d’avoir un écran utilisable, lisible quelle que soit la situation et d’être solide. Avec son revêtement Gorilla Glass 5 et sa luminosité de 480cd/m2 cet écran répond sans problème à cette attente.

Même si l’appareil photo n’est pas le critère numéro 1 au moment de choisir son smartphone pour ce type d’appareil tout terrain, le V30 demeure à ce sujet très bien équipé. Avec son ISP MediaTek Imagiq 5.0, la puce peut enregistrer des vidéos en 4K HDR (à 30 fps) et gérer sur la partie photo jusqu’à 4 caméras en même temps ou jusqu’à 108 mégapixels. MediaTek mentionne également une bonne vitesse de calcul en INT8 et INT16, très utilisés dans l’intelligence artificielle et donc le traitement des photos.

Le trio d’objectifs présents à l’arrière du téléphone est d’abord composé d’un objectif principal de Samsung de 108MP à ouverture F/1.8 épaulé par 2 flashs. Nous retrouvons ensuite un objectif vision nocturne SONY® IMX350 de 20MP aussi à ouverture F/1.8 avec 2 lumières infrarouges. Enfin, un objectif photo grand angle et macro de 16MP à ouverture F/2.2 permettant un champe de vision à 130° vient compléter l’ensemble. En façade, c’est un objectif SONY de 32MP qui permet de prendre des selfies.

La batterie embarquée sur ce V30 est immense avec 10800 mAh de capacité. À titre de comparaison, un iPhone 14 Pro utilise une batterie de 3200 mAh, 3700 pour un Samsung Galaxy S22 et 4700 mAh pour un Huawei Mate 50 Pro. Selon le constructeur, cette batterie permet une autonomie jusqu’à 960h en veille (40 jours), 45h en streaming de musique, 22h en navigation sur internet et 18h en appel.

Pour charger une telle capacité de batterie une charge rapide est obligatoire. Avec 66W de puissance, la batterie du V30 peut être rechargée de 20% en 10 minutes, 35% en 15 minutes et 55% en 30 minutes. Des valeurs très intéressantes qui ne devraient pas dépasser une heure pour un chargement complet. La recharge sans fil est également possible et plafonne à 15W.

Le constructeur a évidemment mis le paquet sur les certifications afin de résister aux aléas d’un environnement hostile. Ainsi ce téléphone est certifié IP68 lui permettant d’être complètement immergé dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur. Il est également IP69K ce qui lui octroie une une protection maximum contre la poussière et contre la pénétration d’eau, même avec un nettoyage à haute pression ou à la vapeur. Cerise sur le gâteau, le V30 est certifié MIL-STD-810H. C’est une une norme militaire américaine visant à créer des méthodes d’essai en salle qui répètent les effets de l’environnement sur l’équipement, plutôt que d’imiter les conditions environnementales. Cette norme a été spécialement préparée pour des applications militaires, mais elle est également souvent utilisée pour des produits commerciaux comme ce smartphone.

Pratique, ce smartphone possède un bouton configurable. Il est ainsi possible de lui rattacher 3 fonctions et d’y accéder avec un clic, un double clic ou une pression longue. Vous pouvez retrouver toutes les fonctions applicables à ce bouton dans la capture de droite ci-dessous :

Le V30 tourne sous le récent Android 12 (sans surcouche), et possède quelques applications préinstallées très utiles (non invasives) comme un gestionnaire/optimisateur de système et une « caisse à outils » qui peut s’avérer très indispensable dans certaines situations de terrain.

Pour terminer, ce smartphone supporte le NFC (compatible Google Pay), et possède la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreinte digital. Le son est quant à lui assuré par une paire de haut-parleurs configurés en stéréo certifiés Hi-Res AUDIO.

DOOGEE V30: Test pratiques

Test de performances

Commençons par la série de benchmark traditionnelle afin de savoir comment se situe ce Dimensity 900 Octa Core de Mediatek face aux ténors du marché, à savoir les Snapdragon de Qualcomm.

Nous avons effectué les benchmarks AnTuTu 9.4.7, PC Mark (Work 3.0) et 3DMark (Wild Life) afin de vérifier les performances CPU, GPU et vitesse de transfert des données. Nous avons également voulu savoir lors de ces différents tests de performances si la fonctionnalité « Memory Expansion » qui permet de convertir la mémoire ROM inactive en RAM avec 7Go supplémentaires se ressentait positivement ou négativement sur les scores finaux. Ci-dessous, vous pouvez observer les résultats de ces différents benchmarks avec et sans extension de mémoire.

AnTuTu 9.4.7 (sans extension de mémoire)

AnTuTu 9.4.7 (avec extension de mémoire)

PC Mark Work 3.0

3DMark Wild Life (sans extension de mémoire)

3DMark Wild Life (avec extension de mémoire)

A la fin de ces tests, nous pouvons conclure que la fonctionnalité « Memory Expansion » apporte un très léger gain en lecture/écriture, mais celui-ci sera vraiment infime en utilisation commune. Cette option sera vraiment utile dans le cas où vous lancez de nombreuses applications en même temps et que vous souhaitez naviguer rapidement entre elles.

À l’utilisation, le téléphone ne rame pas, la navigation est fluide. Le V30 fait exactement ce qu’on lui demande pour une utilisation commune en milieu difficile.

Après de nombreux tests, nous avons constaté que le téléphone n’émet quasiment pas de chauffe extérieure avec ce Dimensity 900 gravée en 6nn. Une très légère température, presque imperceptible a été ressentie au niveau de l’appareil photo arrière après 30 minutes de tests poussifs. La température interne est bien contenue et n’a jamais dépassé les 35° lors de nos différents stress tests.

Face au Snapdragon® 8 Gen 1, le Dimensity 900 sera moins performant mais la plupart des utilisateurs ne remarquent pas ces limites. Ce processeur est suffisant si vous ne jouez pas aux derniers jeux AAA et il sera par bien plus endurant si vous progressez dans un environnement où la température est élevée. En effet avec une température avoisinant les 40°, ce qui devient commun aujourd’hui, un Snapdragon® 8 Gen 1 pourra présenter un risque de surchauffe et devra abaisser sa vitesse drastiquement pour continuer à fonctionner quand le Dimensity 900 sera plus à l’aise dans ce type de scénario.

Tests photo

Pour le photographe amateur, ce téléphone est probablement surpuissant en termes de capteurs disponibles et de qualité des images qu’il peut capturer.

Les objectifs sont un point fort de la conception du V30, la qualité de la capture des images vidéo et statiques est élevée. Lorsque vous combinez les capteurs supplémentaires pour les photos grand angle et macro, il n’y a pas beaucoup de scénarios que l’appareil photo ne peut pas faire ou ne peut pas réaliser avec le bon logiciel.

Avec des capteurs aussi performants, il est légèrement décevant de constater à quel point les commandes sont limitées dans l’application de l’appareil photo pour les options Pro. Et, il n’y a pas de timelapse ou de modes de prise de vue intelligents autres que panoramique.

Même sans RAW, la qualité des images est bonne, bien que peut-être légèrement surtraitée avec une tendance à créer des reflets de bord. La représentation des couleurs est également correcte et les images se retrouvent rarement avec une balance des couleurs qui n’est pas représentative.

De nuit la lumière est bien captée, mais les couleurs en revanche restent quelque peu délavées dans notre scénario de test.

Le V30 est équipé d’une fonction vision nocturne qui fait le travail dans la pénombre complète. Il est possible de voir jusqu’à 5 mètres en discernant bien les objets.

La capture vidéo est de très bonne qualité et inclut le HDR en option, mais vous ne pouvez pas échanger la résolution contre la fréquence d’images, et il n’y a pas de mode ralenti ou hyperlapse.

Les faiblesses de cette solution d’appareil photo ne résident pas dans le matériel, mais dans l’application de l’appareil photo qui, si elle est améliorée avec les modes de prise de vue RAW et améliorés, pourrait en faire un téléphone comparable aux produits haut de gamme d’Apple et de Samsung.

Autonomie

L’autonomie du téléphone est excellente. Avec une batterie de cette capacité nous n’en attendions pas moins. Vous pouvez utiliser le téléphone sans craindre de le recharger pendant au moins 3 jours avec une utilisation commune (4h/ de surf sur internet, 1 heure d’appel/jour, un peu de jeu).

Concernant la recharge rapide, nous avons relevé 63,3W de consommation au maximum fourni par le chargeur de 66W inclus. Le rechargement complet du téléphone se fait alors en 1h15, une belle performance pour charger 10400 mAh de capacité.

Notons que pour bénéficier de cette vitesse, le téléphone se met en veille afin de maximiser la vitesse de chargement. Si vous utilisez le téléphone pendant la recharge, alors celle-ci baissera aux alentours de 10W.

DOOGEE V30: Notre avis

Depuis ces deux dernières années, téléphone robuste ne rime plus avec téléphone sous équipé. Le DOOGEE V30 le prouve belle et bien encore une fois aujourd’hui. Sa capacité de stockage de 256 Go et sa mémoire de 8Go ne vous limiteront pas dans votre utilisation et sa batterie de 10400mAh vous permet de partir en randonnée plusieurs jours d’affilés sans avoir à charger votre mobile. À propos de la charge, celle-ci est très rapide et cette grande batterie se recharge totalement en environ 1 heure.

Ses nombreuses certifications (IP68, IP69K, MIL-STD-810H…) vous assure un mobile solide résistant à l’eau, à la poussière et à la pression.

Si vous souhaitez prendre des photos, vous ne serez pas déçu grâce aux différents objectifs embarqués sur ce téléphone qui fonctionnent de concert avec l’intelligence artificielle du SoC Mediatek.

L’écran n’est pas aussi contrasté qu’un écran OLED, mais il est suffisamment lumineux et détaillé pour répondre aux besoins cibles de ce téléphone. Le processeur ne sera pas non plus le plus puissant, il sera en l’occurrence largement suffisant pour la majeur partie des personnes et sera moins « fragile » face aux hautes températures que vous pourriez rencontrer.

Enfin ce V30 possède une connectivité ultra récente (eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) qui vous permet d’envisager sereinement l’avenir. C’est pour toutes ces raisons que nous pensons que DOOGEE a judicieusement conçu ce smartphone qui s’adapte parfaitement aux scénarios dans des environnement difficiles sans toutefois vous limiter.

À l’occasion de son lancement, le DOOGEE V30 est en promotion. Si vous faites partie des premiers acheteurs vous aurez accès du 22 au 23 décembre aux avantages suivants :

Une réduction de 30 $ ramenant le prix du V30 à 279 $ (500 coupons disponibles)

➡️ Voir l’offre DOOGEE V30 sur Doogeemall

➡️ Voir l’offre DOOGEE V30 sur Alixepress

Deux autres téléphones renforcés de la marque sont également en promotion :

Le T20 sera à 149 $ au lieu de 179 $ grâce à une réduction de 30$ (500 coupons disponibles)

Le S99 sera à 179 $ au lieu de 209 $ grâce à une réduction de 30 $ (500 coupons disponibles)

Pour

Bonne capacité mémoire et stockage

Batterie 10400mAh

eSIM et connectivités à jour

Charge rapide

Températures contenues

Nombreuses certifications

Contre