Fonctionnalités MIUI 14, appareils pris en charge, lancement mondial et plus

Xiaomi a enfin publié sa dernière version MIUI « MIUI 14 ». La date de lancement avait été fixée au 2 décembre, mais a ensuite été retardée. Et enfin, après environ deux semaines, il est disponible en Chine avec la série Xiaomi 13. MIUI 14 est livré avec plusieurs changements visuels, de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances, etc. Si vous êtes un utilisateur Xiaomi, consultez les téléphones, fonctionnalités et autres détails pris en charge par MIUI 14.

Android 13 est sorti en août et de nombreux équipementiers ont déjà commencé à le rendre disponible pour leurs appareils. Mais les utilisateurs de Xiaomi ont dû attendre longtemps et ils devront peut-être attendre l’année prochaine car MIUI 14 commencera à être déployé en 2023. MIUI 14 est la version de Xiaomi sur Android 13, mais il n’est pas livré avec des fonctionnalités telles que Material You. Mais il est livré avec d’autres fonctionnalités intéressantes. Il apporte également de nouveaux fonds d’écran que vous pouvez obtenir ici.

Caractéristiques de MIUI 14

Commençons par tout ce qui est nouveau dans MIUI 14. Parce que pourquoi pas, les nouvelles fonctionnalités sont la raison pour laquelle les gens attendent des mises à jour majeures. Et MIUI 14 est livré avec de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la personnalisation MIUI. La feuille de route MIUI 14 est disponible ensuite.

Modifications de l’interface utilisateur

Le dernier MIUI 14 est livré avec quelques changements visuels, en particulier sur l’écran d’accueil. Il apporte des super icônes et des widgets personnalisables. Les utilisateurs peuvent définir des icônes longues et grandes sur l’écran d’accueil. La nouvelle interface utilisateur prend également en charge les grands dossiers dans lesquels les utilisateurs peuvent placer plus d’icônes.

Une autre fonctionnalité intéressante pour l’écran d’accueil est les widgets animés interactifs pour animaux de compagnie et plantes pour rendre l’écran d’accueil plus vivant. Vous pouvez définir les animaux de compagnie ou les widgets de plantes disponibles sur l’écran d’accueil et interagir avec eux.

Désinstaller Plus d’icônes système

MIUI est connu pour inclure trop d’applications par défaut et la plupart d’entre elles ne peuvent pas être désinstallées. Mais avec MIUI 14, Xiaomi a réduit le nombre d’applications système non amovibles à 8. Cela indique qu’en dehors de 8 applications spécifiques, vous pourrez désinstaller d’autres applications. Il s’agit de supprimer les bloatwares et d’augmenter l’espace disponible.

Petite taille

MIUI 14 est plus léger que les versions précédentes de MIUI. Et cela aura un impact direct sur les performances de l’appareil tout en donnant plus d’espace libre aux utilisateurs. La taille totale du firmware MIUI 14 est d’environ 13 Go.

MIUI 14 peut également compresser les applications basse fréquence pour libérer de l’espace et réduire l’utilisation des ressources système. Une faible fréquence indique des applications que les utilisateurs ouvrent rarement. La nouvelle mise à jour permet également d’économiser de l’espace en ne conservant qu’une seule copie des fichiers en double.

Performances accrues

Il s’agit d’une amélioration courante que nous voyons sur presque tous les systèmes d’exploitation et interfaces utilisateur personnalisées. Et à chaque nouvelle mise à jour, les performances ne cessent de s’améliorer. Mais cette fois, on dit qu’il s’agit d’une amélioration significative en raison de la petite taille et du nombre réduit d’applications.

Le MIUI 14 est livré avec un nouveau moteur de photons MIUI donnant la possibilité aux développeurs de développer des applications économes en énergie et hautes performances.

Copier du texte à partir d’images

C’est l’une des fonctionnalités que chaque OEM adopte pour son système d’exploitation personnalisé. Xiaomi apporte également la fonction de type OCR de l’iPhone avec MIUI 14. Ainsi, avec MIUI 14, les utilisateurs pourront copier du texte directement à partir d’images. Cela indique qu’ils n’ont pas besoin de s’appuyer sur Google Lens pour copier du texte à partir d’images.

Assistant vocal Mi AI

L’assistant vocal par défaut de Xiaomi peut désormais être utilisé pour plus de tâches. Il peut s’agir de votre traducteur, scanner, assistant d’appel, etc. Il peut également être utilisé pour détecter des espèces végétales, des documents importants, etc. L’assistant IA joue également un rôle dans le filtrage des appels indésirables.

Confidentialité et sécurité

Xiaomi affirme que dans le nouveau MIUI 14, plus de 30 scènes prennent désormais en charge la confidentialité de bout en bout sans stocker les données dans le cloud et toutes les actions seront effectuées localement sur l’appareil.

Les autres fonctionnalités de MIUI 14 incluent une nouvelle gestion des notifications, une autorisation de notification, une connexion facile aux produits de l’écosystème de Xiaomi, des services familiaux tels que la création d’un groupe de 8 membres, etc.

MIUI 14 Téléphones éligibles

Désormais, toutes les fonctionnalités que nous avons mentionnées ci-dessus ne seront d’aucune utilité si l’appareil n’est pas éligible pour la mise à jour. Je suis donc sûr que vous aimeriez savoir quels téléphones sont éligibles pour MIUI 14. Heureusement, Xiaomi a officiellement dévoilé la feuille de route MIUI 14 que vous trouverez ci-dessous. Eh bien, c’est pour la Chine, mais la même éligibilité peut être suivie à l’échelle mondiale. Voici la liste.

Pour l’instant, seule la liste des appareils du premier lot est disponible dans la feuille de route MIUI 14. Le déploiement de MIUI 14 pour le premier lot commencera en janvier 2023. Le deuxième lot et le suivant seront annoncés plus tard.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Édition Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 édition extrême

Édition de jeu Redmi K50

Xiaomi 13 a déjà été lancé avec le dernier MIUI 14, il n’est donc pas sur la liste. La série Xiaomi 12 sera la première série de téléphones Xiaomi à recevoir MIUI 14 en 2023.

Certains de ces téléphones sont disponibles en dehors de la Chine avec des noms différents. Ces téléphones sont donc susceptibles d’être également mis à jour.

Disponibilité mondiale de MIUI 14

Le MIUI 14 semble être une assez bonne mise à niveau par rapport à la dernière version de MIUI. Il est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de performances. Malheureusement, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être intégrées à la version globale. Mais ce ne sont que des premiers rapports, donc cela ne peut pas être confirmé tant qu’il n’est pas publié dans le monde entier.

Le lancement mondial est prévu en janvier 2023, donc si vous êtes un utilisateur Xiaomi, vous devez attendre plus pour découvrir Android 13 et MIUI 14. Oui, Xiaomi est déjà en retard et ce sera parmi les pires services de mise à jour s’ils en prennent trop même l’année prochaine.

Faites-nous savoir si vous attendez le déploiement de MIUI 14 ou si vous avez abandonné la mise à jour. Eh bien, c’est une question évidente car les utilisateurs doivent attendre trop longtemps même s’ils possèdent un téléphone phare.

