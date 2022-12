Les premières images du tournage de Star Wars : L’Acolyte sont filtrées

Le tournage de Star Wars : The Acolyte a commencé. Lucasfilm a commencé le tournage de ce qui sera la première série de la Haute République, une nouvelle période qui s’est ouverte à travers les romans et les bandes dessinées et qui fera bientôt ses débuts en direct et en jeu vidéo. Le journal DailyMail a divulgué les premières images du tournage, qui montrent différents Jedi, dont un Wookiee.

Comme on peut le voir, les chevaliers portent les robes dorées typiques de cette période de splendeur, qui déjà à ce moment commençait à décliner.

Les Sith infiltrent la République Galactique

Dans ce thriller mystérieux se déroulant dans la pénombre de la Haute République, un Padawan va devoir enquêter avec son maître sur une série de crimes, dans lesquels les forces les plus obscures semblent être intervenues. Dafne Keen, l’une des interprètes choisies pour L’Acolyte, a fourni récemment de nouveaux détails sur l’intrigue. Comme on peut l’extraire de ses paroles, la série racontera la renaissance des Sith.

La préquelle, qui se déroule un siècle avant La menace fantôme, « est une explication de la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi, une histoire dirigée par des Sith qui n’a jamais été racontée auparavant », a-t-il déclaré.

Star Wars : L’Acolyte a commencé le tournage, mais sa première n’est pas prévue avant 2024. En tout cas, Lucasfilm a un programme plein de contenu pour l’année prochaine : La deuxième saison de La Remesa Mala sera diffusée le 4 janvier, la série animée qui suit les événements de The Clone Wars. Deux mois plus tard, le 1er mars, la saison 3 de The Mandalorian nous plongera dans de nouvelles aventures.

Plus de produits? et, il y aura une deuxième saison de Star Wars : Visions et une nouvelle série animée pour les plus petits de la maison, Young Jedi Adventures. 2023 sera également l’année des deux prochains spin-offs de The Mandalorian, Ahsoka et Skelleton Crew.

Sources | Courrier quotidien