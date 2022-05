Ce système utilise des algues pour alimenter un ordinateur de manière fiable et durable

De taille comparable à une pile AA, elle contient un type d’algue qui capte naturellement l’énergie du soleil grâce à la photosynthèse.

La cellule alimentée aux algues ne mesure qu’un centimètre de haut / Université de Cambridge

Alimenter un ordinateur de manière fiable et durable, en s’appuyant uniquement sur la lumière ambiante et l’eau : c’est ce qu’ont réalisé des chercheurs de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui ont mis au point un système d’alimentation révolutionnaire, comparable en taille à une pile AA, contenant un type de non -algues vertes toxiques (Synéchocyste) capable de capter naturellement l’énergie du soleil grâce à la photosynthèse.

Le système, décrit dans un article publié dans la revue Sciences de l’énergie et de l’environnement, a été utilisé pour alimenter un Arm Cortex M0 +, un microprocesseur largement utilisé dans les appareils connectés à Internet, en continu pendant un an, en s’appuyant uniquement sur la lumière ambiante et l’eau. Les résultats de l’expérience ont été présentés pour publication après six mois de production continue. « Nous avons été impressionnés par la façon dont le système a fonctionné de manière constante sur une longue période – nous pensions qu’il s’arrêterait après quelques semaines, mais il a continué à fonctionner», a déclaré le Dr Paolo Bombelli du Département de biochimie de l’Université de Cambridge et premier auteur de la recherche.

Le microprocesseur alimenté par le système photosynthétique / Université de Cambridge

Dans l’ensemble, le système a été construit avec des matériaux courants, peu coûteux et largement recyclables. Pour l’anode, expliquent les chercheurs, le système utilise de la laine d’aluminium (un matériau relativement facile à récupérer et moins problématique pour l’environnement que d’autres options). L’algue, en revanche, n’a pas besoin d’être nourrie (car elle produit sa propre nourriture en faisant de la photosynthèse) et, malgré le fait qu’elle nécessite de la lumière, les chercheurs ont souligné que l’appareil peut continuer à produire de l’énergie même pendant les périodes de l’obscurité, estimant que cela est dû au fait que l’algue synthétise une partie de sa nourriture lorsqu’il n’y a pas de lumière et que ce processus continue à générer du courant électrique.

Cela signifie, selon les chercheurs, que le système ne s’épuise pas comme des batteries normales, dont l’utilisation à l’avenir sera impraticable, puisque le nombre d’appareils connectés devrait passer à mille milliards d’ici 2035, un chiffre qui doit être alimenté par des portables. sources d’énergie telles que les batteries au lithium, il faudrait plus de trois fois de tout le lithium produit annuellement dans le monde. Les algues, ainsi que l’ensemble du système, pourraient donc être une solution pour fournir de petites quantités d’énergie à ces appareils.

« Nous aurons besoin d’une quantité croissante d’énergie et nous pensons que celle-ci devra provenir de systèmes capables de générer de l’énergie, plutôt que de simplement la stocker. – a déclaré le professeur Christopher Howe du Département de biochimie de l’Université de Cambridge, co-auteur principal de l’article -. Notre système pourrait également s’avérer utile dans d’autres contextes, dans des endroits éloignés et hors réseau électrique, où de petites quantités d’énergie sont nécessaires.« .