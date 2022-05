Alan Wake Remastered se dirige vers Nintendo Switch, AMC reprend la série télévisée, suite en bonne voie pour 2023

Récapitulatif : Alan Wake a été initialement lancé sur la Xbox 360 en 2010 avant de trouver son chemin vers les PC Windows quelques années plus tard. Le jeu d’action-aventure raconte l’histoire du romancier à suspense Alan Wake alors qu’il tente de percer le mystère entourant la disparition de sa femme pendant ses vacances. Le jeu est structuré comme une série télévisée, format épisode et tout.

Une version remasterisée comprenant le jeu de base ainsi que deux modules complémentaires DLC – The Signal et The Writer – est arrivée sur la plupart des principales plates-formes en octobre 2021. Un port Switch, cependant, était visiblement absent.

Le développeur Remedy Entertainment a confirmé qu’Alan Wake Remastered se dirigera vers la Nintendo Switch.

En parlant de télévision, le directeur créatif de Remedy, Sam Lake, a également déclaré qu’AMC avait acheté les droits d’Alan Wake. Remedy a annoncé pour la première fois des plans pour une série télévisée d’action en direct basée sur Alan Wake en 2018. La société de production Contradiction Films a été mentionnée dans le communiqué de presse original, mais on ne sait pas si elle est toujours impliquée.

Remedy a également confirmé qu’Alan Wake 2 est en pleine phase de production. Une grande partie du jeu est actuellement jouable, nous dit-on, mais il reste beaucoup de travail. En tant que tel, l’équipe ne publiera pas de teaser cet été comme prévu à l’origine, car elle souhaite rester concentrée sur le développement du jeu plutôt que sur une démo. Cependant, certains concepts artistiques ont été insérés dans la présentation vidéo.

Alan Wake 2 est sur le point de sortir sur PlayStation 5, Xbox Series et PC en 2023.