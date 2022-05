Des scientifiques ont fait pousser des plantes dans le sol de la Lune pour la première fois

Pourquoi c’est important : Des recherches plus poussées pourraient nous aider à comprendre quelles plantes sont les mieux adaptées à la culture dans le régolithe lunaire ainsi que quelles parties de la Lune sont les plus fertiles. Tout cela, à son tour, pourrait également permettre aux astronautes de faire pousser des plantes dans le sol de Mars un jour.

Selon une étude récemment publiée et financée par la NASA, des scientifiques ont réussi à faire pousser des plantes dans un sol ramené de la Lune.

Six missions Apollo ont collecté un total de 381 kg de sol et de roches lunaires, et l’année dernière, la NASA a finalement décidé d’en donner 12 g à l’Université de Floride. Là, les chercheurs ont planté des graines de cresson de Thale, une plante facile à cultiver originaire d’Eurasie et d’Afrique, dans environ un gramme de sol chacune et les ont humidifiées quotidiennement avec une solution nutritive. Ils ont également planté un groupe témoin dans des cendres volcaniques JSC-1A utilisées pour simuler le sol lunaire.

Pour la première fois, des scientifiques ont fait pousser des plantes dans un sol lunaire. Cette @UF et @NASASpaceSci Une expérience utilisant des échantillons d’Apollo Moon pourrait façonner l’avenir des missions d’astronautes durables dans l’espace lointain. Plongez dans l’histoire : https://t.co/ZtUvowKi8e pic.twitter.com/PWGzev7lmN – NASA (@NASA) 12 mai 2022

Étonnamment, toutes les plantes ont germé en 60 heures et, au début, les échantillons lunaires avaient la même apparence que les témoins. Cependant, au sixième jour, les chercheurs ont commencé à remarquer des différences entre les deux. Les plantes cultivées dans le régolithe lunaire poussaient plus lentement et affichaient des racines et des feuilles rabougries, certaines acquérant même une pigmentation rougeâtre.

Une autre observation notable est que les plantes ont le plus souffert dans les échantillons de la mission Apollo 11, qui ont été récoltés dans la mer de la tranquillité. Ce sol a été le plus longtemps exposé au rayonnement cosmique et au vent solaire sur la Lune.

Après 20 jours, l’équipe a récolté les plantes, des études de l’ARN révélant que les plantes lunaires étaient stressées et réagissaient de la même manière qu’elles le feraient dans d’autres environnements difficiles, comme lorsque le sol contient trop de sel ou de métaux lourds.

La NASA affirme que la recherche ouvre la voie à un jour la culture de plantes dans des habitats sur la Lune.