Apex Legends Mobile arrivera la semaine prochaine : contenu, exigences et comment télécharger

Ce qui est promis, c’est la dette. EA a dit en mai et ce sera en mai. Apex Legends : Mobile sera disponible sur les appareils Android et iOS le 17 mai 2022. Nous vous rappelons que tous ceux qui s’inscriront à la préinscription au jeu auront des récompenses exclusives. Et si vous ne l’avez pas fait dans votre journée, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours à l’heure grâce aux liens suivants :

Comme je suis sûr que vous vous demandez également si votre téléphone sera compatible avec le jeu, nous allons faire un examen rapide des exigences nouvelles et mises à jour d’Apex Legends Mobile.

Apex Legends Mobile, exigences mobiles Android

Android 6.0

OpenGL 3.1 ou supérieur

4 Go de stockage gratuit

Au moins 2 Go de RAM

Modèles Android pris en charge : Huawei, Lenovo, Motorola, Oppo, Samsung, Vivo et Xiaomi.

Apex Legends Mobile, exigences mobiles iOS

iPhone 6S ou ultérieur

Système d’exploitation : 11.0 ou version ultérieure

Processeur : A9

4 Go d’espace libre

Au moins 2 Go de RAM

Apex Legends Mobile : modes, personnages et carte

Adapter un jeu d’une telle substance à une poche n’est jamais facile, mais Lightspeed et Quantum Studios de Tencent, les mêmes développeurs derrière PUBG Mobile, travaillent derrière ce port. Ils sont rejoints par une équipe de Respawn Entertainment, le créateur de l’original, totalement spécialisé et concentré sur la tâche.

Au lancement, le jeu proposera quatre modes de jeu. La bataille royale classique, avec des parties jusqu’à 60 personnes et trois modes multijoueurs : match à mort par équipe, arène et parties compétitives. A eux s’ajoute un tutoriel et une pratique libre, où s’entraîner et acquérir de l’expertise.

Quant aux légendes, il y aura dix personnages de départ : Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith, Bangalore, Octane, Caustic et Mirage. Ce sont les originaux d’Apex Legends lui-même, comme c’est le cas avec la carte, qui sera une version remaniée de Kings Canyon avec quelques surprises et changements pour les vétérans.

Bien sûr, attendez-vous à ce qu’il y ait des saisons, des passes de bataille et toutes sortes de produits skins pouvant être achetés avec de l’argent réel ou en jeu, ou débloqués en surmontant des défis quotidiens et des récompenses gratuites.