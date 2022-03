Que sont les drones Kalachnikov et comment fonctionnent les avions de guerre de Poutine en Ukraine

Aussi connus sous le nom de drones suicides ou drones kamikazes, il s’agit d’un type de système d’arme dans lequel des munitions sont incorporées dans des véhicules aériens sans pilote (UAV), capables de survoler et d’attendre en vol que la cible soit attaquée.

Le drone kamikaze Kalachnikov utilisé par les Russes en Ukraine / Twitter

L’avancée militaire de Poutine en Ukraine apporte des armes sophistiquées et terribles, principalement axées sur le siège de Kiev. La semaine dernière, au cœur de la capitale, des drones suicides ou drones kamikazes ont été utilisés, également appelés drones Kalachnikov car ils étaient produits par une société du groupe Kalachnikov, l’usine historique de mitrailleuses qui ces dernières années a investi dans divers armes de précision, y compris les robots militaires. Ces systèmes d’armes se caractérisent par des munitions dites circulantes ou perdues (en anglais munition qui traîne) incorporés sur des véhicules aériens sans pilote capables de survoler la zone cible et d’attendre en vol que la cible soit attaquée avant de la toucher.

Les drones Kalachnikov utilisés par la Russie en Ukraine

L’un de ces drones russes a été abattu samedi dans le quartier historique de Podil à Kiev, révélant certaines des caractéristiques du système actuellement employé par l’armée moscovite, susceptible d’éviter les combats de rue à rue. L’appareil en question est un petit avion sans pilote (véhicule aérien sans piloteUAV) appelé KYB (Cube) qui se classe entre les missiles de croisière et les véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV) du groupe Zala Aero, la première société russe spécialisée dans le développement de systèmes de reconnaissance sans pilote qui, comme indiqué, depuis 2015 appartient au Groupe Kalachnikov.

Comment fonctionnent les drones Kalachnikov

Le drone KYB-UAV est conçu pour détruire des cibles terrestres éloignées à une distance allant jusqu’à 64 kilomètres, en se faisant exploser comme un avion suicide. Ce drone vole jusqu’à une vitesse d’environ 130 km / h, peut survoler la zone cible et attendre la cible jusqu’à 30 minutes, emportant une charge utile de 3 kg d’explosifs.

Une fois la cible localisée, dont les coordonnées peuvent être saisies manuellement ou acquises via des systèmes embarqués tels que des caméras vidéo et des caméras thermiques, le drone attaque par le haut, pouvant effectuer une manœuvre de plongée le long de la trajectoire verticale. Les munitions intégrées, qui explosent au contact, dans le cas du drone abattu à Kiev contenaient des explosifs plastiques (ou plastes) avec des billes métalliques pour causer un maximum de dommages physiques aux humains dans la zone d’action.

C’est donc une arme très précise et létale, particulièrement difficile à détecter pour les systèmes de défense aérienne traditionnels, car elle peut voler à basse altitude pour échapper aux radars, ainsi que localiser la cible quelle que soit sa dissimulation. Parallèlement à ce système sans pilote, le Zala Aero produit une large gamme d’avions kamikazes et a également développé des moyens anti-drones électroniques appelés REX-2, capables de supprimer le contrôle entre l’opérateur et le drone, ainsi que la navigation par satellite de l’avion. , grâce à des modules de fonctionnement à différentes fréquences (2,4 Ghz et 5,8 Ghz) et à l’utilisation de différents systèmes satellitaires (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou). Il ne peut donc être exclu que le drone abattu à Kiev ait été intercepté par des unités ukrainiennes via des systèmes similaires, fournis par les États-Unis et 30 autres pays ainsi que des systèmes antichars et antiaériens portables, tels que le NLAW britannique et les Javelins américains.