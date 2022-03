Un processeur exclusif et une RAM plus rapide pourraient rendre le prochain iPhone Pro encore plus désirable

La vue d’ensemble: l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, pense qu’Apple s’éloignera de sa formule familière avec la prochaine famille d’iPhone 14. Si cela s’avérait vrai, le changement différencierait davantage les modèles d’iPhone de base de leurs homologues Pro et justifierait peut-être le prix plus élevé de ces derniers.

À ce jour, les iPhones de la série Pro d’Apple utilisent le même processeur que leurs homologues du modèle de base. Cela pourrait changer avec la famille iPhone 14 car Kuo pense que les deux modèles Pro seront livrés avec un nouveau processeur A16 tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max standard resteront avec l’A15 Bionic de la gamme iPhone 13.

Tous sont susceptibles d’être livrés avec 6 Go de RAM, mais les modèles Pro arboreront LPDDR5 tandis que les autres seront livrés avec le même LPDDR4X de l’iPhone de génération actuelle. Les modèles Pro d’aujourd’hui disposent de 6 Go de mémoire LPDDR4X tandis que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini standard sont livrés avec 4 Go de la même chose.

Seuls deux modèles Pro passeraient au processeur A16, tandis que les 14 et 14 Max resteraient l’A15. Les quatre nouveaux modèles seront probablement livrés avec 6 Go de RAM, la différence étant LPDDR 5 (14 Pro et 14 Pro Max) par rapport à LPDDR 4X (14 et 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 mars 2022

Si cela est vrai, cette décision rendrait les modèles Pro encore plus désirables et les différencierait davantage des modèles grand public. Le changement pourrait en outre créer un précédent où Apple introduit d’abord une nouvelle puce dans les modèles Pro avant qu’elle ne se répercute sur les gammes les plus abordables l’année suivante.

On ne sait pas quel type d’ajustements seraient apportés aux prix à la suite des changements. Vraisemblablement, les modèles Pro obtiendraient une légère hausse de prix pour tenir compte du nouveau processeur et de la RAM plus rapide, mais c’est de la pure spéculation à ce stade.

Apple devrait dévoiler ses iPhones de nouvelle génération au début de septembre 2022.

Crédit image Jason Leung