Une nouvelle espèce de stégosaure a été découverte en Chine : elle fait partie des plus anciennes et des plus petites jamais découvertes

Dans la formation Shaximiao de Chongqing, en Chine, des fossiles d’une nouvelle espèce de stégosaure ont été découverts, parmi les plus anciens jamais identifiés.

Une représentation graphique de la nouvelle espèce de stegosaurus. Crédit: Banana Art Studio

Une nouvelle espèce de stégosaure appelée Bashanosaurus primitivus a été découverte en Chine. C’est l’un des plus anciens représentants du clade de ces dinosaures ornithischiens emblématiques, parmi les plus connus du grand public pour son apparence indubitable, mais dont on sait très peu de choses en termes d’évolution et d’interrelations, en raison de la documentation fragmentaire. OS. La nouvelle espèce, de petite taille et aux caractéristiques particulières, est particulièrement importante précisément parce qu’elle pourrait aider les paléontologues à mieux comprendre la biologie évolutive de ce groupe d’animaux, qui a vécu entre le Jurassique et le début du Crétacé.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques chinois du Bureau pour l’exploration et le développement des ressources géologiques et minérales de Chongqing, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences de la Terre du Musée d’histoire naturelle de Londres, a découvert et décrit la nouvelle espèce de stégosaure. le musée des dinosaures de Zigong et l’institut de recherche géologique de Chongqing. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Dan Hui du Laboratoire de recherche et de protection du géopatrimoine de Chongqing, ont trouvé les restes du stégosaure dans la formation Shaximiao de Yunyang, dans la province de Chongqing. Parmi les découvertes extraites figurent « des os de la colonne vertébrale, de l’épaule, de la cuisse, des pieds et des côtes, ainsi que diverses plaques », lit-on dans le communiqué de presse de l’université. Les steogosaures étaient caractérisés par de grandes plaques osseuses sur le dos (ostéodermes) qui avaient probablement une double fonction, défensive et thermorégulatrice, bien que ce soit une spéculation.

L’un des détails les plus intéressants de la nouvelle espèce réside dans la période à laquelle elle a vécu, c’est-à-dire au Jurassique moyen, il y a environ 168 millions d’années. C’est le plus ancien stégosaure jamais découvert en Chine et l’un des plus anciens jamais identifié. Ses plaques sont plus étroites et plus épaisses que celles des autres membres du clade, de plus les vertèbres dorsales, l’omoplate, la coracoïde et le fémur ont tous des caractéristiques uniques, jamais vues auparavant chez d’autres stégosaures. Cela place Bashanosaurus primitivus – ainsi appelé pour rendre hommage à l’ancien nom de Chongqing « Bashan » – loin dans l’histoire évolutive de ces animaux. « Notre analyse généalogique indique qu’il s’agit de l’un des premiers stégosaures divergents avec le lézard de Chongqing (Chungkingosaurus) et le Huayangosaurus. Ceux-ci ont tous été déterrés de la formation de Shaximiao du Jurassique moyen à supérieur en Chine, ce qui suggère que les stégosaures pourraient être originaires d’Asie », a déclaré le professeur Hui dans un communiqué de presse.

À ce jour, 14 espèces de stégosaures ont été découvertes sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique et de l’Australie. C’étaient de grands animaux herbivores, dotés d’une queue armée d’épines très puissantes. Ils l’utilisaient probablement comme massue ou fouet pour se défendre des attaques de prédateurs puissants comme les allosaures et les cératosaures, théropodes bipèdes. Le spécimen découvert en Chine ne mesurait que 2,8 mètres de long, mais il n’est pas possible de déterminer s’il s’agissait d’un juvénile ou d’un adulte d’une petite espèce. Ce qui est certain, c’est que la Chine était un lieu de naissance assez important pour ce groupe emblématique de dinosaures. Les détails de la recherche « Nouveaux stégosaures du membre inférieur du Jurassique moyen de la formation Shaximiao de Chongqing, Chine » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Vertebrate Paleontology.