L’ICANN rejette la demande de l’Ukraine d’éjecter la Russie d’Internet

En un mot : l’Ukraine veut que l’accès Internet de la Russie soit révoqué, mais cela est difficile en raison de la nature décentralisée du réseau et pourrait déstabiliser ses fondements.

L’appel du gouvernement ukrainien à l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) pour la révocation des domaines russes a été rejeté. Le mercredi 2 mars 2022, Göran Marby, président de l’ICANN, a répondu au gouvernement ukrainien qu’il n’avait pas le pouvoir d’accéder à sa demande de déconnexion de la Russie d’Internet.

Il s’agit d’un exemple rare d’une organisation agissant en faveur de la Russie, d’autant plus à un moment où de nombreuses autres prennent des mesures drastiques pour faire pression sur l’économie russe et contraindre les forces armées du pays à un cessez-le-feu immédiat.

L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, en abrégé ICANN, est une organisation américaine à but non lucratif chargée de coordonner la maintenance et les procédures opérationnelles du système de dénomination de domaine (DNS) d’Internet, l’introduction de nouveaux domaines de premier niveau (TLD) et le fonctionnement des serveurs de noms racine. Il a officiellement vu le jour le 30 septembre 1998 et a actuellement son siège social à Los Angeles, en Californie.

Le vice-Premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a exhorté l’ICANN à révoquer les domaines russes, y compris les domaines .ru, .рф et .su. Des demandes ont également été faites pour « contribuer à la révocation des certificats SSL » de ces domaines et supprimer les serveurs DNS racine de la Russie, aidant à perturber l’accès à Internet dans toute la Fédération de Russie, qui a envahi l’Ukraine le 24 février 2022. Exigeant des mesures strictes pour empêcher la Russie de rendre public justifications de son acte d’agression, Fedorov a demandé à l’ICANN de dire : « Toutes ces mesures aideront les utilisateurs à rechercher des informations fiables dans des zones de domaine alternatives, empêchant la propagande et la désinformation ».

L’ICANN a toutefois rejeté l’appel du ministre ukrainien, affirmant que la mission de l’organisation était d’être neutre et apolitique. Il a cité la nature décentralisée d’Internet comme empêchant toute action arbitraire de ce type.

« Notre mission ne s’étend pas à la prise de mesures punitives, à l’émission de sanctions ou à la restriction de l’accès à des segments d’Internet – quelles que soient les provocations […] L’ICANN applique ses politiques de manière cohérente et en conformité avec les processus documentés. Apporter des changements unilatéraux éroderait la confiance dans le modèle multipartite et les politiques conçues pour soutenir l’interopérabilité mondiale d’Internet », a répondu Marby dans une lettre à Fedorov.

« Nous n’avons aucune autorité de sanction », a-t-il ajouté. « Essentiellement, l’ICANN a été conçue pour garantir le fonctionnement d’Internet, et non pour que son rôle de coordination soit utilisé pour l’empêcher de fonctionner. »

En réponse à la demande de révocation des domaines de premier niveau, Marby a ajouté que « les politiques convenues au niveau mondial ne prévoient pas que l’ICANN prenne des mesures unilatérales pour déconnecter ces domaines à votre demande. Vous comprenez pourquoi un tel système ne peut pas fonctionner sur la base de demandes d’un territoire ou d’un pays concernant des opérations internes à un autre territoire ou pays. Un tel changement dans le processus aurait des effets dévastateurs et permanents sur la confiance et l’utilité de ce système mondial.

Quant à la révocation des certificats SSL, il a noté que l’ICANN « n’a pas la capacité de révoquer les certificats SSL spécifiques pour les domaines que vous avez mentionnés. Ces certificats sont produits par des opérateurs tiers et l’ICANN n’est pas impliquée dans leur émission.

Marby a déclaré que des opérateurs indépendants sont chargés de la maintenance des serveurs racine DNS russes et que, par conséquent, l’ICANN n’est pas en mesure de les fermer. De plus, les politiques de l’organisation sont conçues pour assurer un fonctionnement indépendant.

L’opinion d’experts est qu’accéder aux demandes de l’Ukraine aurait peu d’effet sur les opérations militaires russes, car l’armée utilise sa propre infrastructure de réseau et de communication qui est disparate de l’Internet quotidien auquel nous, les civils, sommes habitués. Cela aiderait cependant les autorités russes à faire taire toute opposition civile interne à l’invasion qui commence à émerger dans le plus grand pays du monde.

Au moment d’écrire ces lignes, Fedorov n’a pas répondu au refus de l’ICANN à la demande. Le gouvernement ukrainien, quant à lui, a demandé aux géants de la technologie de faire pression sur la Russie de toutes les manières possibles. Apple a cessé de vendre ses biens physiques via des canaux en ligne en Russie. Ils ont également interdit les applications russes du reste du marché mondial. Microsoft a interrompu les ventes de nouveaux produits et services en Russie. De même, Google a suspendu toutes les publicités en Russie pour tous les produits. EA Sports a annoncé qu’il retirerait l’équipe nationale russe et tous les clubs russes de son jeu vidéo populaire FIFA 22 et NHL 22. Dans un geste du tac au tac, les autorités russes auraient bloqué Twitter, Facebook et divers sites d’information occidentaux.

Reste à savoir si tout cela mènera à la paix pour le peuple ukrainien.

Crédit image : Wikimedia Commons