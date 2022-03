Quel appareil consomme le plus et comment améliorer son utilisation pour économiser sur la facture

Les factures coûteuses qui sont arrivées avec la nouvelle année peuvent être contrées au moins en partie en améliorant l’utilisation des appareils électroménagers. Voici celui qui consomme le plus.

La forte hausse du coût de l’électricité et du gaz depuis le début de l’année, aujourd’hui encore aggravée par la guerre en Ukraine, pèse sur les factures, nettement plus élevées qu’il y a quelques mois. Pour joindre les deux bouts de nombreuses familles, économiser sur la consommation d’énergie est devenu une véritable nécessité ; alors quelle est la meilleure méthode pour atténuer les factures coûteuses ? Vous pouvez sûrement commencer par aller « toucher » les appareils qui consomment le plus, parmi les principaux postes de dépenses. Le plus énergivore est sans aucun doute le four électrique, capable de consommer entre 0,8 kilowattheure (kWh) et 1,5 kWh (1 500 wattheures) après une heure et demie d’utilisation à environ 180°C. De multiples facteurs contribuent à l’énergie- capacité de consommation d’un four électrique ; parmi eux la classe énergétique, le temps d’utilisation, la fonction utilisée, la puissance, les dimensions et bien plus encore.

Limiter l’utilisation du four électrique, ou l’utiliser plus judicieusement, est donc une méthode valable pour contenir le coût de la facture, dans l’espoir que les prix de l’énergie puissent revenir aux valeurs de marché antérieures (bien que, selon les analystes, cette situation désagréable sera durer longtemps). Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit si vous cuisinez en mode statique ou avec une cuisson ventilée ; la première méthode est plus lente et plus coûteuse, tandis que la seconde, plus rapide, est conçue pour rendre l’extérieur « croustillant » et laisser l’intérieur des aliments plus humide. Le mode ventilé peut réduire la consommation d’énergie en watts d’environ 30 %. Bien sûr, il ne convient pas à tous les aliments, mais il est applicable à la plupart d’entre eux, donc dans la mesure du possible, il est certainement recommandé de l’exploiter. Le mode gril est également extrêmement énergivore et doit être utilisé avec parcimonie. Mettre moins d’aliments et faire des morceaux plus petits peut encore accélérer la cuisson, ainsi que d’éteindre le four plusieurs minutes avant le temps de cuisson prévu, puisque le four continue à cuire les aliments pendant un certain temps.

D’autres conseils utiles pour améliorer l’efficacité énergétique du four électrique incluent un nettoyage régulier (la dispersion de la chaleur n’est pas efficace dans un four sale) ; ne pas ouvrir la porte tant que la cuisson n’est pas terminée ; effectuer un entretien régulier des joints qui, en cas de rupture, peuvent favoriser la dispersion de la chaleur et augmenter la consommation ; l’utilisation de récipients qui accélèrent la cuisson ; et évitez autant que possible le préchauffage.

Evidemment il faut faire très attention à la classe énergétique de votre appareil, puisque ceux de classe A et plus (A+, A++, etc etc) ont une consommation pratiquement divisée par deux par rapport aux anciens fours de classe D. Si le four est utilisé souvent et que vous êtes nombreux dans la famille il est bon de penser à l’utiliser le plus efficacement possible. On rappelle aussi qu’un four à micro-ondes consomme beaucoup moins qu’un four électrique, sachant qu’il faut environ un quart du temps de cuisson. Même une friteuse à air cuit à deux fois la vitesse d’un four électrique, même si la consommation d’énergie est comparable pour le même temps d’utilisation.