Pourquoi le volcan Hunga Tonga a explosé et quels sont les risques

L’éruption dévastatrice du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai a anéanti une île et déclenché des phénomènes mondiaux. Voici les risques.

Peu après 5 heures du matin le samedi 15 janvier 2022 (heure italienne), une violente éruption a littéralement effacé des cartes géographiques Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, une île volcanique appartenant au Royaume des Tonga qui est née d’une précédente éruption du volcan sous-marin homonyme, le même qui les a anéantis. L’île, heureusement inhabitée, est née suite à l’éruption de 2014/2015 à la suite de la fusion des deux îles Hunga Tonga et Hunga Haʻapai, qui représentaient les bords ouest et nord de la caldeira du volcan. Le « monstre » sous-marin fait partie d’une série de volcans liés à la tristement célèbre ceinture de feu du Pacifique, la zone avec la plus grande activité sismique et éruptive de la planète. On estime qu’environ 90% des tremblements de terre sur Terre sont associés à la ceinture de feu, dont l’existence est due au mouvement de subduction entre les plaques continentale et océanique. C’est une région géologiquement instable où des phénomènes extraordinairement puissants peuvent se produire, tout comme celui de Hunga Tonga.

Comme indiqué, l’éruption du 15 janvier n’était que la dernière d’une série de processus explosifs violents qui ont englouti la région au cours des dernières décennies. La nouvelle phase a commencé le 16 mars 2009, lorsqu’il y a eu une éruption soudaine du volcan sous-marin après une période de calme relatif. Sur l’île de Hunga Ha’apai, caractérisée à l’époque par une végétation dense, la flore et la faune ont été complètement anéanties. De la matière éruptive, de nouvelles terres ont émergé qui ont réécrit la géographie de la région. Le volcan est resté en sommeil jusqu’à la fin de 2014, lorsque divers événements sismiques et éruptifs ont affecté la région au nord des Tonga (le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est situé à environ 65 kilomètres au nord de Tongatapu, l’île principale du Royaume des Tonga). L’éruption du volcan sous-marin a commencé le 19 décembre et s’est poursuivie par intermittence avec des phénomènes plus ou moins violents jusqu’au 26 janvier 2015, date à laquelle les géologues des Tonga ont déclaré la fin de l’éruption. Même dans ce cas, de nouveaux « morceaux » de terre ont émergé, mais surtout les deux plus grandes îles ont fusionné en une seule, d’environ 5 kilomètres de long et une centaine de mètres de haut. Quelques nouveaux îlots ont été détruits par les vagues dans les mois suivants.

Compte tenu de la nature volatile de toute la région et du volcan sous-marin, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un nouveau cycle d’éruptions dévastatrices ne commence. La première de la dernière série catastrophique s’est produite le 20 décembre 2021, avec diverses explosions audibles jusqu’à 170 kilomètres de distance. L’activité volcanique a pris fin le 5 janvier mais a repris avec plus de vigueur le 13 janvier, générant un nuage de cendres, de vapeur et de gaz de 17 kilomètres de haut. Mais ce n’était rien comparé à ce qui s’est passé quelques jours plus tard. L’éruption du 15 janvier, en effet, a été au moins sept fois plus puissante que celle de décembre, produisant des effets détectables à l’échelle mondiale. L’explosion a été capturée par des satellites, montrant certaines des images les plus dramatiques et les plus spectaculaires d’une éruption volcanique.

Comme le précise la page scientifique « Qui a peur du noir ? », on estime que le nuage de matière libéré par le volcan a atteint une hauteur de 20-30 kilomètres, tandis que le diamètre est estimé à 450 kilomètres. Ci-dessous, la vidéo de l’explosion superposée à la carte géographique de l’Italie.

Les experts estiment que de puissantes éruptions telles que celles du 15 janvier se produisent au cœur de la caldeira du volcan, à 150 mètres de profondeur. Leur fréquence d’après les enquêtes précédentes est estimée à mille ans. L’énorme puissance explosive de l’événement ne serait pas liée à la seule interaction entre le magma et l’eau, comme cela se produit pour les éruptions mineures, mais il y aurait de grandes quantités de magma frais chargé de gaz qui sortiraient directement de la caldeira. Selon le professeur Shane Cronin, professeur de sciences de la Terre à l’université d’Auckland, l’événement dévastateur serait le signal de son réveil. Il n’est pas clair si l’éruption a provoqué la stabilisation du système, donc d’autres phénomènes importants dans les prochains jours ou pour une période plus longue ne sont pas exclus. En ce moment, toute la zone est sous une gigantesque couverture de cendres, de gaz et de vapeur ; il faudra un certain temps pour bien comprendre les conséquences. À l’heure actuelle, un impact sur le climat est exclu, comme cela s’est produit pour d’autres grandes éruptions volcaniques, comme celles du Pinatubo et du Krakatoa, qui ont provoqué un abaissement de la température moyenne en raison de la matière projetée dans l’atmosphère.

La violence du phénomène a généré un tsunami avec des vagues de plus de 1 mètre qui a frappé les autres îles du Royaume des Tonga, tandis que des vagues de 60 centimètres sont arrivées aux Samoa américaines. Le tsunami a atteint des côtes très éloignées, dont celles du Japon (où plusieurs bateaux ont été endommagés) et du continent américain. Deux femmes se sont noyées au Pérou à la suite du raz-de-marée, tandis que deux pêcheurs ont été blessés en Californie. Le puissant rugissement de l’éruption a été entendu dans les îles Fidji, à 700 kilomètres de là, tandis que sept heures après l’événement, l’onde sonore a également atteint l’Alaska. Des booms ont également été entendus en Australie et en Nouvelle-Zélande, jusqu’à une distance de plus de 9 000 kilomètres de l’événement. L’onde de choc de l’explosion a été détectée par des baromètres du monde entier, avec des pics de pression enregistrés plusieurs heures après l’événement. En Italie, l’onde de pression a été détectée par les stations météorologiques 18 heures après l’événement dévastateur.

Les dommages causés par l’éruption du Hunga Tonga n’ont pas encore été déterminés ; sur l’île de Tonga, on pense qu’Internet ne sera pas accessible avant au moins deux semaines, étant donné que le phénomène a cassé le câble qui permettait la connexion. Il y a des pannes de télécommunications et les îles sont couvertes de cendres. On estime qu’un peu moins de 100 000 personnes pourraient être en difficulté à la suite de l’événement. L’armée de l’air néo-zélandaise a envoyé des avions de reconnaissance pour vérifier l’étendue des dégâts, tandis que d’autres pays – dont l’Australie – préparent une aide économique.