Les revenus de Wordle iront à des œuvres caritatives

Cinq ans après son lancement, le programmeur Steven Cravotta a découvert que Wordle avait été téléchargé par 200 000 utilisateurs au cours de la seule semaine dernière. Tout vient d’un malentendu.

Wordle est une application de jeux de mots de 2017 qui a été abandonnée dans les mois qui ont suivi son lancement. Cinq ans plus tard, son créateur, Steven Cravotta, a découvert que l’application avait été téléchargée par 200 000 utilisateurs au cours de la seule semaine dernière. Et la tendance ne montre aucun signe d’arrêt. Une implication complètement inattendue, qui a incité Cravotta à faire don du produit de Wordle à une association caritative. Tout vient d’un malentendu. « Je pensais que quelqu’un avait exécuté un script de bot et envoyé artificiellement des téléchargements vers la mauvaise application ou quelque chose comme ça. Mais après une recherche rapide sur Google, j’ai réalisé que j’avais très tort. Apparemment, le très talentueux développeur powerlanguish [Josh Wardle] a créé un fantastique jeu par navigateur appelé Wordle », déclare Cravotta sur Twitter.

Dans la dernière période, le jeu de Wardle a obtenu une grande résonance dans les articles de presse, qui n’ont cependant jamais précisé qu’il s’agissait d’un jeu par navigateur, ce qui a incité les utilisateurs à le rechercher en masse dans les app stores. Après tout, le secteur mobile représente l’un des piliers du panorama vidéoludique. Pour en revenir à l’application, malgré le grand nombre de concurrents similaires (même dans le nom), Wordle by Cravotta est devenu le résultat le plus recherché et le plus téléchargé.

« La croissance des utilisateurs a lentement diminué à 1-2 téléchargements par jour au cours des 4 dernières années… jusqu’à il y a une semaine, lorsque je me suis connecté à mon tableau de bord et que j’ai été choqué par ce que j’ai vu », déclare à nouveau Cravotta sur Twitter. Le résultat incroyable a incité le développeur à contacter Josh Wardle pour faire don des revenus de Wordle dans les magasins à une association caritative.

Cette histoire s’inscrit dans le sillage de jeux qui sont devenus incroyablement populaires des années après leur lancement. C’est le cas de Among Us d’InnerSloth, le célèbre jeu vidéo sur les déductions sociales sorti en 2018 et qui a explosé en 2020. Il en est de même pour Rust et The Forest, deux titres de survie également sortis en 2018 mais qui ne sont devenus célèbres qu’au dernier quelques années.