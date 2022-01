MrBeast est en tête du top 10 des YouTubers les mieux payés de 2021 avec 54 millions de dollars

Pourquoi c’est important : L’année 2021 a dû être assez fructueuse pour certains YouTubers. Avec des créateurs de contenu tels que MrBeast, Jake Paul et Markiplier qui gagnent plus que de nombreuses stars hollywoodiennes, il commence à être plus difficile de les distinguer d’Angelina Jolie et Will Smith.

Au numéro un sur la liste des 10 YouTubers les mieux payés de 2021 se trouve MrBeast, qui a gagné 54 millions de dollars. C’est presque le double de ce que le meilleur revenu de 2020, Ryan Kaji, a reçu (29,5 millions de dollars). Une part importante des 54 millions de dollars provient des 10 milliards de vues de sa chaîne. Pourtant, l’application et le menu MrBeast Burger ont également joué un rôle important, car ils sont disponibles dans 1 600 restaurants aux États-Unis et ont déjà vendu cinq millions de sandwichs.

En deuxième place, nous avons Jake Paul avec 45 millions de dollars. La majeure partie de cette somme (40 millions de dollars) proviendrait de trois matchs de boxe qu’il a disputés en 2021 contre Ben Askren et Tyron Woodley (deux matchs). Cependant, le boxeur a déclaré que ces chiffres étaient en fait légèrement inférieurs à ce qu’il avait réellement gagné. Le reste (5 millions de dollars) provient des publicités YouTube, ce qui n’est pas si surprenant étant donné qu’il l’utilise principalement pour promouvoir sa carrière de boxeur.

Complétant le podium, Markiplier a gagné 38 millions de dollars grâce à YouTube et à la marchandise. Après le succès de la série Unus Annus, qu’il a finalement supprimée, Markiplier envisage désormais de passer au petit écran avec son thriller post-apocalyptique The Edge of Sleep. Markiplier espère vendre la série à un fournisseur de contenu comme Hulu ou Netflix cette année.

Comme Nastya figure également sur la liste à la 6ème place. La liste complète des 10 meilleurs YouTubers les mieux payés de 2021 est la suivante :

MrBeast (54 millions de dollars)

Jake Paul (45 millions de dollars)

Markiplier (38 millions de dollars)

Rhett & Link (30 millions de dollars)

Indicible (28,5 millions de dollars)

Comme Nastya (28 millions de dollars)

Ryan Kaji/Ryan’s World (27 millions de dollars)

Mec parfait (20 millions de dollars)

Logan Paul (18 millions de dollars)

Preston (16 millions de dollars)

Ces valeurs sont des estimations basées sur des mesures prises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et sur des données de Captiv8, SocialBlade, Pollstar et des initiés de l’industrie. Ces chiffres sont avant impôts et n’incluent pas les honoraires des agents, des avocats et des gestionnaires.