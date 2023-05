La Chine envoie son premier astronaute civil dans l’espace

Il fera partie de l’équipage de la station spatiale Tiangong en orbite autour de la Terre. Jaune dans les médias chinois parce qu’il porte des lunettes.

Shenzhou–16 membres d’équipage de la mission, de gauche à droite, Gui Haichao, le premier astronaute civil à atteindre la station spatiale chinoise, le commandant de bord Jing Haipeng et l’ingénieur spatial Zhu Yangzhu / Crédit : CMSA

Une nouvelle avancée pour l’ambitieux programme spatial chinois, qui a envoyé en orbite son premier astronaute civil, le professeur Gui Haichao, professeur à la prestigieuse institution aéronautique de Pékin, l’université Beihang. Parti aujourd’hui du Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi, à bord du vaisseau spatial Shenzhou-16 propulsé par une fusée Longue Marche 2F à destination de la Station spatiale de Tiangong, l’homme fera partie du cinquième équipage de l’installation chinoise en orbite autour la Terre. Avec le commandant de mission Jing Haipeng et l’ingénieur de vol Zhu Yangzhu lors de son premier vol spatial, il passera cinq mois à bord et sera le premier spécialiste de la charge utile à atteindre la station spatiale. Pour les accueillir à bord de la station spatiale chinoise, ils retrouveront les membres d’équipage de Shanzhou-15, qui sont là depuis six mois et qui reviendront sur Terre dans quelques jours.

Le jaune des lunettes

Le choix de Gui pour l’équipage a suscité un intérêt particulier dans les médias en ligne chinois, non seulement en raison de sa position de premier astronaute civil, mais aussi parce qu’un accessoire qu’il portait sur les photos officielles, un accessoire que l’on ne voit généralement pas sur les astronautes spatiaux : les lunettes. Plusieurs personnes se sont demandé comment une personne sans vision parfaite pouvait être physiquement autorisée pour une mission spatiale.

Le China Daily, géré par l’État, a contacté l’ancien astronaute Yang Liwei, désormais haut responsable du programme spatial habité de la Chine, expliquant qu’à mesure que la division du travail dans les missions devenait plus spécialisée, différents critères étaient formulés en fonction du rôle des membres d’équipage. Après tout, même la NASA, pionnière dans l’ouverture de l’ISS aux visites de particuliers, précise que l’acuité visuelle de ses astronautes doit être corrigible et atteindre 10/10 pour chaque œil, ajoutant que « l’utilisation de lunettes est acceptable ».

Le lancement de Shenzhou-16 intervient alors que la Chine planifie rapidement son avenir dans l’exploration spatiale. Outre le lancement de mardi, CMSA a programmé une deuxième mission habitée (Shenzhou-17) d’ici la fin de cette année et a également réaffirmé son programme lunaire, avec l’atterrissage d’un équipage sur la Lune d’ici 2030.

