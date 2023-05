Problème d’autonomie de la batterie IOS 16.5, Apple a un conseil pour les propriétaires d’iPhone qui ont mis à jour

Après la sortie d’Apple d’iOS 16.5, les plateformes de médias sociaux ont reçu plusieurs plaintes d’utilisateurs d’iPhone. La plupart des utilisateurs se plaignent de la mauvaise autonomie de la batterie de leur iPhone et le blâment sur iOS 16.5.

Il y a eu plusieurs plaintes inondant les tendances Twitter de ces utilisateurs. Un utilisateur de Twitter appelé @estmascarade tweeté, son inquiétude disant, « iOS 16.5 est mortel pour la batterie. » Il n’est pas le seul, il y a plus d’utilisateurs qui font des plaintes similaires.

Un autre utilisateur de Twitter avec la poignée @cowsmi1k a écrit: « Coïncidence ou non, depuis iOS 16.5, non seulement ma durée de vie de la batterie est horrible. Le temps de charge a considérablement ralenti et, pour une raison quelconque, ma batterie atteint des températures très chaudes, tout en traitant à peine quoi que ce soit.

Que faire si vous rencontrez des problèmes de batterie après la mise à jour vers iOS 16.5

Dans la mesure où certaines mises à jour peuvent entraîner quelques problèmes, les températures élevées et la mauvaise autonomie de la batterie ne devraient pas être un sujet de panique. Surtout si cela se produit dans les 48 premières heures après la mise à jour de votre logiciel système.

En effet, toutes les applications et autres services exécutés sur l’iPhone devront parfois s’adapter au nouveau système. Pendant le processus d’ajustement, beaucoup de choses peuvent s’exécuter en arrière-plan que l’utilisateur ne voit pas. Pour cette raison, certains utilisateurs peuvent rencontrer des températures élevées et une durée de vie de la batterie plus courte.

C’est tout à fait normal comme Apple l’a expliqué. Une fois que toutes les applications et tous les services système auront fini de s’adapter au nouveau logiciel, tout reviendra à la normale ou même mieux.

Réponse d’Apple au problème de batterie iOS 16.5

Certains utilisateurs qui ont déposé des plaintes officielles auprès d’Apple ont reçu une réponse similaire à l’explication ci-dessus. Selon Apple, cela est normal dans les 48 premières heures suivant la mise à jour de votre iPhone.

Cependant, la société Cupertino a conseillé aux utilisateurs d’envoyer des messages à leur DM si le problème persiste après 48 heures.

Donc, avant de commencer à prétendre qu’Apple essaie de vous forcer à acheter un nouvel iPhone, il est conseillé de vous donner quelques jours pour que votre iPhone termine le processus d’ajustement.

Cependant, si vous rencontrez toujours les mêmes problèmes après 48 heures, vous devez en informer Apple. Vous pouvez soit leur envoyer un DM sur leurs plateformes de médias sociaux, soit contacter directement le support Apple.

Source / Via : PhoneArena

