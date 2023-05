Nvidia crée un super ordinateur qui va changer le marché de l’intelligence artificielle

En 30 ans, Nvidia a gravi les échelons de la Silicon Valley et est aujourd’hui devenue l’une des Big Techs les plus importantes de tout le marché. Au Computex de Taipei, il a présenté un nouvel ordinateur dédié à l’intelligence artificielle. Parmi les premiers clients figurent déjà Google, Meta et Microsoft.

Nvidia est une entreprise née en Californie qui a traversé trois grandes phases. D’abord les jeux vidéo, puis les crypto-monnaies et maintenant l’intelligence artificielle. Trois chapitres qui en 30 ans l’ont amenée à passer d’une startup à une Big Tech qui avoisine aujourd’hui le billion de dollars de capitalisation boursière. 963,18 milliards pour le moment. Et le tout avec une seule intuition : le GPU, le Graphics Processing Unit qui était initialement utilisé par les ordinateurs pour traiter les informations relatives à la vidéo ou au graphisme virtuel et qui est aujourd’hui devenu les cellules des cerveaux électroniques de l’intelligence artificielle (IA). Exactement comme celui présenté par le PDG de Nvidia, Jensen Huang, au Computex, le salon de l’informatique organisé à Taipei.

A quoi servira le nouveau super ordinateur ?

L’objectif est de créer une nouvelle classe de super ordinateurs tous dédiés à l’intelligence artificielle. Le nom n’est pas exactement un coup marketing, car il devrait simplement s’appeler Nvidia DGX. Jensen Huang a expliqué que le nouveau système peut être utilisé pour un certain nombre de secteurs qui deviennent de plus en plus importants dans l’économie numérique :

« L’IA générative, les grands modèles de langage et les systèmes de recommandation sont les moteurs numériques de l’économie moderne. Les supercalculateurs DGX GH200 AI intègrent les dernières technologies de calcul accéléré et de mise en réseau de NVIDIA pour repousser les frontières de l' »IA ».

Il existe déjà plusieurs entreprises intéressées par cette technologie. Parmi les clients qui auront accès au PC figurent Google Cloud, Meta et Microsoft. Trois Big Techs qui dans cette phase ont décidé de concentrer une bonne partie de leurs possibilités sur l’intelligence artificielle. Microsoft a investi dans OpenAi, la société qui a développé ChatGPT. Google, en revanche, a consacré une grande partie de la présentation du dernier Google I/O, l’événement annuel dédié aux développeurs, à cette nouvelle classe de technologies.

Comment fonctionne le nouveau supercalculateur de Nvidia

Nvidia DGX fonctionnera grâce à une série de technologies jamais expérimentées jusqu’à présent. Nous ne laisserons que quelques détails, préparez-vous car nous allons entrer un peu dans la technique. Le nouveau PC est équipé de 256 superpuces Nvidia Gh200 Grace Hopper qui fonctionneront ensemble grâce à la technologie Nvidia NVlink Switch System. En fait, un seul énorme GPU sera créé capable de fournir des performances de 1 exaflop et 144 téraoctets de mémoire partagée.

Au cœur de ces structures, les superchips Grace Hopper combinent deux types de processeurs différents en une seule structure de calcul : un GPU NVIDIA H100 Tensor Core d’un côté et un CPU NVIDIA Grace de l’autre. Comme le savent tous ceux qui ont regardé au-delà de l’écran de leur PC, les GPU et les CPU sont généralement deux choses distinctes. Les deux sont des unités de calcul mais avec des objectifs et des processus différents. Dans Grace Hopper, ils travaillent ensemble.

Explosion boursière de Nvidia

Que Nvidia soit une Big Tech est assez clair. Aussi parce que la plupart des personnes qui ont ouvert un ordinateur portable au cours des dix dernières années ont trouvé le fameux feuillet adhésif avec Nvidia écrit sous leurs mains. Avec les nouvelles annonces, cependant, la société s’est éloignée de l’Olympe de la Big Tech. Selon le portail Companies Market Cap, Nvidia est la sixième plus grande entreprise au monde en valeur en bourse. Nvidia vaut 963,18 milliards de dollars, juste un pas derrière la barre des milliards de dollars atteinte par Microsoft, Amazon, Google et Apple.

