Algues arctiques pleines de microplastiques : nous avons pollué toute la planète

Une équipe de recherche internationale a montré que jusqu’à 57 000 fragments de microplastiques se trouvaient dans un mètre cube d’algues arctiques. Ces minuscules débris finissent dans la chaîne alimentaire et arrivent sur nos tables, avec des conséquences encore inconnues sur la santé.

Algues contenant des microplastiques. Crédit : Alexandra Kraberg/Alfred–Wegener–Institut

Une nouvelle étude a montré que les algues qui poussent sous la banquise du pôle Nord sont pleines de microplastiques. La découverte souligne non seulement – ​​pour la énième fois – qu’aucun endroit sur Terre n’est à l’abri de l’impact humain, mais que toute la chaîne alimentaire de l’océan Arctique et des mers les plus septentrionales est également en danger. Ces algues de l’espèce Melosira arctica sont en effet à la base de la pyramide alimentaire et peuvent transférer les fragments de plastique polluants à tous les organismes, jusqu’à ceux qui se trouvent à son sommet, y compris l’être humain. Les conséquences des microplastiques et nanoplastiques sur notre santé (et celle des autres organismes vivants) ne sont pas encore bien comprises, mais ils sont détectés dans le sang de 2 personnes sur 3 et sont capables d’atteindre le cerveau en moins de deux heures, comme en témoigne une étude très récente. La planète entière est envahie par ces minuscules débris – dont la taille varie de quelques non-mètres à 5 millimètres – qui sont formés à partir des déchets plastiques que nous jetons constamment dans l’environnement.

Crédit : AWI

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands de l’Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar – und Meeresforschung à Bremerhaven a déterminé que les algues arctiques regorgent de microplastiques.Ocean Frontiers Institute of Dalhousie University (Canada) et l’École de géographie , Sciences de la Terre et de l’Environnement de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni). Les chercheurs, dirigés par le professeur Melanie Bergmann du groupe HGF-MPG pour l’écologie et la technologie des fonds marins, ont découvert les microplastiques dans les algues après avoir mené une expédition dans l’Arctique à l’été 2021 avec le navire Polarstern. Après avoir collecté plusieurs échantillons de Melosira arctica et d’eau de mer, ils les ont envoyés au laboratoire, où ils ont été analysés par spectroscopie Raman et microscopie à fluorescence. Grâce à ces techniques, les chercheurs ont découvert que les amas d’algues contenaient 13.000 à 57.000 fragments de microplastique par mètre cube, « environ dix fois la concentration de l’eau environnante », ont expliqué les scientifiques dans un communiqué. En effet, les concentrations dans l’eau se situaient entre 1 400 et 4 500 microplastiques par mètre cube.

Crédit : AWI

« Les algues filamenteuses ont une texture visqueuse et collante, de sorte qu’elles captent potentiellement les microplastiques des dépôts atmosphériques sur la mer, l’eau de mer elle-même, la glace environnante et toute autre source qui les transporte. Une fois piégés dans la boue d’algues, ils voyagent comme un ascenseur jusqu’au fond de la mer ou sont mangés par des animaux marins », a déclaré Deonie Allen, co-auteur de l’étude. Melosira arctica génère normalement des filaments de 1 mètre de long, mais lorsque la glace sous-jacente fond, ils forment des mottes qui s’enfoncent ensuite dans les profondeurs de la mer, transportant la charge de microplastiques jusqu’aux abysses arctiques, où se trouve un riche réseau trophique. Des algues, ils peuvent évoluer vers le zooplancton et les poissons, jusqu’aux ours polaires, aux baleines et aux humains.« Les habitants de l’Arctique sont particulièrement dépendants du réseau trophique marin pour leur approvisionnement en protéines, par exemple par la chasse ou la pêche. Cela indique qu’ils sont également exposés aux microplastiques et aux produits chimiques qu’ils contiennent », a expliqué le professeur Bergmann.

Le scientifique explique que les fragments de plastique ont été trouvés pratiquement partout dans le corps humain et peuvent provoquer des réactions inflammatoires, mais les conséquences n’ont pas encore été bien étudiées. « Il est connu qu’ils modifient le comportement, la croissance, la fécondité et les taux de mortalité des organismes et de nombreux produits chimiques plastiques sont des toxines connues pour l’homme », a commenté l’expert. Les détails de la recherche « High Levels of Microplastics in the Arctic Sea Ice Alga Melosira arctica, a Vector to Ice-Associated and Benthic Food Webs » ont été publiés dans la revue scientifique Environmental Science and Technology.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :