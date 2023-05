Oubliez Steam Deck et Asus Rog Ally, l’AOKZOE A1 Pro est plus rapide que RTX 2050 et à égalité avec GTX 1650 Ti !

AOKZOE a récemment dévoilé sa toute nouvelle console de jeu portable. Nommé AOKZOE A1 Pro, il est actuellement à gagner pour seulement 799 $. Bien qu’il s’agisse d’un prix promotionnel et uniquement disponible via Indiegogo, l’ordinateur de poche de jeu offre un excellent rapport qualité-prix.

Pour être exact, les récentes vidéos de performances de jeu partagées par AOKZOE montrent que le Z1 Pro peut offrir une expérience de jeu fluide sur certains des principaux titres AAA. Pour être exact, il fonctionne mieux que le RTX 2050 et est au coude à coude avec le GTX 1650 Ti.

L’iGPU AMD Radeon 780M à l’intérieur de l’AOKZOE A1 Pro est une bête !

Dans les récents résultats de référence partagés par AOKZOE, les performances du Z1 Pro dans 3DMark et Cinebench R23 ont été révélées. Et avant d’arriver aux chiffres, vous devez savoir que l’ordinateur de poche de jeu est livré avec AMD Ryzen 7 7840U, qui a 8 cœurs et 16 threads. La fréquence monocœur de ce chipset est de 5,1 GHz.

Côté GPU, l’AOKZOE A1 Pro est livré avec AMD Radeon 780M qui dispose de 12 CU, fonctionnant à une fréquence maximale de 2,7 GHz. Dans l’ensemble, le package a un TDP de base de 28W, mais AOKZOE offre la possibilité de le configurer entre 15W et 30W. Ainsi, vous pouvez ajuster les performances en fonction de vos besoins.

Cinebench R23

L’AOKZOE A1 Pro est très proche de l’Intel Core i7 12700H dans Cinebench R23. Plus important encore, il a réussi à battre le produit phare de la dernière génération, l’AMD Ryzen 9 6900HX. L’avance contre le Ryzen 9 6900HX est assez impressionnante, qui s’élève à 4,5 % dans les tests multicœurs et 12 % dans les tests monocœur.

Pour vous donner une perspective, le Ryzen 9 6900HX fonctionne à un TDP beaucoup plus élevé, à 45W. D’autre part, l’Intel Core i7 12700H fonctionne bien plus haut que cela. Ainsi, l’efficacité de l’AOKZOE A1 Pro n’est pas une blague !

3DMark et Fire Strike

Les résultats FireStrike et Time Spy ont été révélés dans les résultats 3DMark. AOKZOE affronte également certains des GPU dédiés les plus populaires dans ces tests. Et les résultats ? L’AOKZOE A1 Pro est plus rapide que toutes les Radeon 680M, GTX 1050TI et, surtout, la RTX 2050.

De plus, le Z1 Pro fonctionne à peu près au coude à coude avec la GTX 1650 TI. Au cas où vous vous poseriez la question, les GTX 1650 Ti et RTX 2050 sont deux des puces pour ordinateur portable les plus populaires en ce moment. Ils sont livrés avec à peu près tous les ordinateurs portables de jeu abordables modernes.

Mais la clé à retenir ici est que l’AOKZOE A1 Pro offre le même niveau de performances ou mieux avec une efficacité beaucoup plus élevée. Cela change la donne pour les iGPU, et cela indique qu’AMD sera en mesure d’arracher une grande part de marché à l’équipe verte.

Sur cette note, tous ces résultats de performances de l’AOKZOE A1 Pro proviennent de l’appareil fonctionnant à 28 W TDP. Cela indique qu’il y a plus de place pour les performances, que vous pouvez réduire en modifiant la configuration. Par ailleurs, cela indique que les Ryzen 7040 H et HS haut de gamme offriront encore plus de performances car ils permettent au GPU de tirer plus de puissance à des TDP beaucoup plus élevés.

Performances de jeu de AOKZOE A1 Pro

Les benchmarks de performances sont une chose, et les performances de jeu en sont une autre. Eh bien, l’AOKZOE A1 Pro est également une bête en termes de jeu. Vous pouvez facilement obtenir 55 à 60 FPS dans presque tous les titres de jeu modernes. Pour être exact, l’ordinateur de poche peut même jouer à Cyberpunk 2077 !

Dans l’ensemble, il est clair qu’AMD contrôle l’ensemble du marché des jeux portables. Maintenant, nous avons juste besoin de voir plus d’ordinateurs de poche tels que AOKZOE A1 Pro sortir qui défient le Steam Deck en termes de prix.

