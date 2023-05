Windows 11 franchit une nouvelle étape dans l’intégration des médias sociaux avec le widget Facebook

Il n’y a pas si longtemps, nous avons découvert un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11. Microsoft a publié de nouvelles versions pour les canaux Canary, Dev et Beta du programme Insider. En fait, la plupart des nouvelles concernent la chaîne Dev. Mais certaines fonctionnalités sont pour tout le monde, comme le nouveau widget Facebook.

L’écosystème de widgets Windows 11 est en pleine expansion. Il est donc logique que Facebook publie un nouveau widget pour son application principale. Facebook a été l’un des premiers à adopter la plate-forme avec un widget pour l’application Messenger. Quant au nouveau widget Facebook, ce dernier vous permet de voir toutes vos alertes de réseaux sociaux, telles que les commentaires, les nouveaux messages et les invitations, sans avoir à ouvrir l’application.

Le widget Facebook est disponible dans les canaux Canary, Dev et Beta et nécessite la dernière version de l’application Facebook pour fonctionner.

Nouveau volet Détails dans l’Explorateur de fichiers Windows 11

Avec la version 23451, Microsoft teste actuellement un volet Détails mis à jour qui affiche des informations supplémentaires sur un fichier, y compris les fichiers suggérés qui pourraient lui être associés, ou même un échange de courrier électronique dans lequel l’élément a été inclus ou discuté. Mais cette fonctionnalité n’est disponible que pour les Insiders inscrits au canal Dev. Une fois les tests réussis, Microsoft ajoutera cette fonctionnalité à Windows 11.

En plus des suggestions de fichiers et d’autres données, ce nouveau volet fournit un historique d’activité pour le fichier et un bouton de partage facile. Il a également un design moderne qui se fond avec le reste de Windows 11, rendant l’expérience globale plus cohérente.

Pleins feux sur Windows

Également dans le canal Dev, Microsoft modifie la conception de Windows Spotlight. Il y a actuellement des tonnes de nouvelles fonctionnalités dans le test. L’un d’eux comprend une interface utilisateur plus riche avec plus d’informations sur l’image à l’écran, les images associées et une expérience à la fois réduite et en plein écran. Les deux choix contiendront également des portraits 4K. Nous supposons donc que cela améliorera la qualité visuelle des arrière-plans Windows Spotlight sur les moniteurs haute résolution.

