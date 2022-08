Aujourd’hui le lancement d’Artemis 1 sur la Lune en direct à la TV et en streaming : à quelle heure et où le voir

Tout est prêt pour le lancement d’Artemis 1, la première mission du programme qui ramènera l’homme sur la lune. Voici à quelle heure et où voir le décollage de la fusée SLS.

Crédit : NASA

À 14h33 heure italienne aujourd’hui, lundi 29 août 2022, est prévu le lancement d’Artemis 1 vers la Lune, la première mission du programme qui ramènera l’homme sur le satellite de la Terre. L’événement historique pourra être suivi en streaming en direct sur différentes plateformes, dont la principale source sera NASA TV. Le compte à rebours, tel que spécifié par astrospace.it, a officiellement commencé 46 heures et 40 minutes avant le décollage, lorsque les procédures d’alimentation des composants électroniques de la fusée SLS ont été lancées. À 07h30 heure italienne aujourd’hui, les ingénieurs de la NASA ont commencé à charger le propulseur, un processus qui se poursuivra jusqu’à quelques instants avant le décollage. 15 minutes après le lancement, les services de contrôle de mission devront annoncer le classique « GO » pour les différents sous-systèmes de la fusée, tandis qu’à 10 minutes (14h23) le compte à rebours final commencera, avec les dernières secondes passionnantes scannées par la NASA haut-parleur. Artemis 1 est une mission de démonstration sans pilote qui aura pour objectif principal l’évaluation de la sécurité des véhicules utilisés (la gigantesque fusée SLS et le vaisseau spatial Orion monté au sommet) et de l’orbite lunaire choisie, dans laquelle le vaisseau spatial entrera le 7 septembre. , si tout se passe comme prévu. Avec cette mission, qui durera au total 42 jours, seront jetées les bases d’Artemis 2 avec des astronautes à son bord et d’Artemis 3, qui conduira à l’atterrissage de la première femme et de la première personne noire. La fusée Space Launch System (SLS) à la base du programme Artemis mesure 61 mètres de haut et est la plus grande et la plus puissante jamais construite.

À quelle heure voir le lancement d’Artemis 1 depuis l’France

Le décollage de la colossale fusée SLS depuis la rampe de lancement 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral (Floride), comme indiqué, est actuellement prévu à 14h33 heure italienne aujourd’hui, mais la diffusion en direct pour suivre le lancement d’Artemis 1 débutera à 12h30. Pour le moment, la menace de mauvais temps a été écartée – on s’est inquiété d’un risque potentiel de foudre – et un éventuel problème de fuite d’hydrogène liquide de l’étage central de la fusée semble également résolu. Après un court arrêt, en effet, les ingénieurs de la NASA ont repris la procédure de remplissage des réservoirs. Pour le moment, il ne devrait donc pas y avoir de report de la mission.

Où voir le lancement d’Artemis 1 en direct à la télévision et en streaming

La principale source pour suivre le lancement d’Artemis 1 est la NASA TV de l’agence aérospatiale américaine, qui, comme spécifié, commencera la couverture de l’événement en streaming en direct à partir de 12h30, heure italienne. Le lancement peut être suivi avec des commentaires en italien à partir de 14h15 également sur ASI TV, la chaîne officielle de l’Agence spatiale italienne, tandis qu’à partir de 12h30, la couverture de ESA Web TV, la télévision de l’Agence spatiale européenne commencera. Dès 12h00 débutera sur Facebook la diffusion en direct de la célèbre page de diffusion scientifique dédiée à l’espace « Qui a peur du noir ? ». Le communicateur scientifique de Link2Universe, Adrian Fartade, diffuse en direct sur sa chaîne Twitch à partir de 08h00 ce matin. Compte tenu de l’importance historique de l’événement, le décollage de SLS sera également suivi en direct par les journaux télévisés qui seront diffusés à ces heures-là et surtout par les chaînes « toutes nouvelles », comme Rai News 24.