La carte Minecraft a-t-elle une fin ? Après presque 2 ans, nous avons une réponse

Près de deux ans à faire des démarches

Le responsable d’un tel exploit n’est autre que Mystical Midget, un streamer qui fait référence au sein de la scène Minecraft et qui prévenait depuis quelques temps qu’il avait un projet aussi fou qu’il était (presque) impossible entre ses mains. : trouver la fin du jeu et le casser… littéralement, jusqu’à ce que nous voyions à l’écran le fameux Game Over, si caractéristique de ces moments où l’on se fait tuer et où l’on perd toutes les vies disponibles.

Cet événement a eu lieu en direct sur sa chaîne Twitch, où les téléspectateurs ont pu voir le résultat d’un travail qui a duré plus de 400 jours en parcourant les cartes du jeu, dans lequel il a marché sur plus de 32 millions de blocs et qui ont ajouté un total de plus de 2 500 heures de jeu. Et tout ça pour quoi ? Eh bien, juste ci-dessous, vous pouvez voir ce moment qui oscille entre l’heureux et le tragique…

Le streamer Twitch Mystical Midget a fait quelque chose que personne n’avait jamais fait auparavant Il a parcouru 32 millions de blocs dans Minecraft jusqu’à la toute fin du jeu, il lui a fallu 2 500 heures pour terminer… voici ce qui s’est passé pic.twitter.com/KIfIIelgN9 —Jake Lucky (@JakeSucky) 23 août 2022

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Mystical Midget est au bord de la dépression nerveuse lorsqu’elle se rend compte qu’elle atteint la toute fin du monde et que son personnage commence à tomber, ce qui aurait pu réduire à néant cette quantité interminable d’heures jouées. Heureusement, au bout de quelques secondes ces cris de terreur se transforment en joie car il a atteint son objectif (mais pas avant d’avoir épuisé presque toutes ses réserves de pain).

Gardez à l’esprit qu’atteindre cette limite dans le jeu n’est pas facile car Microsoft (ou plutôt Mojang) a fermé la possibilité d’aller au-delà des limites imposées par le jeu lui-même en le parcourant simplement il y a longtemps. Bien qu’il était à l’origine possible de le faire complètement, au fil des ans, ses créateurs ont bloqué cette possibilité, donc Mystical Midget a dû recourir à une version très spécifique du jeu.

une version très spéciale

Comme nous vous le disons, Mojang a fermé cette possibilité de parcourir complètement le jeu il y a longtemps, donc Mystical Midget a dû recourir à une version précédente, en particulier celle de Minecraft beta 1.17, qui était préparée pour ce défi que le streamer avait imposé.

Maintenant, ayant atteint l’objectif qu’il avait en tête depuis un peu plus d’un an, il s’est lancé dans de nouvelles aventures avec une version plus mise à jour, la bêta 1.19, nous serons donc attentifs à savoir quel est le défi qu’il souhaite relever maintenant et si le jeu lui résiste ou non. Après tout, après 400 jours de marche et de marche sans arrêt, il semble que rien ne puisse l’arrêter à l’intérieur de Minecraft. Vous ne pensez pas ?